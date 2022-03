Fegatramer ve superado el paro e insta a no operar por debajo de costes

La Federación Galega de Transporte de Mercadorías (Fegatramer) reunió este jueves en Santiago a sus siete organizaciones provinciales integrantes para repasar la aplicación de los acuerdos que el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) selló con el Gobierno en diciembre y el contenido del plan anticrisis pactado el pasado viernes y que contiene medidas temporales como la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo hasta julio y ayudas directas de 1.250 euros por camión y 500 por furgoneta.

La organización, que no secundó el paro convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del sector del Transporte –aunque sí lo avalaron asociaciones provinciales integrantes de Fegatramer como Tradime—, sostiene que, a día de hoy, "en Galicia non existe ningunha organización" que no haya retomado la actividad. "Non temos constancia de que haxa ningún sitio no que non se estea traballando con normalidade", indicó el secretario general, Carlos García Cumplido, que insiste en que son los acuerdos que evitaron el conflicto en diciembre los que propiciarán un cambio "estrutural" en el sector. Entre ellos figura la cláusula de revisión del precio del gasóleo en los contratos, la prohibición de las actividades de carga y descarga –que entrará en vigor en septiembre—o las sanciones de 400 a 6.000 euros para los que paguen los portes pasados 60 días.

En declaraciones a los medios, incidió en que los cambios legislativos aprobados por el Gobierno "axudan a estruturar o sector", si bien insistió en que la rentabilidad de los negocios depende de cada empresa. "É imposible poñer cancelas ao campo. Se un empresario non asume os seus custos e non os traslada ao cargador, por moito que fagan o Goberno e as organizacións, non será posible". Es por ello que lanzó un llamamiento a los transportistas: "analiza os teus custos, ofrece o teu prezo e se non cho pagan, non prestes o servizo. O contrario, lévate á ruína", recalcó.

Tajante, recalcó que "a solución non estaba no paro, senón en pedir aos clientes que ou pagan o prezo fixado ou non teñen servizo". Para conseguirlo, la patronal incide en la aplicación de la cláusula de revisión del precio del servicio en función de la variación del coste del gasóleo entre el día de la contratación y el de realización del trabajo. Siguiendo lo pactado con el ministerio, cada semana se actualizará el índice de referencia del combustible. Además, de aquí al 31 de julio, el Gobierno deberá presentar un proyecto normativo para aplicar al sector los principios de la Ley de la cadena alimentaria para impedir el trabajo a pérdidas y limitar las subcontratas.

En esta línea, el presidente de Fegatramer, Ramón Alonso Fernández, recordó que, además del carburante, también se dispararon un 30% las ruedas, un 300% el AdBlue, mientras que las horas de reparación se encarecieron entre un 20 y un 30%. "O que non saiba ou non queira subir tarifas ao seu cliente, arruínase. E diso non ten culpa o Estado, nin unha asociación determinada. Cada un temos culpa do que temos na casa", zanjó. El portavoz también se mostró crítico con las pujas a la baja que se realizan por medios electrónicos en el sector. Fruto de ello, explicó, en los últimos días se llegó a plantear un viaje "de Murcia a Galicia por 800 euros", un 50% por debajo de los costes. "O problema está en que seguro que hai alguén que o carga", afirmó.

Uno de los retos que se marca la patronal es "apoiar aos autónomos e micropemes a conseguir no mercado unha posición máis forte". Fegatramer achaca el hecho de que muchos trabajen sin cubrir sus gastos de explotación a que algunos cargadores "non están dispostos a pagarlles máis" y a que el "pequeno tamaño" de las firmas de transporte les resta fuerza negociadora.

PÉRDIDAS. La federación, que reivindica su representatividad mayoritaria en el sector al aglutinar "ao 40%" de la actividad de transporte y acarreo y el 15% de las auxiliares, constata que el paro ha causado "perdas moi importantes". Después de 15 días de bloqueo, García Cumplido auguró que ahora tocará tratar de "recuperar" el trabajo y "a débeda" acumulada.

Además de condenar los actos violentos acaecidos desde el 14 de marzo y que se coartase la libertad de trabajo "de miles de autónomos e empresas", el colectivo incide en los costes materiales. "Unha roda son 600 euros, unha mangueira de freos dun camión, 1.500, unha luna, outros 500", lamentó el secretario general.