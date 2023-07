Francisco Conde: "España tiene deudas importantes con Lugo y el PSOE no las ha saldado"

Francisco Conde salió en Monforte para formarse en Economía y se convirtió en profesor universitario en Madrid después, entre otras cosas, de acabar su preparación en Bruselas gracias a una beca que en 1992 le concedió la Comisión Europea. En 2012 aparcó su carrera profesional e hizo un viaje de vuelta para ponerse al frente de la economía gallega en un momento de grave crisis. Ahora hace las maletas de nuevo y vuelve a Madrid porque dice que hay que cerrar allí, con un gobierno del PP, la estructura para industrializar la provincia de norte a sur, con proyectos que están diseñados pero que Pedro Sánchez tiene paralizados. "Nos jugamos el futuro", dice.

El hoy cabeza de lista del PP llegó a la política desde las aulas, pero ya había descubierto el mundo de la economía y del trabajo siendo un niño, cuando ayudaba a su abuelo a repartir por Monforte, sobre todo por las panaderías, los huevos que recogían del tren, en la estación, donde estaba también su zona de juegos. Ayudando al abuelo aprendió algunas lecciones vitales, que más tarde reforzó echando una mano a su padre en la autoescuela, dando lecciones teóricas. Ese sustrato de profesor aún perdura en él y no renuncia al boli y el papel para ir explicándose con gráficos y datos. Se nota que a aquel niño de Monforte le sigue gustando hacer cuentas, el problema es que en Lugo, si no cambian las políticas del Gobierno, los números no salen, cree Conde.

Da el salto a Madrid y todo el mundo cree verlo en un gobierno de Alberto Núñez Feijóo si gana.

Mi única ambición personal y política es que Feijóo tenga la mayoría suficiente para ser presidente. Afronto la campaña con mucha ilusión, porque tenemos el mejor candidato y el mejor programa y todas las tendencias apuntan a que los ciudadanos sienten la necesidad del cambio.

Las últimas encuestas hablan de cierto enfriamiento en las expectativas de la derecha.

Lo que a mí me trasladan en la calle es la necesidad de un cambio, la idea de que el 23-J nos jugamos el futuro y la oportunidad de dar respuesta a las necesidades de España y de Galicia. Hay una oportunidad de cambio y no solo en clave nacional, porque el momento también es decisivo para Galicia y para la provincia.

Conde. VICTORIA RODRÍGUEZ

¿Qué ha aprendido en la Xunta que cree que puede aplicarse ahora en España?

Hay un modelo de gestión que ha dado resultados en Galicia y que es trasladable a España. El PP es el partido que más se parece a Galicia y a España, hemos entendido cómo abordar las necesidades y el proyecto del presidente Feijóo puede hacer que el país entre en un senda distinta, con políticas de mejora de la sanidad, de las infraestructuras, de la industria...

Está haciendo kilómetros por la provincia. ¿Qué necesidades ve más urgentes en Lugo?

Estoy haciendo muchos kilómetros porque el objetivo es estar en todos los concellos, para transmitir el proyecto del PP pero también para escuchar a los ciudadanos. Hay mucho que hacer y España tiene deudas importantes con Lugo. Son deudas en aspectos como infraestructuras o industria que el PSOE no ha saldado, porque no ha atendido a las necesidades.

¿Qué prioridades ve más urgentes?

Esta es de las provincias peor comunicadas y todas las infraestructuras llevan cinco años paradas. Seguimos esperando por las autovías de Santiago, de Ourense y de Ponferrada, que es también muy importante. Y a la vista está que una urgencia como la del viaducto de la A-6 no se ha atendido, porque ha estado un año parado el proyecto sin explicación. Eso es así porque no se ha asumido esa obra en Lugo como una prioridad y es algo que no tiene precedentes. Y en materia ferroviaria los lucenses seguimos fuera del Ave. No podemos aceptar eso.

Viene de dirigir la economía gallega. ¿Es la industria lo que más le preocupa?

En el plano industrial tenemos una herencia que Lugo no merece. Es difícil explicar por qué Alcoa está parada o que no haya perspectivas para el acceso de Altri a fondos europeos. Esos son proyectos que requieren liderazgo y visión, porque hablamos de competitividad, de empleo y del futuro de la provincia, y por tanto también de crecimiento de la población.

¿Cómo se justifica lo que está ocurriendo?

La Xunta marcó las prioridades y falta que el Gobierno dé respuesta. El PSOE, con la complicidad de Podemos y también del BNG, no ha dado respuesta a ninguno de esos objetivos. Las excusas hay que dejarlas de lado porque los compromisos se expresan en los presupuestos y la solución es que se dé prioridad a los proyectos y haya una cooperación clara entre el Gobierno y la Xunta. Por eso es una oportunidad que Feijóo sea presidente y en eso nos vamos a empeñar.

