Endesa se vuelca con la COP 25 con un amplio programa de actividades, charlas y eventos

Endesa, patrocinador oficial de la COP 25, va a estar presente de manera muy activa en la Conferencia de Madrid, que comienza el lunes 2 de diciembre y termina el 13 de diciembre. La sede de Endesa (en la calle Ribera del Loira,60 ) se convertirá durante esos días en uno de los “side events” de la COP, y albergará numerosas actividades oficiales así como eventos paralelos a la cumbre.

Durante estos días, Endesa, colaborará con entidades, gobiernos y observadores para conseguir que la Conferencia de las Partes de Madrid sea lo más efectiva posible en su objetivo de lucha contra el cambio climático.

El grupo Enel, al que pertenece Endesa, tiene un firme compromiso con la descarbonización y la sostenibilidad, como ejes de la lucha contra el cambio climático. El grupo se ha comprometido públicamente con el ODS 13 de Naciones Unidas, lo que implica la descarbonización del 100% de su mix energético en 2050, con una hoja de ruta que fija objetivos ambiciosos en periodos intermedios como 2020, 2030 y 2040.

AGENDA PRIMERA SEMANA: L, 2 DIC – V, 6 DIC

LUNES, 2 DIC

Qué: Ven a conocer los proyectos de Ecoinnovación educativa de la Fundación Endesa, su apuesta por la concienciación ecológica de los más jóvenes; también hablaremos de acciones medioambientales de Endesa, como el Bosque Endesa; y contaremos los detalles de #eCitySevilla, un compromiso para desarrollar un modelo de ciudad en ecosistema abierto, digital, descarbonizado y sostenible en el enclave de la Isla de la Cartuja para 2025.

Dónde: IFEMA-Agorita

Cuándo: 16:15h-17:00h



MARTES, 3 DIC

Qué: “Accelerating the transition to the circular economy”: hablamos de economía circular con Virginia Ocio, Head of Circular Economy Iberia en la dirección general de sostenibilidad de Endesa.

Dónde: IFEMA-Pabellón Chile

Cuándo: 10:15h-11:00h

Qué: “Carbon pricing as instrument to increase long term price signal stability”: El evento, patrocinado por el Grupo Enel, contará con la participación de los responsables políticos y las principales partes interesadas para debatir sobre la importancia de la fijación de precios del carbono como uno de los mecanismos más importantes para aumentar la eficacia y la estabilidad de la señal de precios a largo plazo para las inversiones. Contaremos con la presencia de Mariano Morazzo, Head of Climate Change and Renewable Energy Policies de Enel.

Dónde: IFEMA. Blue zone. IETA Pavillion.

Cuándo: 14:00h-18:00h

MIÉRCOLES, 4 DIC

Qué: “Business for the Greater Good: Partnering for a 1.5ºC Future”. Evento que contará con la presencia de la Excma. Sra. Dª Reyes Maroto Illera; Ángel Pes, Presidente de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas; y directores de sostenibilidad relevantes para compartir las mejores prácticas en la lucha contra el cambio climático. Por parte de Endesa, asistirá Iñigo Garde, responsable de relaciones institucionales.

Dónde: Centro de Innovación de 3M. C/Juan Ignacio Luca de Tena 19-25 (Madrid)

Cuándo: 18:00h-20:00h

JUEVES, 5 DIC

Qué: “Just Transition (Global and National focus)”: Evento oficial de la COP25. Organizado por Endesa y Enel, este evento estará centrado en la dimensión social de la transición energética, con referencia específica al empleo (conversión de puestos de trabajo relacionados con los combustibles fósiles en puestos de trabajo "verdes") y la recalificación de los emplazamientos industriales impulsados por la eliminación progresiva del carbón. Posibles socios/ponentes del Gobierno de España, Enel, CLG Chile, WWF, entre otros. Por parte de Endesa, contaremos con la presencia de Inmaculada Fiteni, Head of CSV and Sustainability Projects Iberia, de la dirección general de sostenibilidad.

Dónde: Sede Social ENDESA. Ribera del Loira, 60 (Madrid)

Cuándo: 10:00h-12:00h

Qué: “Presentación proyecto RELUCE”. Virginia Ocio, responsable de economía circular en la dirección general de sostenibilidad de Endesa, nos hablará de este proyecto que pretende incentivar el consumo eficiente de energía y control de gasto de las familias en familias vulnerables a través de un sistema de prepago de la electricidad.

Dónde: IFEMA. Blue zone

Cuándo: 11:30h-12:45

Qué: “Informe del impacto de la digitalización en la transición energética”. Ponentes: Endesa(TBD), Vicepresidente Fundación Alternativas (Diego Lopez Garrido), y el autor del informe.

Dónde: Sede Social ENDESA. Ribera del Loira, 60 (Madrid)

Cuándo: 16:15h



Qué: “The role of the finance sector in supporting transition to low-carbon economy in emerging economies”. Acto organizado por la Comisión Europea, que contará con la presencia de Óscar Mendoza, Head of BD Iberia at Enel Green Power España.

Dónde: IFEMA. Blue Zone (Pabellón UE)

Cuándo: 18:30h-20:00h

VIERNES, 6 DIC

Qué: “Side event Side Event within Transport Day by Gov. of Chile”. Este evento presentará el ámbito de trabajo de la ITF (he Decarbonising Transport) en cinco áreas prioritarias, que son la digitalización, el acceso universal, la descarbonización, la conectividad y la seguridad y protección en todos los modos de transporte de pasajeros y mercancías. El evento también pondrá de relieve los resultados de la iniciativa de la ITF Decarbonising Transport.

Dónde: IFEMA. Blue Zone. Chile Pavilion.

Cuándo: 13:45h-15:15h

SÁBADO, 7 DIC

Qué: “1,5°C Campaign Breakfast Session”: Evento oficial de la COP25. Esta sesión está organizada por CDP, UN Global Compact, We Mean Business Coalition, y Science Based Targets Initiative para hablar de los avances de la campaña 1,5°C Campaign, que tiene como objetivo animar al mayor número posible de empresas a unirse a este movimiento. y una actualización de las perspectivas para 2020. El evento también dará la bienvenida a más de 30 organizaciones líderes de las Naciones Unidas, el clima y las empresas. Contaremos con la presencia de Mariano Morazzo, Head of Climate Change and Renewable Energy Policies de Enel.

Dónde: Sede Social ENDESA. Ribera del Loira, 60 (Madrid)

Cuándo: 9:00h-12:00h

Qué: Endesa participará en la mesa redonda “La electrificación es el camino para combatir el cambio climático. ¿Cuál es a la propuesta de las empresas para conseguirlo?

Dónde: IFEMA. Zona verde

Cuándo: 13:00h-13:45h