La patronal de Lugo apremia a la CEG para convocar elecciones: "No se puede seguir sin presidente"

El secretario general de la Confederación de Empresarios de Lugo y miembro de la CEG, Jaime López, ha anunciado este martes que el jueves, durante la reunión del gobierno de esta entidad, pedirá la convocatoria urgente de elecciones para elegir la dirección de los empresarios gallegos y, sobre todo, su presidente.

"En la Confederación de Empresarios de Galicia no nos queda más remedio que afrontar el reto, que pasa por convocar elecciones que es lo que establecen los estatutos", razona.

López avanza que los empresarios de la provincia, "en la próxima reunión de los órganos de gobierno de la Confederación de Empresarios de Galicia, va a plantear la convocatoria inmediata de esas elecciones y si es posible tenerlas antes de final de año". "No se puede seguir sin presidente en la CEG", zanja.

PRESUPUESTOS "INSUFICIENTES" PARA LUGO. Por lo demás, el empresario lucense se ha mostrado muy crítico con los presupuestos de la Xunta y su incidencia en la provincia de Lugo, dejando claro que son "insuficientes". En este sentido, ha apelado a que "es evidente que lo que es inversión real en Lugo es muy limitada".

"No hablamos del presupuesto de gasto corriente en la provincia. Tampoco vamos a negar el dato que se aporta desde la Xunta, que es la provincia con renta per capita mayor desde el punto de vista de los presupuestos pero eso se debe a dos motivos fundamentales: a que hay muy poca población y el reparto siempre va a ser mayor, y a parte cualquier gasto social en Lugo va a ser mayor por la dispersión geográfica", suscribe.

López echa de menos del Gobierno gallego "una apuesta decidida por Lugo", al tiempo que reivindica que los vecinos de la provincia "no pueden ser conformistas".

Además, el secretario general de la CEL demanda "mejoras en infraestructuras fundamentales": "No podemos obviar que estamos en el siglo XXI y todavía no tenemos una conexión con Santiago, ni interconexión, y tenemos vías de alta densidad de tráfico que se pueden desdoblar de forma decidida y no se hace". "Este tipo de cosas mejora la calidad de vida de los lucenses", ha reseñado finalmente.