El Gobierno sigue sin dar respuesta a Altri sobre los fondos europeos para poner en marcha el proyecto de Palas de Rei y también está pendiente la modificación de la planificación de Red Eléctrica para dar cobertura a las necesidades energéticas de este y otros proyectos industriales. ¿Hay riesgo de que la pastera portuguesa desista?

La empresa está teniendo un comportamiento profesional. Ha hecho un trabajo muy serio y el Gobierno no está dando respuesta ni respecto a los fondos europeos ni respecto a la red eléctrica. Sobre los fondos, hay una realidad: el Gobierno no está dando una opción que ofrezca las mismas oportunidades que han tenido otros sectores. Se vio con la automoción, que al fracasar la primera convocatoria hicieron una segunda abierta a proyectos individuales. Y esas opciones se están dando en otras comunidades y en otros países. Por eso lo que pedimos, lo único, es que Altri pueda competir en igualdad de condiciones que los demás. La única garantía de que el proyecto se pueda llevar a cabo es que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno.

¿Por qué se atasca el problema eléctrico, importante para Altri pero también para otros proyectos industriales?

Se le trasladó a Pedro Sánchez que había una necesidad clara de planificación eléctrica, que en el caso de Altri se precisa una nueva subestación, y el Gobierno ni ha contestado ni ha iniciado los planes para materializar esa solución.

¿Hay más empresas gallegas con las mismas amenazas?

Están Stellantis y otras. El Gobierno no ha priorizado la industria. Ni Alcoa, ni Altri, ni la inversión de Ence en As Pontes están viendo resueltas necesidades y Lugo y Galicia tienen necesidad de un cambio en el futuro industrial.

¿Está garantizado el futuro de Alcoa en A Mariña?

Desde la Xunta se ha trabajado en la tramitación de los contratos con Enel y a partir de ahí el futuro estará vinculado a que haya un precio competitivo y estable de la energía. Otros países lo ofrecen, pero eso no está pasando hoy por hoy en España y por eso hay empresas gallegas que deslocalizan la producción, alguna a Francia. La solución a las industrias electrointensivas es una de las deudas pendientes del Gobierno con Lugo y la propuesta del PP en el Gobierno será concretar un marco eléctrico que permita la competitividad.

¿Ve amenazado el futuro de Lugo?

Llevamos años desarrollando proyectos que van a vertebrar la provincia, trabajando en el futuro de Alcoa o de Altri, pero también de Indukern en Monforte o en el polo de Rozas, entre otros. El de Rozas es un ejemplo de éxito a nivel español, con más de 300 millones de euros en ejecución y las grandes empresas del sector ejerciendo como tractoras del proyecto. Lugo está probando su capacidad para atraer grandes proyectos y se ha subido al tren de la transformación industrial, tecnológica y de innovación. Pero a partir de lo hecho por la Xunta se necesita el apoyo del Gobierno y son necesarias las infraestructuras, que tienen efectos sinérgicos.

Feijóo ha dicho que respetará la esencia de la reforma laboral. ¿Qué cambios cree usted que se podrían hacer?

El mercado laboral adolece de una necesidad clara de dar respuesta al tejido productivo. Con un millón de parados que no están reflejados en los registros y otro millón de trabajadores en situación de temporalidad, creo que tenemos muestras claras de la debilidad enorme del mercado. Y hay necesidades formativas, porque hay gran necesidad de trabajadores cualificados, así que creo que hay que abrir el diálogo social para atender esas situaciones preocupantes. Las estadísticas no reflejan la realidad del mercado laboral.

En Galicia la cifra de cotizantes supera el millón de trabajadores, el nivel más alto desde 2008.

La situación de Galicia, con más de un millón de cotizantes, prueba la fortaleza del mercado laboral. Pero que haya personas que no están en las estadísticas es un problema que hay que acometer. Y hay que atender la situación de temporalidad de trabajadores que pueden querer mejorar sus condiciones. Hay que reforzar el mercado y generar oportunidades y empresas como Altri en Palas o Ence en As Pontes van a necesitar mano de obra cualificada. Hay que estar listos para dar respuestas.

"La economía está en peligro por las políticas de Sánchez"

Se corre el riesgo de perder fondos europeos si se tumban reformas que Bruselas puso como condición para ir accediendo a los fondos europeos?

La economía está en peligro por las políticas de Pedro Sánchez. Han penalizado la competitividad y han dañado a las familias. La política del miedo me parece que es un mensaje de otros tiempos y decir que con el PP se corren riesgos es recurrir a la política del miedo para no asumir responsabilidades por la situación económica del país, que es el de menor crecimiento, tiene un endeudamiento disparado y a un 26% de sus ciudadanos en riesgo de pobreza.

