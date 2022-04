"Incrementar o grao de sedución" para atraer empresas, capitales, tecnologías y habitantes y sumar esfuerzos para "crear emprego". Son dos de los objetivos que ayer marcaron el secretario general del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, y el catedrático de Economía Aplicada de la UDC y expresidente de la Xunta, Fernando González Laxe, en la presentación del primer Informe Socioeconómico de la eurorregión que elabora el think tank, que desde su creación en 1992 sigue la evolución de Galicia y el norte de Portugal, dos territorios "con intereses comúns" y con una apuesta clara afianzarse como la puerta de Europa "ao Atlántico".

"Debemos construír un sistema portuario de Sines a Ferrol e outro aeroportuario de Lisboa á Coruña. A guerra de portos e aeroportos só nos levará ao desastre", advirtió el secretario general del Eixo, que incidió en que "o futuro non se constrúe dende a confrontación", sino que solo cabe entender ambos lados de la Raia como "unha realidade conxunta".

En un escenario en el que España está volcada en el Mediterráneo "goberne quen goberne" —por su peso poblacional—, la entidad que preside la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, incide en la relevancia de aprovechar la alianza con el país vecino, que "se senta na mesa do Consello da UE". Aprovechar la posición geoestratégica de la eurorregión es la clave para abrirse paso en el tráfico de mercancías hacia el canal de Panamá, Mercosur y Estados Unidos. En este punto, Vázquez Mao lamentó que mientras el corredor mediterráneo para el transporte ferroviario de mercancías estará operativo en 2024, el atlántico avanza rezagado.

EGOSISTEMAS. En este punto, el representante de la alianza integrada por 39 municipios lusos y gallegos lamentó que la eurorregión prime más "o egosistema", que conformar "un lobby socioeconómico" en pro del desarrollo.

Convencido de la necesidad de "impulsar o coñecemento da realidade e o debate sobre como transformala", puso en valor los más de 150 informes realizados por el Eixo, unas herramientas clave "para tomar decisións" en el terreno político y empresarial. En este punto, incidió en que la administraciones deben "minorar os trámites" para crear empresas y advirtió que "o obxectivo claro ten que ser a creación de emprego".

En un evento presentado por el presidente del Club Financiero de Santiago, Roberto Pereira, el catedrático Fernando González Laxe —autor del estudio junto al portugués Adriano Fidalgo de Sousa— desgranó la radiografía de la "macrorrexión" y recalcó que "necesita reforzar o seu grao de sedución". ¿El objetivo? "Atraer empresas, capitais, tecnoloxías, ideas, pensamentos e persoas. Se somos capaces de facelo, estaremos reforzando o corredor atlántico", señaló el académico, que remarcó que el estudio —disponible en la web www.eixoatlantico.com— pretende ser "un diagnóstico de onde estamos" a nivel social, empresarial e institucional.

Pese a que ambas regiones tienen un peso económico similar —unos 60.000 millones en 2021— , González Laxe destacó el hecho de que la economía gallega solo suponga el 5,7% de la española, frente al 34,6% que el norte representa respecto al PIB portugués. La fotografía refrenda que, respecto al país vecino, Galicia tiene por delante retos como una dispersión geográfica que encarece los servicios públicos, la escasa inversión en I+D+I y la captación de inversión extranjera.

El Eixo ve riesgo de perder fondos europeos al faltar una "política estrutural"

Advertencia Crítico con la gestión de los fondos europeos, el secretario general del Eixo Atlántico lamentó que "seguimos sen entender que Europa non é un banco" y criticó que no se empleen esos recursos "con criterios estruturales". En este sentido, el vigués censuró que Galicia lleva "moito tempo" sin disponer de "unha ordenación do territorio", lo que ha derivado en que "se investise en aeroportos nos que non hai avións" o en dos puertos exteriores sin planificar su conexión ferroviaria. A su juicio, esto se debe a que prevalecen las luchas "localistas", en lugar de tomar en cuenta la realidad económica de cada zona y consultar a los empresarios sobre sus necesidades.



Así las cosas, Vázquez Mao avisó de que "hai moito diñeiro" de Europa "que se está perdendo" y constató que los mecanismos de reparto de los fondos Next Generation "non facilitan a xestión" y "priman o gasto burocrático".



Presente en el evento, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, constató que los datos refrendan que España es el país que devuelve "máis fondos sen executar de toda a UE", lo que achacó a la disciplina de gasto impuesta por el Gobierno de Rajoy en 2014 "para corrixir o déficit". El socialista también lamentó que el criterio prevalente en el reparto en Galicia fose "a choiva fina", lo que derivó en que se levantasen "moitos polígonos onde non hai empresas", sin abordar "os grandes problemas estruturais" ni priorizar inversiones "produtivas".



AYUDAS A EMPRESAS. Entre las conclusiones del estudio, Fernando González Laxe, llamó "aos responsables da distribnución de subvencións" a tener en cuenta que, "pasados cinco anos" desde su creación, solo el 46% de las empresas sobreviven en Galicia, el 38% al otro lado de la Raia.