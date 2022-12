"En una entrevista de trabajo se debe priorizar el proyecto por encima del sueldo"

La formación ligada a las energías renovables, el transporte inteligente o la ciberseguridad es una puerta directa al empleo, pero Irene González apela a la vocación.

¿Las personas en busca de trabajo lo pueden tener más complicado al menos en el arranque de 2023?

Los datos que conocemos mensualmente presentan una fotografía de crecimiento sostenido en la creación de empleo que, aparte de las secuelas producidas por el final de las navidades, esperamos que se mantenga de cara a 2023. Por otro lado, independientemente del impacto de la estacionalidad en la demanda de distintas profesiones, la carencia de personas cualificadas es una constante en los últimos años. Fontaneros, electricistas, administrativos, transportistas, agricultores... Aquellos que las generaciones anteriores a la nuestra llamaban oficios y que nosotros denominamos profesionales o especialistas han pasado a ser codiciados por cuestiones de escasez en cuanto a requerimientos de cualificación o por efecto de la rotación en sus plantillas.

Muchas empresas tienen problemas para reclutar talento y retenerlo, pues los jóvenes de ahora valoran otras cuestiones por encima de mantener el mismo puesto de trabajo toda la vida. ¿Qué condiciones son las más valoradas?

Es cierto que las perspectivas personales cambian y lo hacen también en las relaciones laborales. Si con 20 años, a nuestros abuelos les hubiesen garantizado el primer día de trabajo que mantendrían su puesto hasta jubilarse, hubieran hecho una fiesta. Si eso se produjese hoy, podría correrse el riesgo de que un joven se pensase si regresar al día siguiente al trabajo [se ríe]. Las necesidades personales y sociales se tasan de otra manera, pero también lo hacen las expectativas. Debemos tener en cuenta que el talento viaja y los intereses no solo se centran en las condiciones salariales.

¿El currículum es hoy menos importante de lo que fue para buscar trabajo? ¿Qué recomendaciones daría en la actualidad a la hora de diseñarlo y presentarlo?

El currículum sigue teniendo la importancia que siempre ha tenido, otra cosa es el uso de esa valiosa herramienta tanto en el fondo como en la forma. Antes se sacaba lustre a apartados como la formación académica y se le categorizaba como el elemento estrella del historial personal de una candidatura. Hoy en día las cuestiones académicas son un requerimiento más, salvo que un determinado desempeño profesional lo exija. La realidad nos dice que hay que adicionar otros ingredientes que, tanto los empleadores como la sociedad, ven imprescindibles. En cuanto a la forma, los soportes, canales y estilos están en continua transformación. Sin embargo, se mantienen aspectos que consideramos ineludibles, como la veracidad, la honestidad o la claridad de ideas sobre uno mismo.

Las empresas dan cada vez más valor a las llamadas habilidades blandas, que son sobre todo rasgos personales, actitudes en el trabajo. ¿Cuáles reuniría un candidato ideal?

Las ‘soft skills’ han ganado muchos enteros y son valoradas como necesarias a todos los niveles. Una serie de atributos y rasgos personales que condicionan las interacciones entre las personas y sus capacidades comunicativas, la capacidad de aprender o el despliegue de sus dotes creativas, algo que todos los candidatos deben cultivar. Las habilidades de un ‘candidato ideal’ deben valorarse siempre en función de su misión profesional: una persona que presta un servicio de atención al cliente requiere destacar en unas destrezas que para otro desempeño no son tan prioritarias, como por ejemplo la gestión del tiempo.

¿Cuáles son los principales errores que los candidatos comenten en las entrevistas? ¿Se puede preguntar por el salario o las vacaciones?

Los candidatos deben darle el gran protagonismo que merece el proyecto empresarial del que pretenden formar parte. Los intereses que muestran las personas son una tarjeta de presentación sobre su talento y sus capacidades, por lo que estos aspectos hay que cuidarlos sumamente. Si me permites el símil, yo diría que primero está el producto con sus atributos y después está el precio; quizás no nos interese la relación porque nos parece desajustada o injusta, y tomamos una decisión al respecto. En los procesos de empleabilidad ocurre algo muy similar o, al menos, debería ser así: primero el proyecto, después lo que conocemos como puesto de trabajo y, finalmente, las condiciones en cuanto a jornadas laborales y condiciones retributivas y/o sociales.

¿La mayor apuesta por la FP que se percibe está atajando el déficit de mano de obra en diversos oficios?

La FP ha tenido que vivir un proceso de dignificación académica por una infravaloración social que quizás hemos alimentado entre todos, porque las puertas de la tierra prometida de la inserción laboral nos las abría la universidad. En efecto, las tasas de conversión en términos de empleabilidad nos muestran que ganan por goleada a las de la universidad que, paradójicamente, en ocasiones fueron consideradas como de sobrecualificación académica... ¡Otro grave error! Me gustaría poner de manifiesto la capacidad de reacción que ha tenido y tiene la FP para escuchar las necesidades del mercado laboral e innovar en sus programas académicos y titulaciones.

Si tuviera que elegir ahora una carrera o un ciclo de FP, ¿cuál sería?

Prestaría atención a los ámbitos de las energías limpias, la ecología y el medio ambiente, la movilidad y el transporte inteligente, la domótica y la ciberseguridad. Pero me gustaría destacar un aspecto, quizás el más importante: ¿qué vocación tiene cada individuo? No solo se trata de obtener un salario para pagar facturas a final de mes. El proyecto profesional es una parte del proyecto personal y no al revés.

¿Se necesita un cambio de mentalidad por parte de las empresas para superar el edadismo?

Deberíamos enfrentar estereotipos y roles y analizar cómo la forma de pensar en torno a la edad provoca juicios sobre el desempeño profesional. El edadismo es un claro ejemplo de discriminación con un impacto atroz sobre la salud psicosocial de las personas excluidas del mercado laboral y con cargas económicas por la vía de coberturas o prejubilaciones. Estamos ninguneando la solidaridad intergeneracional.