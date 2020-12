El sorteo de lotería más esperado del año, el que se celebrará el próximo martes, 22 de diciembre, llegará con cambios a nivel fiscal, esta vez en beneficio de los contribuyentes. Y es que el mínimo exento de tributación en el IRPF se elevará de 20.000 a 40.000 euros, como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en los presupuestos de 2018, que siguen en vigor. Las cuentas que elaboró el exministro Cristóbal Montoro incrementaron en 2018 el mínimo exonerado del impuesto de 2.500 a 10.000 euros, pasando al año siguiente a 20.000, hasta alcanzar los 40.000 en enero del año en curso.

Según los cálculos del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, la Agencia Tributaria ingresará unos 156,5 millones, esto es, 18,6 millones menos de lo que se embolsó por los premios repartidos en 2019.

El cambio fiscal afectará a los agraciados con el Gordo, de 400.000 euros al décimo; el segundo, de 125.000, y el tercero, de 50.000. Todos estarán gravados con un tipo del 20%. Aquellos que se hagan con el primer premio cobrarán 328.000 euros, pues la retención será de 72.000. Al elevarse el mínimo exento de 20.000 a 40.000, se quedarán con 4.000 euros más que si hubiesen ganado en el sorteo del año pasado, cuando la factura fiscal ascendía a 76.000 euros. Lo mismo sucederá con los segundos premios, que se quedarán en 108.000 euros una vez que el fisco ingrese 17.000. Aquellos a los que la fortuna ilumine con la tercera categoría se llevarán a casa 48.000 euros tras haber contribuido con 2.000 a las arcas del Estado, 4.000 menos que en 2019.

Un año más, Gestha pone el foco en las fundaciones, asociaciones y otras entidades sin fines de lucro y vuelve a solicitar que se cambie la ley del impuesto de sociedades para que los premios que ganen estas entidades tributen como mínimo a un tipo del 20% para evitar que obtengan la devolución de esa retención cuando estén en pérdidas o se trate de organizaciones parcialmente exentas. Los técnicos calculan que hasta octubre de este año ganaron 340 millones en premios de Loterías de más de 40.000 euros y avisa de que en 2019 multiplicaron por ocho este capítulo, principalmente por el sorteo navideño, alcanzando los 427,7 millones. Ante esta situación, Gestha pide a la Aeat abrir un programa de investigación tributaria y de blanqueo de capitales a las fundaciones, asociaciones y entidades sin fines lucrativos, que copan el 99,5% de los premios obtenidos por personas jurídicas. Los técnicos también demandan seguir de cerca a los particulares que ganen grandes premios en diferentes sorteos.

Hacienda elevará el control en 2021