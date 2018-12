Galicia suma 147.783 empleados públicos, la mayor cifra en tres años

Tras los recortes impuestos por la crisis, las plantillas de las administraciones públicas vuelven a crecer. Según los datos publicados por el Ministerio de Función Pública, el número de efectivos al servicio de la Xunta, los concellos, las universidades y el Estado en Galicia alcanzó los 147.783 en julio, una cifra que refleja que en un año los cuadros aumentaron en 956 empleados, aunque no hubo fichajes en todos los niveles. Aunque se trata del contingente más numeroso desde julio de 2015, cuando las instituciones públicas sostenían 149.633 nóminas en la comunidad, dista mucho de los 154.097 efectivos que llegaron a contabilizarse en 2010, mientras el Gobierno de Zapatero comenzaba a aplicar los primeros recortes para atajar el déficit público.

A modo de curiosidad, el número de empleos públicos equivale prácticamente en Galicia a los que sostiene el sector de la industria en términos de afiliación a la Seguridad Social y duplica con creces los 59.500 del agro y la pesca.

El incremento interanual de los efectivos en el conjunto del Estado alcanzó el 1,9%, de modo que fue más intenso que el registrado en Galicia, del 0,7%. En total, 2.583.494 personas trabajaban para alguno de los distintos niveles de la administración el pasado julio, 48.001 más que en el mismo mes de 2017. También se observa un aumento si la comparativa se realiza con enero, pues a las puertas del verano había 29.989 efectivos más entre funcionarios de carrera, personal estatutario de los servicios sanitarios y personal laboral.

La radiografía que ofrece el ministerio no es completa, pues no computa altos cargos ni el personal laboral de las autonomías con contratos de menos de seis meses

Hay que tener en cuenta que la radiografía que ofrece el ministerio no es completa, pues no computa los altos cargos, los cargos electos, el personal al servicio de los órganos constitucionales y el de las empresas públicas, mutuas, fundaciones y consorcios. Tampoco figura el personal laboral de las autonomías con contratos de duración inferior a seis meses y los que están en formación, prácticas, reserva o "cualquier otra situación que no sea la de servicio activo" en las comunidades y las entidades locales.

¿Qué entes generaron más empleo en Galicia? Con los comicios locales de 2019 a la vista, la administración municipal fue la que más trabajadores incorporó, 979 efectivos en un año, hasta alcanzar los 26.727. Los organismos del Estado sumaron 159, con lo que llegaron a 27.263 nóminas; mientras que las universidades llegaron a 7.613 empleados, 21 más que en julio de 2017. Únicamente la Xunta rompió la tónica ascendente, pues el ministerio cifra en 86.180 sus efectivos, 203 menos, aunque hay que tener en cuenta los contratos que el informe no computa.

Por comunidades, el informe indica que Andalucía y Madrid concentran el 35% del empleo público de toda España.

A nivel salarial, estos trabajadores se beneficiarán a partir de enero de la subida del 2,25% aprobada por el Gobierno central la semana pasada y que este jueves publicó el Boletín Oficial del Estado (Boe). El alza se complementará con un 0,25% adicional para mejoras de productividad que se negociará en cada administración, al que se podría sumar otro 0,25% dependiendo de la evolución de la economía.