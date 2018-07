A Xunta abonará a 100.000 traballadores públicos unha subida salarial do 1,5% na súa nómina do mes de xullo, así como un pago adicional de 250 euros correspondentes, a efectos retroactivos, a esa porcentaxe acumulada entre os meses de xaneiro e xullo.

Así o informou o propio Goberno galego nun comunicado que indica que este incremento se debe á entrada en vigor dos Orzamentos Xerais do Estados, que permiten ás administracións aplicar o acordo para a mellora do emprego público asinado o pasado mes de marzo entre Facenda e os sindicatos CC.OO., UXT e CSIF.

Deste xeito, a Consellería de Facenda, tal e como indicou a Xunta, publicará a próxima semana no Diario Oficial de Galicia (DOG) unha orde coas instrucións para a confección das nóminas do persoal da Administración autonómica para o ano 2018, que inclúen esa "actualización" cun incremento do 1,5% dos salarios.

Así mesmo, o Executivo autonómico apuntou que o incremento retributivo farase efectivo 0de acordo coa instrución que se publicará no DOG– nas nóminas que se abonen a partir de xullo, cun pago adicional de 250 euros de media por traballador debido os atrasos acumulados desde o 1 de xaneiro.

Así, "a mellora retributiva quedará consolidada nos salarios dos traballadores", tal e como sinalou a Xunta. No entanto, segundo precisou, o Goberno galego "non terá que impulsar ningún cambio lexislativo para aplicar a suba salarial", dado que "xa previu este incremento" durante a elaboración dos orzamentos galegos de 2018.

SUBIDA SALARIAL PARA 100.000 TRABALLADORES. En concreto, a Xunta estima que uns 100.000 traballadores galegos percibarán este mes a mellora nas súas retribucións. Nesta cifra, segundo apunta, están incluídos os máis de 87.000 empregados que traballan nos servizos públicos autonómicos, é dicir, nas consellerías, hospitais, centros de saúde, ensino ou servizos sociais, entre outros.

Ademais, tamén alcanzará ao persoal que traballa nas tres universidades públicas galegas --Universidade de Santiago de Compostela (USC), Universidade dá Coruña (UDC) e Universidade de Vigo (UVigo)-- e nos centros de ensino concertado.

A nivel provincial, o Goberno galego apuntou que o incremento das retribucións beneficiará a uns 37.500 empregados públicos na provincia da Coruña, 12.300 na de Lugo, máis de 11.000 na de Ourense e case 26.500 na de Pontevedra. A todos eles súmase o persoal das universidades e do ensino concertado.

SUBIDA DO 0,25% RESTANTE. Por outra banda, xa que o acordo asinado en marzo entre o Ministerio de Facenda e os sindicatos CC.OO., UXT e CSIF establecía unha subida salarial para o ano 2018 comprendida pola suma dun 1,5% fixo e unha 0,25% variable, esta última porcentaxe está condicionado pola evolución do PIB español durante o ano anterior.

Neste sentido, a Xunta explicou que o incremento do 0,25% "non se pode aplicar ata que o Goberno español acorde e traslade ás Comunidades Autónomas devandito acordo", no que se determine unha evolución positiva do PIB, segundo establece o documento subscrito en marzo entre o Executivo nacional e as organizacións sindicais.