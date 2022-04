"Si Galicia se pone las pilas, atraerá a un referente en movilidad eléctrica"

Emilio Froján. EP

Volver a Galicia para fabricar vehículos eléctricos es una de las metas de Emilio Froján (Caldas de Reis, 1991), un emprendedor nato forofo del Pontevedra C.F. que se reinventó tras desilusionarse con la política. Con otros cinco compañeros de entre 28 y 33 años con los que trabajaba en una empresa sueca de patinetes, a inicios de 2020, decidió crear Velca, la marca española de ciclomotores eléctricos con batería extraíble que se carga en cualquier enchufe, "como un móvil".



¿Cómo nació el proyecto?

A finales de 2018, empecé a trabajar en la primera empresa europea de patinetes eléctricos compartidos, Voi, que es una de las startups europeas valorada en más de un billón de euros, lo que se conoce como un unicornio. Llevaba toda Europa. En 2019, me instalé en Alemania y empecé a darle vueltas a un proyecto propio. Allí, me inspiré al ver algunas motos eléctricas. Entonces, volví a Madrid para encontrarme con mi equipo de Voi y organicé una reunión extra fuera de la oficina para presentarles mi proyecto. Al día siguiente, pidieron un crédito personal al banco para crear nuestra empresa. Pasaron de ser mis empleados a ser mis socios.

Estudió Políticas en la USC. ¿Por qué giró hacia el emprendimiento?

Fui un alumno bastante activo. Tenía mi propio sindicato de estudiantes e hice bastante política universitaria. Incluso llegué a militar en un partido. Pero, quedé totalmente desencantado. Siempre quise contribuir a solucionar problemáticas sociales y ambientales y creía que la política era la óptica adecuada. Pero, era muy frustrante ver como se hablaba mucho pero no se solucionaban muchas cosas. Entonces, vi que desde el emprendimiento creas la solución y creas valor. Es una herramienta de cambio y progreso. Por eso decidí prepararme para ser emprendedor.

Pasando al terreno de los negocios, ¿cómo marcha Velca?

En 2021, fuimos la marca española con más matriculaciones de ciclomotores eléctricos. Pasamos las 500 y, en 2022, estaremos por encima de las 1.200, aunque también incorporamos bicicletas eléctricas, que no hay que matricular. En total, este año nos gustaría movilizar unos 2.000 vehículos.

¿Dónde venden?

De momento, en España y Portugal, aunque alguna venta ha caído ya en Holanda. Tenemos centros de producción en China y Madrid y empezamos a fabricar las bicicletas en Polonia. Tenemos la vista puesta en Galicia para crear un centro de ensamblaje. Hablamos con las instituciones para ver cómo nos pueden ayudar en el corto plazo.

¿Caldas tiene opciones?

Allí sería más bien un centro logístico, pues no hay suelo industrial. Estamos hablando con Andalucía, Navarra, Castilla y León, Valencia, Madrid. Obviamente, tenemos muchos inversores gallegos y hay un acercamiento de instituciones para que esto se haga en Galicia. Además, Vigo tiene el clúster de automoción más potente de Europa. Hay que revolucionar un poco la automoción. Así veremos si el resto de la industria se anima a seguir haciendo inversiones en Galicia.

Bora, nuestro modelo más ligero, es la primera moto de la historia que se vende más a mujeres

¿Os ayudaría que prosperasen los planes para contar con una fábrica de baterías en Galicia?

Claro. Pero creo que ese tema está un poco parado, por no decir que en el corto plazo está casi descartado porque no han salido determinadas operaciones en los últimos años. Galicia tiene una oportunidad de ponerse las pilas y atraer una marca que está siendo referente en España en movilidad eléctrica.

¿Es más difícil instalar un centro productivo en Galicia que en otras partes de España o del mundo?

No. España es un lugar complicado, pues es verdad que las homologaciones y las certificaciones son más lentas. Va todo un poco a pedales. Fuera de Europa, las cosas funcionan de forma más ágil. Pero, aun así, tenemos todo preparado y, en cuanto tuviésemos luz verde, podríamos comenzar a ensamblar en Galicia sin problema. Es cuestión de trabajar todos en esa dirección y unir fuerzas.

¿Velca planea sacar al mercado algún otro vehículo limpio?

Terminaremos este año con dos bicicletas eléctricas, una con nombre en honor a Galicia: Finisterra. Además, tenemos dos ciclomotores eléctricos, dos motos y lanzaremos dos modelos extra de motos para delivery. Acabaremos el año con al menos ocho vehículos referenciados y puede que en 2023 tengamos 14. Vamos rápido y podemos trabajar más rápido si nos dejan.

¿Cuál es el perfil del comprador?

Nos dirigimos a un público muy joven. Sin embargo, nuestras primeras ventas fueron a prejubilados. Puede que influya el poder adquisitivo o la nostalgia al tratarse de unos diseños clásicos, inspirados en la Italia de los 60. Ahora mismo, la media de edad ronda los 35 años. Y pasa algo muy curioso. Nuestro modelo Bora, el ciclomotor más ligerito, que con la batería incluida pesa 58 kilos, es la primera moto en la historia, desde que hay registros, que se comercializa más a mujeres que a hombres.

En una comunidad con la dispersión y la orografía de Galicia, ¿la movilidad eléctrica ya tiene encaje?

Tiene ya un encaje perfecto, sobre todo en el entorno urbano. En 2021, uno de cada tres ciclomotores matriculados fue eléctrico. Es verdad que en motocicletas scooters de 125 el tema va más lento, pues la proporción es de ocho de cada 100. Esto es porque el ciclomotor, al estar limitado por velocidad y utilizarse en entornos urbanos, es fácilmente sustituible. No pasa lo mismo con los coches. Los eléctricos representan aún menos del 2% porque quien tiene un automóvil lo quiere también para medias y largas distancias. Todavía hay frenos. Antes de lanzar el producto, hice una encuesta con la Universidad de Navarra y vimos que el mayor miedo al comprarse una moto eléctrica era la infraestructura de carga. Por eso decidí que todas las motos de Velca lleven batería extraíble y cargable en cualquier enchufe, igual que un móvil, para hacer accesible la movilidad sostenible.

En septiembre representará a España en la Startup World Cup en San Francisco. ¿Cuáles son sus expectativas?

Estoy contento, porque en este programa participaron 20.000 emprendedores y quedamos 40. Estar en Silicon Valley, la cuna del emprendimiento y en la copa del mundo de las startup, ya es un premio.

Fundó el Instituto Galego do Talento. ¿Cuál es su cometido?

Lo fundé en 2015. Organizaba las ferias de empleo de la USC y un amigo quería seguir con ello, pues yo ya trabajaba en Madrid. Me pidió que le ayudara a montar otra edición y contacté con mis amigos de Santiago, gente con un potencial increíble, para que echaran un cable a Ángel Fraga, el otro cofundador del instituto. Me di cuenta de que ese talento estaba todo fuera de Galicia y me propuse hacer algo para generar contactos y ver qué tipo de proyectos se pueden crear para que retornen. Y predico con el ejemplo. Si mi empresa viene a Galicia será un éxito de Velca y del Instituto Emilio Froján. Galego do Talento.