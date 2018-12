O líder do PSdeG, Gonzalo Caballero, avanzou, despois dunha reunión coa ministra de Defensa, Margarita Robles, que o Goberno que dirixe Pedro Sánchez levará o contrato das fragatas para a Armada española das que se encargaría Navantia ao Consello de Ministros "nas próximas semanas". Segundo os datos que a ministra trasladou ao secretario xeral dos socialistas galegos, contémplase a construción de cinco fragatas por un importe total de 4.326 millóns de euros, o que suporía "o 40 por cento da contratación" que Navantia estima para os próximos cinco anos.

O impacto previsto no emprego aproximaríase, conforme os cálculos do Executivo, a 7.000 postos anuais durante case unha década e incrementaría o PIB da economía española en máis de 590 millóns de euros anuais. Do mesmo xeito, estímase que tería un efecto sobre a demanda agregada de case 1.500 millóns ao ano. Despois o encontro, Caballero sinalou que abordou coa ministra "especificamente" a situación do contrato das fragatas, "fundamentais" para os estaleiros de navantia en Ferrol. "Fundamentais para unha comarca que necesita o impulso económico e industrial que supón a actividade da construción naval", dixo.

A continuación, reivindicou que "tivo que chegar un Goberno socialista para desatascar un proxecto que levaba no caixón do Goberno do PP durante moitos anos".

Caballero: Despois de anos de atraso do PP coas fragatas, o novo Goberno de esquerdas está plenamente comprometido

ACHACA "ATRASOS" AO PP. Non en balde, incidiu en que, desde 2014, o Goberno do PP tiña pendente "defender o proxecto". "Perdeu anos expondo que tipo de mísil quería establecer nas fragatas e iso atrasou o proceso de contratación das mesmas, deixou a Ferrol sen empleo e sen investimento até agora", relatou.

Dito isto, salientou que "tivo que chegar" a Defensa unha nova ministra que se comprometeu a "sacar adiante" o programa das fragatas. "Despois de anos de atraso do PP coas fragatas, o novo Goberno de esquerdas está plenamente comprometido. O que non fixo o PP en anos fixérono en cinco meses. Defensa e o Goberno están plenamente comprometidos coa construción das fragatas de forma clara. Teñen os deberes feitos e nas próximas semanas irá ao Consello de Ministros", aseverou.

Segundo plans do PP habería que esperar a finais 2019 para poder empezar a definir o proxecto

Despois de insistir en que, cando o PSOE tomou as rendas do novo Executivo, o proxecto das fragatas estaba "moi atrasado", subliñou que "probablemente o PP e Feijóo (o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo) deben explicar que tipo de mísiles querían pór nas fragatas e por que se atrasou tanto o proxecto".

"Porque segundo plans do PP habería que esperar a finais 2019 para poder empezar a definir o proxecto. E o Goberno tivo que expor todas as especificacións técnicas, pechar o programa", incidiu.

"UNHA BOA NOTICIA". O líder socialista subliñou que Defensa "fixo todo o que tiña que facer" e agora "está xa toda a formulación no Ministerio de Facenda" para que "nas próximas semanas estea no Consello de Ministros". "É unha boa noticia para Ferrol e para Galicia que o Goberno faga un investimento tan grande para un contrato con Navantia. Hai que seguir impulsando toda a axenda de traballo en Galicia, toda a cidadanía galega estaba a esperar este compromiso", sentenciou, antes de concluír que ha trasladado á ministra que veña a Galicia a presentar un proxecto "tan importante" que ela foi "capaz de desatascar despois dos anos de atraso".