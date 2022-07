O Encontro de Cesuga dará a conocer ocho proyectos de emprendimiento en busca de financiación

Ocho proyectos de emprendimiento se presentarán el día 15 en O Encontro, el foro que reunirá en A Toxa a lo más granado del tejido empresarial gallego. Todos ellos se vinculan a la digitalización como apoyo de mejoras en la eficiencia en diferentes campos de la economía y la sociedad. Todos ellos, salvo uno, son de emprendedores gallegos y están a la búsqueda de fondos para expandirse.

Precisamente el día 15, en la misma sala que se presentan, intervendrán cuatro fondos de inversión de referencia: Beka Finance, TheFoodTechLab, XesGalicia e Inveready.

Los proyectos de emprendimiento son:

1. Lázzaro.

Lázzaro busca cambiar el paradigma de las donaciones a través del arte y la tecnología. Para esto, ha desarrollado un SaaS que permite a las ONG generar una página web con todas las maneras de recaudar que existen digitalmente en menos de diez minutos, buscando ayudarlas a generar ingresos digitales. Así mismo, utiliza la tecnología BlockChain para dar transparencia a las donaciones.

2. Bodegas.Bio

Bodegas.bio es el primer marketplace europeo especializado en vino ecológico. Es un proyecto de nicho que tiene la ventaja de posicionarse con fuerza y que se convertirá en un mercado mainstream a lo largo de los próximos años. Funcionando desde el año 2020, en estos momentos lidera el nicho en España en posicionamiento SEO, por encima de Decantalo, Vinissimus o Amazon. El siguiente paso en la hoja de ruta es la entrada en Francia, por tratarse de un mercado 19 veces mayor en nuestro segmento que el español. Buscan entre 80.000 y 100.000 euros de inversores privados.

3. Material Bitcoin

Material Bitcoin es bitcoin puesto en casa. Intuitivo, sin tener que aprender tecnicismos innecesarios. Se envía a casa el monedero más seguro del mundo y proporciona bitcoin para que se guarde en él. Resuelve los principales problemas que tienen la mayoría de monederos: resistente a incendios, inundaciones, golpes y es inmune a hackers. Tienen un producto patentado y lanzan un kickstarter donde ocupan el puesto 13º en el ranking mundial categoría Tech, siendo los número 1 en España superando en un +731% el objetivo que se habían planteado.

4. Fans and Me Social

Fans and me social, plataforma web 3.0 para creadores de contenido. Con esta plataforma cualquier usuario puede convertirse en creador de contenido, monetizando y exprimiendo al máximo su comunidad. En Fans and Me Social la libertad de contenido le pertenece a la comunidad.

5. Inverbis

Inverbis mejora la productividad de las empresas extrayendo la información desconocida de la ejecución real de los procesos: mediante técnicas de big data, IA y minería de datos determina la diferencia entre la ejecución esperada e ideal de un procedimiento y la real, caso por caso. Extrae la causa raíz de las desviaciones, facilita la automatización y proporciona visualizaciones que pueden entender los gestores de procesos sobre cómo mejorar sin entrenamiento explícito en técnicas de gestión de calidad.

6. IRefer

iRefer es una Plataforma que agiliza el acceso a los contactos de nuestros empleados como candidatos con transparencia, consiguiendo candidaturas de calidad, alineadas con la cultura de empresa y fidelizando, de paso, a empleado y candidato. iRefer es la primera Plataforma europea especializada en los programas de referidos de candidatos, diseñada exclusivamente para ese proceso con la normativa de protección de datos como prioridad y con el objetivo de aportar valor al candidato, al empleado y al reclutador. Permite, además, ser activada al momento por sí misma como proceso independiente o como microservicio integrado con el Sistema de gestión de Recursos Humanos.

7. Humara

La misión de Humara es digitalizar la industria del reciclaje y del tratamiento de residuos mediante software. Su producto, FastPlant, optimiza el diseño y operación de este tipo de plantas, permitiendo un gran ahorro en tiempo y recursos. Los fundadores de Humana acumulan más de 30 años diseñando, construyendo y operando algunas de las plantas más grandes de Europa.

8. Innogando

Innogando digitaliza la ganadería para mejorar la calidad de vida del ganadero, la rentabilidad de las granjas y el bienestar animal. Para ello diseña soluciones tecnológicas como RUMI, un smartwatch para vacas que permite al ganadero saber dónde están sus animales y qué están haciendo, en tiempo real y desde el móvil. El sistema permite llevar un control de la explotación y alertar en caso de celo, enfermedad o escape de finca.

Los proyectos han sido seleccionados por un Comité Técnico de Cesuga y EF Business School.