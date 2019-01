Galicia busca xerar 15.000 postos en 2019 e frear o castigo ao emprego industrial

Se ben é certo que o 2018 pechou coa cifra de parados rexistrados máis baixa da última década e que por primeira vez dende 2010 a Seguridade Social volveu superar o millón de cotizantes, o novo ano arranca con axustes laborais de magnitude en Alcoa ou Vodafone, co futuro do plantel da coruñesa Isowat por definir e co risco de que a falta dunha tarifa eléctrica competitiva empurre máis industrias electrointensivas, como Ferroatlántica, a reducir o cadro.

En plena desaceleración da economía mundial, a Xunta confía en rematar 2019 con 15.000 novos empregos a tempo completo, un obxectivo ao que destinará 255,5 millóns, un 7% máis ca en 2018. Mentres os empresarios ven "riscos claros" no enfriamento do PIB, "a incerteza política" e no aumento dos custos laborais ao subiren as bases de cotización e o salario mínimo interprofesional (SMI), os sindicatos teñen claro que non se xerará emprego de calidade "sen derrogar a reforma laboral de 2012".

Obxectivo: menos precariedade e elevar o peso da industria

Nun inicio de ano negro para o sector fabril, o secretario xeral de UGT Galicia, José Antonio Gómez, reivindica un pacto de Estado para situar a industria "como motor da economía e da creación de emprego estable e con dereitos", folla de ruta na que a elaboración do estatuto do consumidor electrointensivo é chave para a competitividade.

Os sindicatos reivindican un pacto de Estado pola industria

Despois dun ano no que cada hora se asinaron 43 contratos de menos dunha semana de duración —un novo récord—, Gómez demanda estender a protección por desemprego e facer "máis eficaz" o labor de reorientación e recolocación dos parados. Neste senso, reivindica "un verdadeiro plan de choque polo emprego" co foco nas mulleres, maiores de 52 anos, parados de longa duración e mozos.

Fronte a un modelo produtivo baseado en competir "en baixos prezos e salarios", Ramón Sarmiento, secretario xeral de CC.OO., tamén reclama medidas para elevar o peso da industria do 16,9% actual ao 20% do PIB en 2020, así como unha aposta polos sectores innovadores que requiran traballadores especializados. Aumentar o investimento en I+D+i e o tamaño das empresas son outros retos pendentes, xunto coa inclusión de cláusulas sociais na contratación pública.

Convencido de que a recuperación "é unha falacia", o líder da CIG, Paulo Carril, non a ve factible sen derrogar as reformas laboral, da negociación colectiva e das pensións. Tamén defende que a creación dunha tarifa eléctrica galega permitiría apoiar a industria.

Fronte á lectura dos sindicatos, o voceiro da patronal galega (CEG), Antonio Fontenla, augura que o emprego se resentirá pola pretensión do Goberno central de cadrar o déficit "cunha política fiscal recadatoria e non incentivadora do investimento". Fronte á alza das cotizacións e do SMI, demanda reformas que "favorezan a reactivación económica e a flexibilización das condicións nas que as empresas desenvolven a súa actividade".





O Goberno estuda reverter parte da reforma laboral

O ministerio estuda derrogar parte da reforma laboral para recuperar a prórroga automática dos convenios colectivos que caduquen ou fixar a prevalencia dos marcos laborais sectoriais sobre os de empresa. Tamén baralla implantar o rexistro de control horario. Como primeiro paso contra a precariedade, xa encareceu un 40% a cotización dos contratos de ata cinco días e fixou sancións de ata 10.000 euros para as compañías que fichen falsos autónomos, unhas medidas que a CIG ve "insuficientes e ineficaces". Por iso demandou á ministra Magdalena Valerio ir máis aló prohibindo as cadeas de subcontratas, ademais de limitar o abuso das xornadas parciais. Carril tamén defende eliminar as empresas de traballo temporal e axencias privadas de colocación e a figura do autónomo economicamente dependente

(Trade), entre outras medidas.

Ao igual que a CIG, UGT reclama a fin das bonificacións á contratación con cargo á Seguridade Social e fixar topes ao encadeamento de contratos temporais tras un 2018 no que, malia que o emprego fixo medrou un 22%, bateuse o récord de acordos eventuais con máis dun millón asinados, o 94% do total.

Nova oportunidade para mozos que non acabasen os estudos

No tocante ás competencias autonómicas, a secretaria xeral de Emprego da Xunta, Covadonga Toca, sinala a formación como a aposta central, cunha dotación de 145 millóns que priorizará os perfís profesionais máis demandados. Á marxe das unidades de aprendizaxe nas empresas, o Goberno galego ultima un plan de segunda oportunidade dotado de 9 millóns para que 1.000 mozos que non remataron os estudos teñan máis posibilidade de encontrar emprego obtendo competencias. Outros 110,5 millóns servirán para "estimular" as contratacións e "mellorar" as condicións laborais.

A Xunta ultima un plan de segunda oportunidade para que 1.000 mozos que non remataron os estudos teñan máis posibilidade de encontrar emprego mellorando as súas competencias

Por outro lado, a Consellería de Economía ábrese a incluír cláusulas sociais nos contratos públicos nos requisitos das axudas.

A agardada reforma do réxime de autónomos

Para os 211.000 traballadores galegos por conta propia o ano traerá cambios despois dun 2018 que fulminou 1.800 empregos. Ademais das baixas no agro e na industria —neste caso pola loita contra os falsos autónomos—, tamén pecharon comercios pola competencia das vendas online e das grandes superficies. Trala entrada en vigor da subida das bases e tipos de cotización a cambio da universalización das coberturas por accidente de traballo e enfermidade profesional e por cesamento de actividade, o Goberno prometeu presentar este mes a súa proposta para cotizar en función dos ingresos reais.

Á espera desa demanda histórica, o presidente de Ata Galicia, Rafael Granados, tamén reivindica crear unha rede "que poña en contacto emprendedores e aprendices" con autónomos que se xubilen visto que o plan da Xunta para o relevo "non tivo os resultados esperados".