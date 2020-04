¿El empresario puede interpretar el permiso retribuido como vacaciones?

Los trabajadores de servicios considerados no esenciales, como la construcción, que fueron enviados a sus casas el 30 de marzo bajo el paraguas del permiso retribuido recuperable que el Gobierno articuló como medida excepcional para esquivar un incremento del gasto público cargando el coste a las empresas, deberán reincorporarse a partir del viernes, si bien con la Semana Santa "la normalidad laboral" se recuperará el día 13 y, en algunos casos, el martes por ser el lunes de Pascua no laborable. Después de que el presidente Sánchez avanzase que no se prorrogarían estas licencias, esta semana la ministra de Hacienda lo confirmó e indicó que se están sondeando "distintos escenarios" para "desescalar" el confinamiento y las restricciones de la actividad económica.

La novedad que supuso la creación del permiso retribuido recuperable ex profeso para una crisis sin precedentes hace que las dudas aún sigan siendo muchas.

¿Cuándo se cubrirán esas horas?

El decreto 10/2020 estipula que podrán hacerse efectivas desde el día siguiente al fin del estado de alarma decretado el día 14 hasta fin de año. Para precisar el calendario, las empresas y los representantes de los trabajadores deberán negociar la recuperación de las horas de trabajo en un periodo de consultas de siete días como mucho. Podrán convenir recuperar total o parcialmente estos ocho días laborables. También tendrán que establecer el tiempo de preaviso mínimo —no menos de cinco días—, ateniéndose a lo que estipula el Estatuto de los Trabajadores en relación a la distribución irregular de la jornada y el respeto a los periodos mínimos de descanso diario y semanal. También habrá que ajustarse a los derechos de conciliación laboral y familiar. En caso de que las partes no lleguen a acuerdo, la empresa notificará su decisión.

¿El permiso retribuido puede sustituir las vacaciones?

No debería, pero el decreto no lo impide. Desde Balms Abogados, Juan Camacho, explica que "es una de las opciones que un empresario podría intentar colar al trabajador", dado que la norma, aprobada por la vía de urgencia y que entró en vigor el domingo 29 de marzo da pie a la inseguridad jurídica. El letrado apunta que, en algunos sectores, como las industrias con cadenas de producción, puede que "recuperar las horas no sea tan fácil o, directamente, no resulte factible". Desde los costes que acarrea alargar el horario en una fábrica hasta la caída de la demanda pueden hacerlo inviable. De ahí que el empresario pueda "pretender que esas horas se concedan vía vacaciones", indica el experto. En otros sectores, como la construcción, sí puede resultar más fácil estirar el trabajo hasta recuperar esas horas cotizadas y pagadas.

Frente a esta lectura, el profesor de Derecho del Trabajo de la UOC Ignasi Beltrán no ve "posible" calificar el permiso retribuido recuperable como vacaciones dado de que el propósito de estas choca con el confinamiento. A esto añade que, si aquellos empleados que habían convenido con anterioridad disfrutar ahora su tiempo de descanso no puede solicitar que este periodo sea considerado licencia retribuida recuperable, este principio debe regir también "a la inversa".

Por su parte, UGT avisa de que acudirá a la Inspección de Trabajo e incide en que las vacaciones deben acordarse con dos meses de antelación a su disfrute.

¿Las empresas podrían aplicar un Erte o un Ere a partir de la próxima semana?

Juan Camacho augura escasas posibilidades a las compañías que, a estas alturas, aspiren a acogerse a un Erte por fuerza mayor, la vía que permite reducir jornadas o suspender por el tiempo que dure el estado de alarma los contratos de sus trabajadores, beneficiándose de una exoneración de entre el 75 y el 100% de las cotizaciones. Sí se podría tramitar un Erte por causas económicas o de la producción o rescindir contratos con un Ere.