La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, aseguró este miércoles que el importe correspondiente a la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades, reclamadas por estas desde hace meses, llegará a las autonomías de forma fraccionada en noviembre y diciembre. Después de que el Gobierno autorizase la semana pasada el traspaso, la titular de Hacienda apunta ahora los plazos, una vez que —según asegura— los pagos tienen que llegar por partes de forma obligatoria en los próximos dos meses, salvo que alguna comunidad tenga algún problema que haga necesario el abono en una sola vez.

En un desayuno informativo en Valencia, Montero aseguró que la primera parte de las entregas a cuenta se hará lo antes posible, durante los primeros días de noviembre, el mes de las elecciones. Con ese horizonte, la ministra dijo esperar que si las transferencias se efectúan antes del 10 de noviembre no sean tachadas de "electoralistas".

En total, las previsiones apuntan a que Galicia recibirá en total 334,02 millones de este mecanismo por el cual las comunidades obtienen de forma anticipada parte de los fondos del sistema de financiación en base a la proyección que el Gobierno hace en los presupuestos generales de la recaudación anual, que luego se revisa en base a la evolución real de los ingresos. A mayores, la Xunta sigue reclamando 200 millones del Iva de diciembre de 2017 y otros 170 por cumplir las reglas de estabilidad conforme a los PGE de 2018.

Tras meses de conflicto, Montero afirmó este miércoles que se ha trabajado para que se comprendiera el espíritu de la ley de financiación de las comunidades, ya que supeditar las entregas a cuenta a los Presupuestos del Estado supone "una jerarquía vinculante" que no corresponde.

La ministra manifestó también que quiere consenso en el nuevo modelo de financiación autonómica y que gran parte de las comunidades se sienta "cómoda" en la reforma que salga de un "diálogo franco" entre el Gobierno y las autonomías. A partir de ahí, dijo no saber cuánto tiempo se tardará en definir el modelo cuando se constituya el nuevo gobierno al tratarse de "un debate que no depende solo" del Ejecutivo central, pero que se abordará "en la mayor brevedad posible".

¿Cómo se plantea el nuevo modelo?

María Jesús Montero aseguró que la población es el criterio sobre el que tiene que pivotar el reparto de fondos de la financiación autonómica, por entender que el modelo actual ha puesto de manifiesto que no se justifica ni en la insularidad, la dispersión o el envejecimiento que haya una diferencia de 800 euros de financiación per cápita entre la comunidad mejor y peor pagada. Puede haber otras variables como la población universitaria que ahora no se contemplan, o la tasa de desempleo sobre el consumo de servicios sociales.



La ministra aseguró que ninguna comunidad puede perder con el nuevo modelo de financiación, por lo que "la tarta tiene que ser más grande" y la participación de las comunidades en el reparto del IRPF, el Iva e impuestos especiales tiene que ser "superior", manifestó.