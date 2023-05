Las explotaciones agrícolas invierten en agricultura digital para proteger su rentabilidad

Una de las máximas de cualquier negocio es que éste sea rentable, y la agricultura no es una excepción. Debido a los acontecimientos en lo que llevamos de década, cada vez es más difícil para los agricultores obtener una rentabilidad adecuada: la pandemia, el aumento general de los precios, la inflación, etc.

El margen de ganancia cada vez se estrecha más, ejerciendo una gran presión sobre los agricultores, incapaces de cometer ningún error o se enfrentan a una situación realmente complicada, ya que no sólo no podrían ganar dinero para vivir, tampoco podrían recuperar su inversión.

La era digital de la agricultura

La cada vez más evidente digitalización de la agricultura se basa en la integración de avanzada tecnología digital. Algunos ejemplos de dicha tecnología son los drones, las imágenes satelitales de alta resolución, dispositivos inteligentes, inteligencia artificial o robótica. Esta nueva revolución agrícola puede dividirse en 3 conceptos: sentir, analizar y actuar.

El concepto sentir corre, principalmente, a cargo de los sensores, que proporcionan datos brutos relacionados con la meteorología, las coordenadas, etc. Estos sensores pueden estar ubicados en el campo o en otros instrumentos, como satélites.

La parte de analizar depende de distintos dispositivos, como las cámaras instaladas en los drones. Gracias a los avances en el tratamiento de datos, así como otras tecnologías como el aprendizaje automático o la inteligencia artificial, las máquinas pueden ayudar a los agricultores en la toma de decisiones.

Actuar es, sin duda, la parte más complicada. A día de hoy, pocos sistemas son capaces de tomar decisiones independientes y realizarlas. La parte más común de las máquinas en este apartado está representada por vehículos robotizados capaces de identificar los frutos ya maduros y recolectarlos.

Superando desafíos con tecnología basada en datos

Para ser productivos, los agricultores se enfrentan a muchos factores que pueden limitar la productividad de la explotación. La superficie de tierra disponible, el coste de los productos agrícolas, las condiciones meteorológicas, problemas de acceso a los mercados o la falta de nuevas tecnologías afectan al rendimiento. Mientras que la productividad es importante para maximizar la cantidad de alimentos que puede generarse con los recursos disponibles, la rentabilidad es clave para garantizar la viabilidad financiera de la empresa.

Para hacer que los agricultores puedan mejorar su rentabilidad, una gestión basada en datos es la única manera de tomar decisiones inteligentes. Puesto que miden todos los aspectos del negocio, desde datos de los cultivos y el suelo hasta aspectos financieros, se trata del mejor asistente posible.

Monitorización por satélite de las tierras de cultivo

Para poder monitorizar el campo en condiciones, es necesario saber cómo obtener imágenes satelitales de alta resolución. No se trata sólo de la habitual observación desde el espacio, sino de teledetección por satélite mediante distintos tipos de sensores. Gracias a ellos, tenemos imágenes de la superficie terrestre en diversos espectros electromagnéticos, incluidos aquellos no visibles por el ojo humano, pero que contienen una gran cantidad de datos valiosos relacionados con el proceso de vegetación.

El índice NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada) es el criterio más comúnmente utilizado para medir la salud de las plantas; esto se debe a la reflectancia de la luz visible que tienen las plantas al realizar la fotosíntesis. Este mismo índice se usa para controlar el nivel de las masas de agua. Otros índices usados de forma frecuente son el NDRE, similar al NDVI usado específicamente en la fase de madurez de las plantas; el LAI, que mide la superficie foliar de una planta; o el NDMI, que mide el contenido de humedad de la vegetación.

Para usar estos y otros muchos índices, así como mejorar su gestión agrícola, la plataforma EOSDA Crop Monitoring es la opción ideal. Podrá comprar imágenes satelitales de alta resolución en la misma plataforma, sin tener que buscarlas en un catálogo externo, e inmediatamente podrá empezar a analizarlas haciendo uso de las múltiples funciones disponibles. Al obtener mapas de vegetación y productividad, será capaz de conocer aquellas zonas del campo que requieren más atención y empezar a usar la aplicación de tasa variable de insumos, permitiéndole ahorrar en costes manteniendo la productividad alta, al mismo tiempo que protege al medioambiente.

¿Está la tecnología digital al alcance de los pequeños agricultores?

Los pequeños agricultores son los que más partido sacan a la tecnología, puesto que por capacidad económica y física suelen ser los que más alejados están de las que se consideran prácticas agrícolas óptimas. Puesto que la tecnología abarca una amplia gama de dispositivos y herramientas, los usuarios pueden adaptarse a su presupuesto. Como muchos agricultores no pueden desembolsar una gran cantidad de dinero en sensores y maquinaria, un smartphone y una app de gestión puede ser un buen punto de partida. Así pues, no hay excusa para no empezar a usar tecnología en su negocio agrícola.