Endesa proyecta parques eólicos que ofrecerán energía a precio competitivo

Endesa, a través de su filial de renovables, Enel Green Power España, puede ser decisiva para conservar o generar puestos de trabajo y aportar nuevas capacidades a las empresas gallegas suministrándoles energía a precio competitivo y estable. La respuesta está en el viento. Endesa tramita en las provincias de Lugo y de A Coruña, cerca de As Pontes, proyectos de parques eólicos que suman algo más de 600 megavatios.

Las inversiones que Enel Green Power realizará en el entorno de As Pontes contribuirán decisivamente a la captación para la zona de nuevos proyectos empresariales o a la consolidación de industrias ya implantadas. Junto con otras iniciativas, los nuevos parques eólicos permitirán superar los efectos del fin de la actividad de la central térmica de carbón.

Las respuestas que se ofrecen a continuación, que han sido contestadas por fuentes de Endesa, clarifican cuestiones relevantes sobre los proyectos eólicos.

¿Por qué las eléctricas construyen parques eólicos?

Endesa tiene una apuesta firme por la descarbonización total de su mix energético para 2040, adelantándose 10 años a las directivas europeas que piden esta descarbonización en 2050. Para lograr este hito se necesita construir fuentes renovables, para dejar atrás la producción energética con energías fósiles y pasar a las energías limpias.

¿Siendo un objetivo europeo, por qué instalan parques aquí y no en otro lugar del continente?

Los parques se instalan donde hay viento, porque si se colocasen en un lugar donde no lo hay no podrían producir energía eléctrica. Una inversión tan cuantiosa como la que requiere construir un parque eólico no puede hacerse en un lugar inadecuado. Galicia es una de las mejores zonas en cuanto a viento se refiere.

¿Cuánto paga la empresa por el alquiler de terrenos?

El alquiler de terrenos permite al propietario de la tierra, además de obtener un ingreso durante los años de alquiler, seguir explotándola tal como lo venía haciendo, con usos ganaderos o agrícolas. Una de las fórmulas que ofrece actualmente Endesa consiste en retribuir a los propietarios del suelo con la cantidad de dinero equivalente al 3% de la producción anual del parque, pero también se ofrece un alquiler fijo, según prefiera el dueño del monte.

¿Qué ganan los ayuntamientos con los parques eólicos?

Ganan mucho. Y si ganan los ayuntamientos, ganan los vecinos, porque los ingresos que aporta Endesa se traducirán en mejores servicios municipales. Endesa paga por un parque el IBI, el IAE y otros cánones. En el caso de las licencias de obras, suelen ser porcentajes de un 2% o un 3 % sobre inversiones de decenas y decenas de millones de euros.

¿Pueden los parques hacer que la luz sea más barata?

Sí. Las energías renovables evitan la importación de gas natural y contribuyen a bajar el precio de la luz.

¿A quién beneficia la energía eléctrica que producen los parques eólicos?

Gran parte de los parques eólicos que promueve Endesa en Galicia están orientados a garantizar a la industria local energía a precio competitivo y estable durante muchos años. En los últimos meses, han estado a punto de perderse centenares de empleos de potentes industrias que consumen mucha energía eléctrica. Endesa ya ha firmado acuerdos con algunas de esas empresas, gracias a los cuales se van a salvar numerosos puestos de trabajo o se van a crear otros nuevos. La energía de los parques eólicos ayuda a las empresas de Galicia a competir mejor en su mercado, lo que es muy importante ahora que el precio de la luz ha subido tanto.

¿Generan trabajo y riqueza los parques en la zona donde se instalan?

Deloitte, una consultora reconocida internacionalmente, elaboró un estudio sobre el impacto económico de la energía eólica que aclara esta cuestión. El informe pone de manifiesto que las comunidades que han apostado por la instalación de parques eólicos han mejorado su renta per cápita. Además, la aportación del sector eólico al PIB español equivale al de sectores como el del calzado o el del vino. El conjunto de la cadena de valor genera más de 30.000 puestos de trabajo en nuestro país. Decenas de empresas contratistas de As Pontes, Vilalba, Ferrol, Narón, As Somozas, etc. trabajan en los parques de Endesa. Pero no solo se trata de crear empleos, sino de que estos sean de calidad, y el 70% son cualificados.