¿No hay riesgos con esos fondos siquiera por el problema del retraso en la gestión que se acumula?

Los fondos europeos no van a correr riesgo con el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Son fondos que vienen marcados por el ámbito comunitario, no los ha puesto Pedro Sánchez a disposición de los españoles.

Pero está habiendo muchos problemas con la gestión, con los plazos. ¿No conlleva eso riesgos de pérdida?

Sánchez tiene paralizada la ejecución de los fondos. De 40.000 millones, solo se han adjudicado un 20 por ciento. Los proyectos están en los cajones del ministerio y Sánchez los está bloquedan por un diseño y ejecución deficiente. Es uno de los motivos para el cambio y será una prioridad de Feijóo atender a las políticas industriales.

"Se ha perdido poder adquisitivo y la fiscalidad penaliza"

¿Qué opina de la propuesta de Pedro Sánchez de estipular por ley que el SMI debe equivaler siempre al menos al 60 por ciento del salario medio que perciben los trabajadores del país?

Lo que nos preocupa es la pérdida de poder adquisitivo que se ha producido en España en los últimos años. Se quiere desviar el debate, pero la realidad es que la fiscalidad y la inflación penalizan a los trabajadores, de forma especial a los que tienen un menor nivel de renta. Hay que actuar especialmente sobre la fiscalidad para dar mayor nivel de renta a los trabajadores. Y si unimos a eso la penalización de la inflación y las hipotecas, nos encontramos con los problemas estructurales en España actualmente que hay que resolver. Hay asuntos que evidentemente hay que llevar al diálogo social, pero esa pérdida de capacidad de los trabajadores es un asunto central y hay una serie de prioridades que el Gobierno no está acometiendo.

El debate de la fiscalidad ha sido largo y las posturas de los partidos continúan muy alejadas. El Iva de la carne o el pescado es el último ejemplo de las diferencias.

Hay que marcar prioridades en distintos aspectos, no solo en la fiscalidad, pero esta es determinante para poder dar mayor poder adquisitivo a los trabajadores y por eso hay ese compromiso del PP de reducir la fiscalidad a las rentas inferiores a los 40.000 euros. Esa es la primera medida que Alberto Núñez Feijóo se ha planteado incorporar en sus primeros cien días de gobierno.

En 2024, siguiendo lo que marca la reforma de las pensiones de 2021, tocará revalorizar las prestaciones conforme al IPC medio de noviembre. El gasto sigue encadenando máximos. ¿Ve necesario ir más allá de la subida de las cotizaciones en la reforma del sistema?

El incremento de las pensiones en España estos años ha venido acompañado de una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. La cesta de la compra se ha incrementado en el último año un 13 por ciento . Si no hay un control de la inflación, nos encontramos con una situación de debilidad de las pensiones y desviar de nuevo los debates y no querer asumir la responsabilidad de una gestión deficiente. El Gobierno está utilizando de forma claramente deficiente los recursos que tiene para adoptar medidas que generen una situación de mayor bienestar para las familias.

¿Y cómo se acaba con el impacto de la inflación? ¿La política de rebajas fiscales tienen que ser la solución al momento actual de la economía, sobre todo de las economías domésticas de los españoles?

La fiscalidad es absolutamente relevante. El impacto en los pensionistas, las familias, los autónomos y las pymes ha sido enorme y la gestión de las políticas económica e industrial ha quedado fuera de la agenda del Gobierno y eso ha sido un error. Es lo que ocurre cuando se gobierna desde la ideología. Se han cometido errores relevantes que han generado inflación y tampoco se ha sabido dar respuesta en política energética y a la transición energética.

La política energética ha sido uno de los quebraderos de cabeza de los últimos años y ha estado en el centro del problema de la inflación. ¿Qué habría que haber hecho?

Se han cometido errores relevantes que han generado tensión inflacionista. El Gobierno no ha sabido dar respuesta y a la vez ha evidenciado el fracaso de la transición energética, con medidas abruptas como fue no saber o no entender que se requería tener una alternativa antes de prescindir de determinadas tecnologías. Esos errores generaron presión y hay una forma distinta de dar respuesta a las necesidades que tienen las familias y la empresas.

¿Qué correcciones defiende?

Las medidas fiscales que propone el PP son una primera respuesta al problema de la inflación y una segunda respuesta es una transición energética que sea justa y que realmente garantice la competitividad de las empresas y también un coste competitivo en cuanto al precio que tienen que asumir las familias. Son medidas que requieren un cambio de rumbo y, sobre todo, un cambio de modelo.