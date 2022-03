Las distribuidoras de hostelería de Lugo piden a los piquetes que les dejen hacer su trabajo

La asociación de distruidores de la hostelería y alimentación Adislugo ha expresado su rechazo a los piquetes informativos por la huelga de transporte que perturban el desarrollo de su actividad. "Aínda que compartimos a preocupación polas alzas dos prezos dos combustibles que están a afundir todo o sector que teña coma base o transporte por estrada, queremos matizar nos seguintes puntos o prexuízo comparativo co noso sector", indican.

Y es que según la asociación, las distribuidoras de hostelería viene sufriendo desde hace dos años el cierre de la hostelería por la pandemia, algo que no afectó tanto al resto de empresas de transporte.

Este es su comunicado completo, con el que reclaman que se les deje desenvolver su trabajo "sen ningún impedimento".

I. As distribuidoras de hostalaría veñen a cumprir o segundo aniversario do peche da súa fonte de traballo, xa que durante estes dous anos de pandemia os nosos clientes estiveron pechados ou sufriron fortes restricións, cando a maioría das empresas de transporte puideron seguir a realizar as súas funcións, especialmente as vinculadas as ventas online e as de subministro a alimentación ou sanidade, sen esquecer que no momento que nós tivemos que parar o gasóleo acadou prezos por debaixo do euro.



II. A importancia do coste do combustible para as nosas empresas son multiplicados por dous, xa que aparte do transporte das mercadorías, facemos a preventa cos nosos comerciais, polo que a situación que nos esta a tocar e o dobre de critica.



III. A realidade das nosas distribuidoras é que as mercadorías están nos nosos almacéns e en moitos casos tratase de produtos perecedoiros, sendo coma somos pemes e autónomos, a situación a onde nos esta a levar este paro, tras dous anos de perdidas nos pode levar o peche definitivo, sendo na actualidade un segmento extremadamente delicado o non contar con axudas que se dan a hostalaría nin o transporte.



IV. Non podemos criticar as actuacións dos piquetes informativos sobre a intimidación as empresas de transporte, por descoñecemento sobre a actuación destas, pero creemos firmemente que a libertade para traballar é un dereito fundamental, recollido na Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea, e nós coma colectivo sempre o apoiaremos, ademais rexeitamos calquera tipo de violencia persoal ou material .



V. Criticamos abertamente a falta de comunicación con ADSTCNI, xa que o pasado mércores dia 9 e o xoves dia 10, intentamos manter unha conversa a través dos teléfonos que figuran en dita asociación, resultándonos totalmente imposible falar cun interlocutor valido. Tamén consideramos que os prazos do aviso non foron os adecuados.



VI. Adislugo si que apoia as reivindicacións de obter axudas para o sector, xa que comparte as mesmas preocupacións do “pasotismo” administrativo sobre un sector que move milleiros de postos de traballo, e que ve que as grandes asociacións nacionais so están a favorecer os grandes grupos empresariais achegando acordos só para eles. Por outra banda gustaríanos ver que nas peticións de axuda se incluísen as empresas de distribución de hostalaría, esas as que tan rápido se definiron coma de “transporte” a hora de paralizar a súa actividade, pero que sempre se quedan fora das axudas os transportistas.



Por todo isto, pedimos humildemente que se nos permita desenvolver o noso traballo sen ningún impedimento.