¿Impiden los parques el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas o forestales?

Los parques son perfectamente compatibles con la actividad económica que hasta el momento de la implantación realizaban los propietarios de la tierra, que con el parque perciben un alquiler además de mantener los rendimientos que ya tenían. La superficie ocupada por una instalación eólica es mucho menor de la que oficialmente consta en el expediente. Por ejemplo, en una superficie oficial de proyecto de alrededor de 500 hectáreas, el parque ocupa sólo un 4 % del total, es decir, el equivalente a 20 hectáreas. Las 480 hectáreas restantes se siguen utilizando sin ninguna limitación para agricultura o ganadería.

¿Los parques eólicos son contaminantes?

Los parques eólicos no generan gases de efecto invernadero ni residuos contaminantes y toda su infraestructura es perfectamente desmontable cuando termina su vida útil, devolviendo el entorno a su estado anterior. Son compatibles con la ganadería, la agricultura y la explotación forestal. De hecho los dueños de la tierra conservan su propiedad y mantienen en todo momento la actividad que realizaban en ella antes, porque el alquiler que cobran al promotor del parque permite seguir trabajando en el lugar.

¿Los parques son molestos por su ruido?

La presencia de fauna salvaje en las zonas de los parques eólicos dice que no. Es cierto que los aerogeneradores que se instalaban hace 25 años eran más ruidosos que los actuales, pero un parque eólico no supone hoy ningún inconveniente para la población de su entorno. A trescientos metros de un molino, la rotación de las palas causa un murmullo de 43 decibelios, que bajan a 38 si la distancia es de quinientos metros. Es decir, un ruido menos perceptible que el que hace una nevera en casa.

¿Están los parques a suficiente distancia de los núcleos habitados?

Las distancias entre los aerogeneradores y los núcleos habitados son establecidas por la Administración, y esas normas son respetadas estrictamente. También hay reglas para que los molinos estén alejados de espacios naturales protegidos, de zonas medioambientalmente sensibles y del patrimonio cultural.

¿Se puede usar libremente la red de pistas de los parques eólicos?

El promotor de un parque procura reducir al mínimo la construcción de nuevas carreteras o pistas, para que los cambios en el entorno sean también mínimos. Está permitido el paso de cualquier persona por la red de caminos nuevos del parque, lo que facilita el trabajo forestal o de los ganaderos. También pueden utilizarla los paseantes.

¿Se pueden construir parques eólicos fuera de la zona marcada por la Xunta?

La zona eólica establecida por la Xunta se fijó en los años 90 para marcar los lugares donde preferentemente se podría instalar parques. La norma dice que es posible montar parques fuera del área marcada cuando se trata de proyectos vertebradores, que facilitan la creación de nuevas empresas, y por lo tanto de riqueza para todos. En resumen, la Xunta puede oponerse inicialmente a un parque, pero si se demuestra que es imprescindible para la implantación de una industria, revoca la negativa y autoriza la instalación.

¿Qué estudios se realizan para evaluar el impacto ambiental de un parque?

En la evaluación de un parque nada se improvisa, porque la norma al respecto es exhaustiva y rigurosa y porque la energía renovable es esencialmente amiga del medio ambiente. Si algo se hubiese pasado por alto, los vecinos pueden presentar alegaciones y subsanar los olvidos. Un estudio contiene un diagnóstico territorial, un análisis de alternativas, una evaluación del patrimonio cultural, una revisión del nivel acústico, estudios sobre la fauna, análisis socioeconómico y estudio de efectos acumulativos si existen otros parques en la zona. También se establecen medidas protectoras y un programa de vigilancia ambiental.