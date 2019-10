Escotet asegura que Europa "necesita reformas estruturais" que "reactiven o crecemento"

O presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, afirmou este sábado que a recuperación económica "non se pode sustentar só en inxeccións de liquidez", porque o seu impacto "se esgota", e suxeriu que Europa "necesita reformas estruturais" para "reactivar o seu crecemento".

Así o manifestou durante a súa intervención no último día do I Foro La Toja Vínculo Atlántico, celebrado desde este xoves na illa da Toxa, no Grove (Pontevedra), coa participación de importantes personalidades da empresa e a política. Precisamente, o evento foi inaugurado polo rei Felipe VI e este sábado o clausura o presidente do Goberno en funcións, Pedro Sánchez.

Dentro do programa de actividades previstas para a mañá deste sábado, o presidente de Abanca ofreceu o relatorio 'Mercados financeiros: unha visión atlántica', na que repasou os elementos crave do actual escenario económico e o papel das entidades financeiras.

Durante a súa intervención, Juan Carlos Escotet mencionou factores como a dixitalización e a globalización, que "disparan a velocidade de transmisión de calquera 'shock'"; a inestabilidade xeopolítica, que "intensifica a incerteza"; e o uso de divisas nas guerras comerciais, que é "un factor de volatilidade adicional".

Deste xeito, fixo un chamamento a "aprender a xestionar a incerteza" e defendeu "a fortaleza institucional como elemento imprescindible para xerar confianza" en contextos económicos "volátiles".

"REACTIVAR O CRECEMENTO". Para "reactivar o crecemento" das economías española e europea, Escotet apostou por realizar "reformas estruturais" en campos como a cohesión, os sectores produtivos en fase de madurez, a política fiscal común, o emprendimiento, a economía dixital e a demografía.

Ademais, o presidente de Abanca recoñeceu que España "logrou notables avances na corrección de desequilibrios estruturais", á vez que sinalou como aspectos "fundamentais" para "seguir actuando" os campos da innovación, a reactivación industrial, a eficiencia do gasto público, o mercado laboral ou a natalidade.

Sobre Galicia, destacou "o logro" de rexistrar 12 trimestres consecutivos de crecemento superior ao do Estado e sinalou a Portugal como "oportunidade para reactivar o sector exterior" desta Comunidade Autónoma.