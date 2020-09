El Gobierno aprueba las condiciones de la prórroga de los Erte hasta el 31 de enero

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que prorroga hasta el 31 de enero de manera automática los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) por fuerza mayor para determinados sectores económicos, aunque ha creado dos figuras. Son los Erte de impedimento de la actividad y los de limitación de actividad, a los que podrán acogerse todas las empresas, con exoneraciones bastante elevadas, que en algunos casos llegan hasta el 100%.

Son precisamente esas mejoras lo que ha llevado a la CEOE a sumarse este mismo martes al acuerdo que este martes alcanzó el Gobierno con CC.OO. y UGT para extender los Erte otros cuatro meses más. De esta forma, la prórroga de esta herramienta ha recibido, como en ocasiones anteriores, el aval de todos los agentes sociales, después de una negociación intensa y dura que arrancó el pasado 4 de septiembre en Palma de Mallorca.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que con esta norma se da seguridad a las familias, a las empresas y los trabajadores, "sin dejar a nadie atrás". "El acuerdo, que es un acuerdo de máximos, protege, salva y defiende a todas las empresas y trabajadores de nuestro país", señaló la ministra, que añadió que con él "se despeja un otoño y un invierno" que podría ser difícil, pero que, si se salvan, servirá para que España "entre de lleno en la recuperación".

Los Erte de fuerza mayor con prórroga automática se limitarán a las empresas más afectadas por la pandemia cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09) previstos en la norma.

Estos Erte tendrán exenciones de cuotas del 85% por cada mes del periodo octubre 2020-enero 2021 en el caso de que la empresa tuviera a 29 de febrero de este año menos de 50 trabajadores en plantilla, y del 75% si contaba con más de 50 empleados, según ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. De estas exoneraciones también podrán beneficiarse aquellas empresas que, aunque no formen parte de dichos sectores, se encuentran en su cadena de valor o cuyo negocio depende en su mayoría de estos sectores.

Se entenderá que son integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de aquellas, las empresas cuya facturación, durante 2019, se haya generado al menos en un 50% en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en alguno de los códigos de la CNAE-09 referidos en la norma, así como aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada efectivamente por las empresas incluidas en dichos códigos.

La declaración de empresas dependientes o integrantes de la cadena de valor deberá ser solicitada ante la autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita del Erte que se encuentre vigente, acreditando debidamente las circunstancias mencionadas.

Estas exoneraciones de entre el 75% y el 85% también podrán aplicarse a las empresas que transiten desde un Erte de fuerza mayor por Covid a uno de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción cuya actividad se clasifique en alguno de los sectores incluidos en la norma, o a aquellas que hayan sido calificadas como integrantes de la cadena de valor que también realicen esa transición. También se aplicarán a las empresas que se encuentren en un Erte por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción si forman parte de las actividades amparadas en la norma.

ERTE DE IMPEDIMENTO Y DE LIMITACIÓN. En el caso de las nuevas modalidades de Erte, a las que podrán acogerse empresas de cualquier sector, se distinguen dos tipos: los Erte por impedimento de actividad como consecuencia de restricciones adoptadas por las autoridades (por ejemplo, las empresas de ocio nocturno), y los Erte de limitación de actividad, destinados a las empresas que vean alterada su actividad cuando una autoridad local, autonómica o estatal limite, por ejemplo, los aforos y los horarios.

Estos últimos, que tendrán efectos retroactivos desde el 1 de septiembre, irán acompañados de altas exoneraciones de cuotas, a aplicar de octubre a enero: si la empresa contaba con menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de este año, las exenciones serán del 100% en octubre, del 90% en noviembre, del 85% en diciembre y del 80% en enero. Si contaba con más de 50 trabajadores, los porcentajes alcanzan el 90%, el 80%, el 75% y el 70%, respectivamente, indicó Escrivá.

Por su parte, los Erte de impedimento de la actividad (cierre por decisión de las autoridades) tendrán exenciones del 100% si la plantilla de la empresa era inferior a 50 trabajadores en febrero de este año y del 90% si esta cifra era superior.

Además, según ha detallado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el texto aprobado por el Consejo de Ministros mantiene los límites impuestos en la anterior prórroga de los Erte: mientras esté vigente el Erte no se podrán realizar horas extra, externalizar actividades ni realizar nuevas contrataciones directas o indirectas salvo casos justificados. Asimismo, no podrán acogerse a ellos empresas domiciliadas en territorios considerados paraísos fiscales y las empresas no podrán proceder al reparto de dividendos en el ejercicio fiscal en el que se aplique el Erte, salvo si devuelven las exenciones disfrutadas.

Díaz ha destacado que se mantiene también el compromiso de mantenimiento del empleo durante seis meses, al que se suma un nuevo compromiso de otros seis meses. Así, las empresas que reciban las nuevas exoneraciones incluidas en esta prórroga de los Erte quedarán comprometidas a un nuevo periodo de seis meses de salvaguarda del empleo, aunque si estuvieran afectadas por un compromiso anterior, el nuevo periodo de seis meses empezará a contar una vez finalizado dicho compromiso previo.

Se prorroga además hasta el 31 de enero de 2021 la "prohibición" al despido por causas objetivas y la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, lo que supone de facto prorrogar estos contratos aunque el empresario quiera rescindirlos.

Nuevas prestaciones

El texto contempla que las prestaciones por desempleo asociadas los Erte se mantendrán también hasta el 31 de enero. Las empresas afectadas por esta nueva prórroga y las que estén aplicando un ETOP deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo.



La cuantía de la prestación será del 70% de la base reguladora aunque transcurran seis meses desde su percepción (evitando así que bajen al 50% de la base reguladora) y el 'contador a cero' (no se consume paro mientras se esté cobrando del Erte), que se eleva de 180 a 196 días, se extenderá hasta del 1 de enero de 2022.



Asimismo, la norma mejora la protección de fijos discontinuos y trabajadores de actividades periódicas, que tendrán acceso a prestación por desempleo, y de los trabajadores a tiempo parcial, y contempla el compromiso de abrir una mesa de negociación para dar protección a los trabajadores temporales que han estado afectados por Erte y que finalmente se han ido al paro, y cuyas cotizaciones no son suficientes para obtener una prestación por desempleo.



Otra de las novedades de esta prórroga es que los trabajadores en Erte tendrán prioridad par acceder a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el empleo.