Feijóo di que falta de estatuto electrointesiva aboca Alcoa ao peche

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, volveu a insistir este mércores en coñecer o texto do proxecto de estatuto para a industria electrointensiva porque "cada minuto que pasa e que o Goberno non ensina o borrador é un minuto máis cara ao peche de Alcoa".

Así de contundente manifestouse o presidente galego durante a sesión de control do Parlamento de Galicia un día despois de participar, xunto á ministra de Industria, Comercio e Turismo, Reyes Maroto, nunha visita ao complexo industrial de Alcoa en San Cibrao.

Esa é a única planta da multinacional estadounidense do aluminio operativa en Galicia e, en opinión de Feijóo, está en risco se non ten garantías dun prezo da electricidade igual ao que se tiña con anterioridade a 2018.

Todos os grupos da oposición centraron as súas intervencións en criticar a situación de crise industrial que atravesa Galicia ante o que o máximo mandatario galego asegurou que a situación deste sector sería positiva de dispor dun prezo da enerxía alcanzable xa que a balanza unicamente é negativa na produción nas empresas de produción enerxética e metalúrxica.

Por iso, considerou imprescindible ver o contido do borrador do proxecto que elabora o Goberno central e non esperar até despois das eleccións, cunha estratexia que simula un anuncio electoral e que evidencia que se está "enganando" aos traballadores, dixo.

"Dado que teñen o estatuto, que é a fórmula máxica, por que non nos concretan o contido e alcance e ímonos cun problema menos", recriminou Feijóo ao líder do PSOE en Galicia, Gonzalo Caballero.