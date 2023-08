La emancipación se complica: la edad media ya supera los 30 años

Trabajos muchas veces inestables o precarios, sueldos que obligan a hacer malabares para llegar a fin de mes, alquileres por las nubes e hipotecas inasumibles. Son algunos de los factores que convierten la emancipación en una quimera para muchos jóvenes. Y, lejos de allanarse el camino, independizarse se ha ido complicando, tanto que la edad media a la que el colectivo se va de casa ya supera los 30 años. Cerró 2022 exactamente en 30,3 años, el nivel más alto de las últimas dos décadas.

Así se desprende del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España relativo al segundo semestre de 2022, cuando apenas al 15,9% de la población joven vivía fuera del hogar familiar, una tasa idéntica a la de la primera mitad del año. En Galicia se situó ligeramente por debajo, en el 15,7%, "una cifra muy similar a la de 2021 y 2020". No llega ni a la mitad del promedio de la Unión Europea, donde el 31,9% de los jóvenes han dejado el nido.

En España básicamente no les dan los números. Con alquileres al alza difíciles de asumir y sueldos que no dan para hacer maravillas, para asumir una renta en solitario un joven tendría que destinar el 83,7% de su sueldo a pagar la mensualidad al casero. Eso, sumado a las facturas, apenas dejaría dinero de la nómina para comer, vestir y hacer algún plan de ocio. En Galicia el esfuerzo que supone vivir en un piso arrendado es menor, pues la vivienda no está tan cara como en otras partes del país. Aun así, el alquiler se come el 60,5% del sueldo si se quiere vivir solo.

Con ese telón de fondo, una de cada tres personas jóvenes se ven abocadas a compartir piso. Es la única vía a su alcance para salir de casa de los padres, aunque la renta por una habitación también ha subido y ya se lleva algo más de la cuarta parte de la nómina.

El estudio constata así que tener trabajo no es suficiente para poder acceder a una vivienda. Pese a que el salario medio del colectivo subió un 4,6 %, hasta los 1.089,93 euros netos al mes, el alquiler escaló un con mayor intensidad, un 7,5%. Aquí entra el escena la figura del trabajador pobre, con datos reveladores: uno de cada cinco personas de menos de 30 años con un puesto de empleo están en riesgo de pobreza y exclusión social.

Sobrecualificación

Para el Consejo de la Juventud las cifras permiten desmontar el mito de la "meritocracia": que una mayor formación y un trabajo duro se traducirían en mayor estabilidad económica para disfrutar de ciertas comodidades. La realidad es que tener estudios superiores no es garantía de poder emanciparse. Apenas el 23% de los chicos en esa situación habían podido independizarse. "Es una generación que se esfuerza pero que, pese a ello, sigue condenada a mirar con miedo su cuenta corriente a mediados de mes", señalan desde la entidad.

Las nuevas generaciones están preparadas, pero hay "un grave problema de sobrecualificación": cuatro de cada diez menores de 30 años con estudios superiores que trabaja lo hace en un puesto que requiere formación más baja.

A la vista de todas estas cifras, el Consejo de la Juventud concluye que en España "nos emancipamos cuando dejamos de ser jóvenes" y vincula esta situación con la falta de acción política y la especulación en el mercado la vivienda.

El sueldo de casi tres años para poder hipotecarse

Si afrontar un alquiler en solitario se hace cuesta arriba, comprar una vivienda puede ser directamente misión imposible. Para dar la entrada de un piso, los jóvenes gallegos necesitan tener ahorrado un dinero equivalente a 2,9 años de salario. Esto se convierte en barrera para acceder a un inmueble en propiedad, una posibilidad que se ha encarecido con la subida de los tipos de interés. La financiación es más costosa y eso hace que las cuotas mensuales de un préstamo sean más elevadas.

Desde el Consejo de la Juventud indican que medidas como la reforma laboral y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ayudan, pero no son la panacea para los jóvenes, y menos en un escenario de subida generalizada del coste de la vida.