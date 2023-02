El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha salido al paso este miércoles de las críticas recibidas por su salario y, en concreto, a los recelos manifestados por el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros. "Esto es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba en minifalda. No acepto pulpo como animal de compañía", ha asegurado el máximo responsable de la patronal española en declaraciones al programa de Antena 3 Espejo Público.

Garamendi se expresa así unos días después de que se conociese que ha modificado su relación laboral con la CEOE al pasar de autónomo a asalariado con contrato de alto directivo retribuido con un sueldo de unos 380.000 euros brutos al año. El cambio en la relación laboral y el salario ha generado críticas y comentarios, a los que se sumó este martes Jorge Cebreiros al asegurar que no le parece "sensible en estos momentos" que la patronal retribuya así a su presidente y que eso puede alimentar "ataques" a los empresarios.

"Puede producirse lo que se está produciendo, un ataque a los empresarios. Que si no nos sentamos a la mesa del diálogo social, que no nos sentamos a revisar el SMI porque nuestro máximo directivo tiene un salario que no es sensible con la realidad. Eso puede estar complicándonos la vida a todos", dijo el máximo responsable de la CEP.

Preguntado sobre estas palabras, Garamendi ha asegurado que su sueldo "ni complica ni descomplica", tras apuntar que lo manifestado por Cebreiros "puede ser una opinión" y preguntarse si se han trasladado correctamente sus palabras. "Habrá que ver el canutazo que le han metido, como lo ha hecho, etc", ha dicho.

Antes de pronunciarse sobre ese comentario concreto, el presidente de la CEOE ha denunciado que se está viviendo "permanentemente el ataque a un empresario, a otro, a otra". "Y esta semana me ha tocado a mí". En esa situación, ha subrayado que es "falso" que su retribución se haya incrementado en 50.000 euros", porque "realmente este año ha subido el 3%, igual que a la plantilla de la CEOE". Ha rechazado también que tenga que "regularizar absolutamente nada" en su relación laboral con la patronal.