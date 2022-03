Los coches eléctricos aceleran: ya se vende uno por cada dos diésel en Galicia

La matriculación de vehículos sigue lastrada por la escasez de stock que provoca la crisis de los semiconductores y por las secuelas de la pandemia en lo económico, a las que ahora se ha sumado el fuerte encarecimiento del coste de la vida. Esta conjunción de factores impide que las ventas de turismos se acerquen a las que había antes de la irrupción del covid, pero lo que no se ha truncado es la progresión de los automóviles propulsados con motores alternativos a los de combustión.

En Galicia ya se compra un eléctrico por cada dos diésel. Juntos, los modelos alimentados solo por baterías y los híbridos ya han desbancado por matriculaciones a los de gasolina y duplican la demanda de unidades a gasoil.

Es el escenario que arrojan los últimos datos difundidos por las patronales de vendedores (Faconauto y Ganvam) y fabricantes (Anfac), según los cuales en febrero los gallegos se hicieron con 169 turismos y todoterrenos eléctricos, lo que supone más del doble que un año antes, en concreto un 156% más.

Aun con todo, la insuficiente red de recarga, una autonomía mejorable, su elevado precio en comparación con los motores de combustión y ahora la escalada de la electricidad son trabas para el despegue de estos vehículos, de los que en toda España se matricularon 2.385 en febrero, siendo el Tesla Model 3 el más vendido.

Muchos conductores optan por una alternativa intermedia: los híbridos. En Galicia se matricularon el mes pasado 627 coches de esta tipología, que funcionan con una combinación de electricidad y combustible convencional. Suponen un 48,2% más que en el mismo periodo de 2021.

Ya le van pisando los talones a los de gasolina, que representaron el 40% de los adquiridos en febrero con 795 unidades. Son un 3% más que un año antes, cuando la pandemia mantenía hundidas las ventas. Los diésel ya apenas suponen el 16% de la demanda. El mes pasado se adquirieron 322.

MERCADO TOCADO. En total, se matricularon 1.954 turismos y todoterrenos en Galicia, un 21,7% más que un año antes, cuando el mercado vivió uno de los peores febreros de la serie histórica. Las ventas aún seguían un 38,8% por debajo del nivel precovid. Los lucenses se hicieron con 236 turismos nuevos en febrero, un 9,7% más que un año antes. Seat y Kia lideraron las ventas en la provincia.

Aunque ya se ve la luz al final del túnel de la pandemia, la escasez de chips sigue frenando la producción de vehículos para atender la demanda. Este hándicap se puede ver agravado ahora por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que abastecen de materias primas para la fabricación de vehículos y dispositivos tecnológicos.

¿Cómo es la ITV de los coches híbridos y los eléctricos?

Los eléctricos tienen la obligación de pasar la ITV como cualquier otro vehículo. La revisión para este tipo de coches y para los híbridos tiene la misma periodicidad que en los motores de combustión y requiere presentar la misma documentación. Las diferencias radican en las pruebas que deberán pasar.



Al no expulsar ningún tipo de gases y ser silenciosos, los eléctricos no tienen que someterse al test de emisiones ni de ruido en la inspección técnica. Los híbridos sí, pues tienen motor de combustión. En ambas tipologías se verifican elementos como el cableado, las conexiones o la recarga. Aunque ahora no se hace, es posible que en un futuro la ITV para eléctricos incluya alguna prueba para comprobar el estado de las baterías.



Al realizar menos pruebas que los coches de combustión, el precio de la inspección para un eléctrico es algo más bajo, entre 20 y 30 euros en función de la comunidad. Los híbridos pagan lo mismo.