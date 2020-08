El euro se dispara tras el histórico acuerdo

Aunque pocos lo dudaban, finalmente el Eurogrupo ha alcanzado un acuerdo por un monto total de 750 000 millones de euros-de los cuales 360 000 serán ayudas directas- a los que se sumará más de un billón de euros incluidos en el presupuesto de la Unión hasta el 2027 y que dejará en España 140 000 millones de euros.

El euro en sus mejores valores de los últimos dos años frente al dólar

El anuncio del acuerdo alcanzado el martes 21 de junio ha disparado el precio del euro -aunque no es descartable una corrección a la baja en los próximos días o semanas- frente a la moneda estadounidense, por lo que podemos decir que ha aumentado la confianza en la moneda de la eurozona, al menos de momento.



Quizás parte de la subida del euro venga por el hecho de que el dinero no saldrá “gratis” a los gobiernos, ya que se contará con medidas para asegurar que los ejecutivos no despilfarren en la medida de lo posible, y que las políticas emprendidas no pongan en peligro la estabilidad presupuestaria, todo ello a pesar de que los países partidarios de poner más dinero sobre la mesa y a la vez menos condiciones; España, Italia, Francia o Alemania, suman gran parte de la población y el peso económico de la Unión Europea. Otra vez parece que los pequeños países del Norte se han vuelto a poner de acuerdo para defender sus intereses frente a las potencias europeas, igual que ocurrió cuando Calviño perdió una presidencia del Eurogrupo que muchos daban por segura frente al irlandés Paschal Donohoe.

El euro en el mercado Forex

Estos movimientos, aunque puedan parecer poco importantes al común de los ciudadanos no son ni mucho menos poca cosa, ya que en el mundo globalizado en el que vivimos en la actualidad el intercambio de divisas -y Forex viene de las palabras Foreign Exchange, o lo que es lo mismo intercambio de divisa extranjera- es fundamental para asegurar que nos llegan mercancías de todo el globo y que a su vez nosotros podemos vender nuestras mercaderías o servicios en todo el planeta. Por lo tanto que el euro suba con respecto al dólar tiene dos consecuencias fundamentales; que podemos comprar más barato productos que utilicen esa moneda principalmente, como por ejemplo el petróleo, y que nos costará más vender nuestra producción fuera. También podríamos añadir el hecho de que un euro más fuerte puede aumentar su atractivo como valor refugio -aunque lo barato del dólar ha llevado a países como China a aumentar sus reservas de esta moneda en el mes de junio, al fin y al cabo sigue siendo la moneda de la primera potencia mundial- y que también es una divisa importante para los que se dedican al Forex clásico o al trading de CFDs de Forex.

CFDs de Forex

El trading de Forex se basa en operar a partir de las cotizaciones de las distintas de divisas, pero las ganancias y las pérdidas se obtienen por razones diferentes a las del Forex convencional.



En el Forex convencional ganamos dinero si compramos una divisa barata y la vendemos cara, y perdemos si ocurre lo contrario, en cambio en el trading de Forex a través de un bróker online es posible operar con una moneda que baja en su cotización, ya que al no estar comprándose las monedas sino especulando con ellas es posible operar tanto al alza como a la baja. Lo que sí necesitamos es posicionarnos en consecuencia, en corto si la previsión es que la moneda baje, en largo si la previsión es que suba, previsión todavía más complicada y arriesgada en contextos de tanta volatilidad como este.

Así mismo en el trading de CFDs operamos apalancados, con los pros y los contras que ello conlleva; la posibilidad de entrar a operar con un capital inicial menor que en otro tipo de inversiones pero un riesgo muy alto para el trader de incurrir en elevadas pérdidas de capital que podrían llegar a superar su depósito en la cuenta del bróker. Esto se debe a que las posiciones se financian en gran parte con capital que presta el bróker al trader y así este accede a una mayor exposición al mercado, aumentando también así su exposición a mayores pérdidas y ganancias. Por lo que el nivel de apalancamiento definirá la relación entre el capital prestado por el bróker y el propio del trader, del cual se descontarán las pérdidas o se sumarán las ganancias ocurridas en el total del valor de la posición.

Por ello, podría ser muy conveniente buscar un bróker que garantice la imposibilidad de incurrir en deudas por culpa de los saldos negativos cuando las pérdidas de la posición superan el depósito del trader. Si nos arriesgamos a operar en contextos de tanta incertidumbre como el actual debemos tener en cuenta también que una alta volatilidad puede pulverizar nuestras inversiones muy rápidamente, siendo el efecto del apalancamiento aun más arriesgado si cabe.

Tanto si queremos operar en el mercado del Forex clásico como si vamos a realizar trading de Forex existen herramientas que pueden facilitarnos la operativa, como los calendarios económicos -que nos ayudarán a estar al tanto de los acontecimientos más importantes que tengan que ver con la economía-, será fundamental aprender a leer las señales del mercado, y los traders además deberán estudiar el correcto uso de las herramientas de gestión del riesgo que los brókeres ofrecen a sus clientes, el entrenamiento con una cuenta demo podría ayudar en los primeros pasos para comprender como funciona el mercado en condiciones similares a las de una cuenta real. Comprender profundamente conceptos como qué implica el apalancamiento también será fundamental en cualquier operativa de trading, sin olvidar por supuesto que toda inversión conlleva un riesgo cierto de pérdida, que como ya hemos señalado al realizar trading puede llegar a ser muy elevado.