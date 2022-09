G. Lamelas: "Galicia precisa un polo espacial que capte empresas y talento mundial"

La conquista del espacio ya no es un terreno acotado a las agencias gubernamentales como la Nasa o la ESA. Mientras los dueños de Twitter o Facebook han puesto el foco en los vuelos espaciales tripulados a través de sus compañías SpaceX y Blue Origin, en Nigrán, una empresa nacida en 2017 de la Agrupación Estratégica Aeroespacial de la UVigo se afianza como referente en Europa y Latinoamérica en la fabricación de pequeños satélites. En 2012, sus ingenieros pusieron en órbita el primer nanosatélite español, el Xatcobeo, y ahora se disponen a revolucionar las comunicaciones marítimas. Como muestra del potencial gallego, en octubre la firma organizará en Vigo por segunda vez el foro New Space España. "Es un buen momento para crear sinergias y demostrar que desde España podemos tener un papel muy relevante en el desarrollo de proyectos importantes y, de alguna forma, liderar el ‘New Space’", remarca Guillermo Lamelas (Ferrol, 1974), CEO y cofundador de Alén Space.

¿Cómo mejorará las comunicaciones marítimas el satélite que preparan con Egatel y que tendrá el estándar de intercambio de datos VDES?

El VDES permitirá solventar las limitaciones actuales. Será posible atender muchas más embarcaciones y también boyas y otros sistemas. Además, permitirá hacerlo de manera segura, con información encriptada y de manera bidireccional, de forma que no solo los barcos enviarán su posición, sino que el canal podrá ser utilizado para enviar información relevante a las embarcaciones. El VDES permite poner las bases para la digitalización del sector y generalizar el uso de las comunicaciones marítimas, pues ahora estas se basan mucho en contratos con los satélites actuales, lo que está al alcance de grandes navieras. Otro aspecto es que hoy la localización de los barcos se hace a través del AIS, un sistema unidireccional por el cual un barco envía una baliza, que es un paquete de información con la posición de la nave. Está muy saturado y no es seguro, pues la información no está encriptada.

Para dar cobertura al tráfico marítimo mundial será necesario desplegar varios nanosatélites con el estándar VDES. ¿El hecho de ser pioneros les abrirá una ventana de negocio en este campo?

Para abarcar todo el planeta es necesario contar con una constelación de satélites coordinados para poder dar el servicio y que la comunicación pueda ser en tiempo real y bidireccional con cualquier embarcación. En esta primera fase, lanzaremos un satélite para probar la tecnología VDES en órbita y de la mano de actores relevantes del sector marítimo. El siguiente paso será el despliegue de esa constelación para dar cobertura al sector a nivel mundial. Somos pioneros, pues no existe ningún operador de satélite que esté dando este tipo de servicio. Tenemos una ventana de oportunidad muy interesante.

Hemos puesto seis nanosatélites en órbita. El Xatcobeo fue el primero de la historia de España

¿Perciben interés entre las grandes empresas de Galicia por contar con un nanosastélite para mejorar sus comunicaciones?

Contar con un único nanosatélite tiene más sentido para hacer pruebas. A la hora de dar servicio, lo que hay que lanzar es una constelación. Colaboramos muy de cerca con la española Sateliot, que trabaja para lanzar una constelación para poder ofrecer comunicaciones de internet de las cosas con 5G. En Galicia, hay multitud de empresas que ya utilizan las comunicaciones por satélite en su día a día y que se beneficiarán de este tipo de constelaciones y de los servicios que darán.

¿Cuántos nanosatélites con el sello de Alén Space están en órbita?

Si hablamos de proyectos en los que nuestro equipo ha participado desde el diseño hasta la fabricación y operación, hemos puesto seis nanosatélites en órbita. El Xatcobeo, que fue el primero de la historia de España. Lo desarrollamos estando todavía dentro de la UVigo y era un demostrador de comunicaciones. En base a su éxito, se lanzó con Naciones Unidas HumSat-D, para comunicaciones en entornos en los que hiciera falta ayuda humanitaria. Luego, la Agencia Espacial Brasileña confió en el equipo para el Serpens, con el fin de monitorizar la cuenca del Amazonas. El siguiente fue Lume-1, que formaba parte de un sistema de lucha contra incendios. Trabajamos también en otro satélite para una compañía privada y el último fue Alfa Crux, en colaboración con la Universidad de Brasilia y que se lanzó este año desde Cabo Cañaveral. Pero, también proporcionamos productos y componentes con papeles clave para satélites de terceros. Hemos provisto muchas misiones de las cargas útiles, que es aquello que hace la labor para la que ha sido diseñado el satélite.

Hay mucha competencia y retener el talento es un reto. Pero tenemos un proyecto sólido y la calidad de vida en Vigo y Nigrán es muy buena

¿No daría más visibilidad a Galicia postularse para acoger la sede de la Agencia Espacial Española?

Soy muy consciente del compromiso e interés de la Xunta por promover el ‘New Space’ en Galicia. Por lo que, si la comunidad no se ha postulado, razones de peso habrá. Contar con la Agencia Espacial puede ser un espaldarazo. Pero creo que lo que hace falta para tener un polo del espacio en Galicia capaz de atraer empresas y talento de todo el mundo es un apoyo a través de la cercanía para, en base a las necesidades del sector, articular mecanismos financieros y estratégicos de apoyo que faciliten el crecimiento y la creación de un caldo de cultivo para incorporar nuevas empresas.

Alén Space y otras diez entidades presentaron en 2021 al Ministerio de Industria el proyecto Ansgal con vistas a los fondos europeos. ¿Qué respuesta obtuvieron y qué supondría para Galicia?

Es un proyecto de muchísimo impacto en términos de desarrollo económico, porque podría generar hasta 7.000 empleos directos, indirectos e inducidos en tres años. De otro lado, ayudaría a transformar el modelo productivo con el impulso de una industria de muy alta tecnología que daría empleo de alta cualificación y calidad. La propuesta de Ansgal iba muy encaminada a crear en Galicia un polo espacial centrado en el ‘New Space’. Se presentó en su día una manifestación de interés al ministerio y dio lugar al Perte [Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica] aeroespacial. El feedback que hemos tenido es bueno. Pero, entiendo que la creación de estos mecanismos que pueden dar lugar a ese polo espacial gallego llevará tiempo y ahora mismo no está contemplado de manera explícita en ningún Perte.

¿Cuántos son en el equipo?

Somos ya casi 30 personas y estamos en un momento de fuerte crecimiento, acompañando los proyectos en los que estamos metidos. Galicia sigue siendo la fuente principal de profesionales. Captamos trabajadores de las universidades gallegas y que se tuvieron que ir al extranjero para desarrollarse y ven en Alén Space una posibilidad de volver a casa. También incorporamos perfiles internacionales en áreas que requieren una experiencia que aquí no encontramos. Afortunadamente, tenemos muchísimo talento muy cerca. Es muy satisfactorio poder proporcionar una alternativa competitiva a los jóvenes. Estamos aquí, y aquí queremos estar.