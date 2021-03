Vieites: "La Galicia interior precisa equilibrar las infraestructuras con la atlántica"

La provincia de Lugo parte de una situación desigual, ¿eso ha sido un hándicap para afrontar la pandemia o se ha convertido en una ventaja para soportarla mejor por el peso de su sector agroforestal?

Las provincias del interior que apuestan por el sector agromar alimentario y forestal quizás lo han soportado mejor, aunque con dificultades, de ahí la necesidad de los planes de rescate para intentar paliar en cierta medida toda la pérdida sufrida. Yo he pedido, dentro del diálogo social con los sindicatos y con la Consellería de Emprego e Igualdade, que esas medidas sigan existiendo mientres dure la crisis, con unos criterios, como por ejemplo la pérdida del 30% de facturación con respecto al año anterior. Pero hay mucho que andar. Se ha apoyado a una serie de sectores, que sí que hay que apoyar, pero hay que ampliar las ayudas a otras actividades que han sufrido en sus carnes esta crisis económica por la pandemia, que evolucionará favorablemente cuando el ritmo de vacunación sea lo más rápido posible.

¿Cuándo se verá esa ansiada luz al final del túnel?

No creo que antes de la primavera de 2022 encontremos algunas consideraciones muy favorables y realmente no veremos números como los anteriores a la pandemia hasta 2023. Tenemos que ser conscientes de que vamos a dejar mucho empleo en el camino, por eso la reforma laboral hay que hacerla con sentidiño.

¿Entonces cómo se debería abordar esa reforma en su opinión?

No es el momento de abordarla. Hay que esperar a que esto empiece a evolucionar favorablemente y después, dentro del diálogo social, abordar los temas necesarios para un empleo de futuro, que será diferente al que tenemos ahora por las nuevas competencias que se están creando a través de la digitalización, la economía verde, la economía circular... y por el teletrabajo. Pero tenemos que irnos acostumbrando a esta cuarta revolución industrial. Tenemos que capacitar a los trabajadores de una manera adecuada y ahí estamos trabajando con la Consellería de Educación para que la formación profesional se adecúe a la inteligencia artificial, robótica, automatización, visión artificial... Por parte de la CEG tenemos claro que es momento de apoyarse en el diálogo social de una manera clara para intentar que podamos reconstruir lo que hemos perdido en este año de pandemia y lo que aún nos queda. Cuando se pierde una empresa se pierde una ilusión de un empresario y empleo.

Ese punto de partida desigual de la provincia de Lugo es, en parte, por la carencia en infraestructuras, autovías a Santiago y Ourense, servicios ferroviarios... ¿Cuál es la postura de la CEG?

Hay que equilibrar las infraestructuras, que son muy importantes por la logística de las mercancías y por la competitividad de las empresas. Con el presidente de la Diputación de Lugo hemos planificado desarrollar un foro de infraestructuras en Monforte de Lemos en los próximos meses para intentar abordar esta situación con la Xunta y el Ministerio. Y ahí estudiaremos cuáles son los puntos débiles que tienen las infraestructuras en la Galicia interior —Monforte de Lemos puede ser una intermodal ferroviaria muy importante— y cómo la podemos equilibrar con la Galicia atlántica, que también necesita algunas mejoras, como la parte intermodal del ferrocarril al puerto exterior de A Coruña o al puerto de Vigo.

Y además corren malos tiempos para la industria en Galicia: Alcoa, Endesa, Ence...

Es preocupante la situación en que se encuentran algunas zonas en Galicia, por ejemplo Ferrolterra, Eume y Ortegal, por el desempleo y el desmantelamiento industrial que se está produciendo. Aquí en Lugo también tenemos el ojo puesto en Alcoa. Desde la CEG demandamos mantener la producción y puestos de trabajo. Ence, por ejemplo, es un tema ideológico más que socioeconómico. Perder empleo en este momento es un mal negocio. Es más razonable hacerles cumplir las normativas, si alguna cosa no cumplen, y darles un horizonte de adecuación. Las administraciones que tienen algo que decir en la reindustrialización tienen que ponerse de acuerdo, coordinarse, sumar esfuerzos e intentar buscar inversiones productivas. Difícilmente podemos ser atractivos para un inversor si no tenemos los mimbres adecuados, burocracia fácil, armonización fiscal, que no tengamos limitaciones que un país cercano como Portugal no las tiene cuando estamos todos en la Unión Europea. Tenemos ejemplos de empresas en el complejo mar-industria que para instalarse aquí tardan tres años y sin embargo en Portugal en ocho meses tienen el terreno, las ayudas, la construcción y están funcionando.

¿Ve una solución para la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao?

Las administraciones tienen que trabajar entre ellas para buscar una solución idónea: o un inversor viable o, si no es posible, actividades industriales alternativas. Entre todos debemos buscar una solución. Se ha intentado, algunas veces con más fuerza que otras, con intercambio de reproches entre administraciones..., tenemos que sumar, porque al final está en entredicho el empleo y una actividad industrial que crea riqueza en la provincia de Lugo.

¿Los fondos europeos para la recuperación económica serán ese maná tan deseado?

Entiendo que es una oportunidad para cambiar el modelo productivo que tenemos en este momento en Galicia y adecuarse ya al siglo XXI avanzado, que es lo que viene a través de la ley de cambio climático, transición energética... Esto no es un plan E.

Lleva dos meses en el cargo, ¿cómo han sido?

En estos dos meses hemos intentando mantener reuniones al más alto nivel con las diferentes administraciones públicas para llevar documentos claros y contundentes con medidas para intentar paliar la situación actual. Tenemos que tomar las riendas desde el mundo empresarial en esa colaboración público-privada para intentar reindustrializar Galicia, toda, la interior y la costera. Algunas de las medidas que hemos llevado a la Xunta son de simplificación de los trámites burocráticos, la fiscalidad de las empresas, la pérdida de competititividad... Lo que estamos haciendo es aprovechar esas reuniones para transmitir, primero, la unión empresarial y, segundo, que el empresario debe ser el eje estratégico de la economía de un territorio.

La patronal gallega llevaba años inmersa en una crisis institucional, ¿se han cicatrizado las heridas?

La CEG tiene que ser la portavoz del mundo empresarial gallego sin menoscabar las provinciales, sectoriales..., que juegan un papel muy relevante. Una de las primeras medidas que he hecho, que creo que es muy positiva, ha sido incluir empresarios de primer nivel en los órganos de dirección. De las 22 grandes empresas que tiene Galicia 20 están presentes en el consejo asesor. Se han cerrado muchas heridas por parte del empresariado gallego, que está apostando de una manera muy decidida por la presidencia y por el comité ejecutivo actual. Muchas personas han querido pasar página y que la CEG sea la institución que realmente lleve los designios de los empresarios. Estamos en el buen camino. Además, antes de dar cada paso intento consensuar con todo el mundo.

Lugo aporta a esos órganos de gobierno a Carmen Lence y a Ramón Alonso, entre otros, ¿qué pretende con la incorporación de empresarios de grandes firmas?

Busco un cambio de la imagen de la CEG, que es una confederación en la que tienen que estar representados todos los empresarios y tienen que implicarse todos y aportar su granito de arena para que sea su foro de representación. Veo en este momento una implicación muy importante por parte de las empresas.