Fontenla: "Un empresario me ratificó su interés en comprar factorías de Alcoa"

El presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña y portavoz de la patronal gallega, Antonio Fontenla, dijo en una entrevista en Radio Galega que a día de hoy "un empresario gallego" ha mostrado su interés en comprar Alcoa, en referencia a las factorías coruñesa de A Grela y la asturiana de Avilés.

Fontenla, pese a no entrar en detalles, afirmó que cree que "habrá posibilidad, lo sé, y lo dije hace meses, y aún me lo ratificó hace poco tiempo en una reunión en Madrid un empresario gallego que tiene interés en comprar", si bien a continuación añadió que "lo que tenemos que saber es si quien tiene interés en vender es Alcoa o no, porque a lo mejor que salga un competidor no es un tema importante".

Además de Alcoa, la situación de Ferroatlántica y de Isowat lleva al expresidente de la patronal gallega a asegurar que "se está viendo un cierto desmantelamiento no solo en Galicia, sino en toda España" para las empresas electrointensivas.

Fontenla aludió al elevado precio de la energía en España y apostó por "buscar una regulación que no se vea tan afectada, que cada seis meses no les cambie el precio de la energía".

En la víspera de la reunión del "diálogo social" convocada por la Xunta y ante la ausencia anunciada por la CIG, Fontenla admite que "en estos momentos que hay tantas incertidumbres en todo no es el mejor momento para hacer diálogo social". Para el presidente de la patronal coruñesa, la posición de la CIG es "un tema de estrategia sindical".

"Tenemos que completar el desarrollo social y las medidas que puedan propiciar mayor empleo y las posibilidades de que la gente que lleva mucho tiempo desempleada pueda en cierto modo encontrar su trabajo", indicó.

El futuro de la CEG

Sobre el futuro de la CEG, dijo que el comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Galicia se reunirá este lunes para convocar la asamblea general en la que se prevé aprobar los nuevos estatutos.



Ante la falta de un presidente desde hace más de un año, Fontenla fija sus esperanzas en la aprobación de los nuevos estatutos como paso previo a las elecciones.



En su opinión, los nuevos estatutos permitirán "mayor gobernabilidad" y "puede ser más atractivo a la gente que en este momento no está formando parte de los órganos de gobierno de la CEG".



En el plano económico, aseguró que en estos momentos la CEG "tiene un patrimonio importante" y dijo que la deuda no es algo "que nos haga tener preocupaciones".



Acerca de la inminencia del Brexit, el presidente de la CEC reconoció consecuencias negativas para empresariado gallego al señalar que "vamos a sufrir un poco porque Inglaterra, el Reino Unido, es el cuarto país después de Francia, Portugal e Italia en el que exportamos", pero a continuación se mostró optimista para asegurar que "encontraremos solución".