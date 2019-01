A empresa de repartición de comida a domicilio Deliveroo desembarca en Vigo

Deliveroo, a empresa de reparto de comida a domicilio, expándese en España co seu desembarco en Salamanca, Vigo, Marbella (Málaga) e Valladolid, que se unen ás 12 cidades e 13 municipios que xa estaban dispoñibles na 'app' da plataforma, segundo informou nun comunicado. En concreto e para este lanzamento, Deliveroo prestará servizo a través de Marketplace+, que permite que os restaurantes poidan entregar eles mesmos os seus pedidos.

Os novos clientes en Salamanca, Vigo, Marbella e Valladolid poderán pedir comida de diferentes tipos nestas cidades e asegura que, nun prazo de tres meses, prevé duplicar o número de restaurantes dispoñibles en cada cidade. A expansión no mercado nacional responde á estratexia de crecemento da compañía en España, que se está desenvolvendo a través do lanzamento do servizo en capitais de provincia.

"Estamos completamente entusiasmados polo lanzamento destas novas cidades. A nosa aposta por España é firme e imos seguir demostrándoo día a día", asegurou a directora de mercadotecnia de Deliveroo España, Blanca Rodríguez.

Os 'riders' de Deliveroo xa están presentes en Madrid, Barcelona, Valencia, Alacante, Málaga, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, A Coruña, Granada, Murcia, Palma de Mallorca, Salamanca, Vigo, Marbella e Valladolid e a plataforma conta con máis de de 2.000 restaurantes. Deste xeito, a compañía aumenta exponencialmente a súa presenza no mercado español e incorpora 1,5 millóns de novos potenciais clientes aos máis de 10 millóns que xa prestaba servizo nesas cidades, ademais de grandes municipios como Majadahonda, Móstoles, Badalona ou Hospitalet de Llobregat.

Deliveroo opera na actualidade en máis de 500 pobos e cidades en 13 mercados, incluídos Australia, Bélxica, Francia, Alemaña, Hong Kong, Italia, Irlanda, Países Baixos, Singapur, España, Taiwan, Emiratos Árabes Unidos e o Reino Unido.