La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se reunirá finalmente esta tarde, a las 17.00, con los pequeños transportistas que llevan ya casi dos semanas parados, y que hoy están concentrados ante las puertas de ese Ministerio reclamando ser atendidos por ella en persona.

La Plataforma para la Defensa del Transporte por Carretera que agrupa a estos transportistas se había propuesto no desconvocar el paro indefinido que está poniendo contra las cuerdas a la cadena de suministro a nivel nacional hasta que la ministra no los recibiera.<

#ParoTransporte 🚛 #EnVídeo 📹 Transportistas se manifiestan en #Madrid



La plataforma convocante se muestra escéptica ante la reunión con la ministra pic.twitter.com/iDQQxVtY0H — Diario de Pontevedra (@Diario_Pontev) March 25, 2022

La decisión de Raquel Sánchez, anunciada por el Ministerio, llega después de que anoche las grandes patronales del sector, agrupadas en el Comité Nacional del Transporte de Mercancías por Carretera (CNTC), alcanzaran un acuerdo con el Gobierno para rebajar el precio de los combustibles para los profesionales, entre otras medidas.

Esta tarde Raquel Sánchez "explicará" a los representantes de la Plataforma el contenido de un acuerdo "histórico", que "espero que sean capaces de valorar".

Manifestación ante el Ministerio

La entidad convocante del paro de los transportistas de mercancías por carretera ve insuficientes las medidas recogidas en el acuerdo suscrito por el Gobierno y otras asociaciones del sector, y ha exigido al Ejecutivo que pida perdón después de haberles criminalizado.

Transportistas ante el Ministerio en Madrid. JESÚS HELLÍN

"Nos tienen que pedir perdón, nos han estado criminalizando (...) Es necesario que nos vea ya, esto no se puede dilatar en el tiempo, mientras no negociemos con el Ministerio no habrá ningún tipo de arreglo", ha subrayado el presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, Manuel Hernández, a su llegada a la manifestación organizada este viernes por la entidad en Madrid.

Aclamado y vitoreado a gritos de "presidente, presidente" por quienes participan en la protesta frente a la sede del Ministerio del ramo, Hernández ha calificado de "engaños" y "propaganda" las medidas pactadas con las asociaciones de transportistas que forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

Vox celebra el rechazo al acuerdo

Vox ha defendido este viernes el "rechazo" de los pequeños transportistas al acuerdo alcanzado esta madrugada entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), órgano en el que no están incluidos los convocantes del paro que se prolonga desde hace once días.



A través de sus redes sociales, la formación de Santiago Abascal asegura que "los transportistas de España son un ejemplo a seguir", ya que "no van a aceptar ni las migajas del Gobierno de la ruina y la miseria, ni que los sindicatos 'vendeobreros' les vendan por eso".

Algunas protestas se mantienen en Galicia

El acuerdo del Gobierno con los representantes mayoritarios del transporte, entre las que destacan un descuento de 20 céntimos por litro en combustible para el sector, no ha desconvocado por completo las protestas que se han seguido en los últimos once días, especialmente esta semana, con la entrada de los camiones y tractores en las principales ciudades gallegas.

En A Coruña, transportistas mantienen los piquetes ante instalaciones como el puerto herculino, precisamente a la espera de las asambleas para decidir si continúan o no los paros. Este sábado, a las 11,00 horas, se celebrará una de la Asociación Coruñesa de Empresarios del Transporte (Ascentra), cuyo presidente, Antonio Señarís, ha explicado que falta por conocer más detalles de lo que ofrece el Gobierno.

Concentración en Madrid

La Plataforma de Defensa del Transporte por Carretera mantiene su convocatoria de paro y de la concentración prevista para este viernes en Madrid, pese al acuerdo alcanzado anoche entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), al que tilda de "mafia opresora".

"Estamos a un paso para desenmascarar a este Comité que a lo largo de los años sólo se ha aprovechado de nosotros. Es el momento de desmantelar la mafia que nos ha manejado y oprimido y que desde su posición dominante nos tiene arruinados", ha dicho el presidente de la Plataforma, Manuel Hernández.

Pacto de madrugada

El Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera –órgano en el que no están incluidos los transportistas que convocaron un paro que se prolonga desde hace once días– han alcanzado un acuerdo esta madrugada que incluye una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio.

El documento suscrito por las asociaciones de transportistas que forman parte del Comité especifica que las ayudas del Ejecutivo al sector ascenderán a más de 1.050 millones de euros.

Sánchez celebra el acuerdo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado en su cuenta de Twitter el acuerdo alcanzado esta madrugada con el sector del transporte, "que supondrá una inyección de más de 1.000 millones de euros".

"Desde el Gobierno trabajamos sin descanso, tanto en España como en la Unión Europea, para mitigar los efectos de la guerra. Seguimos", ha añadido el jefe del Ejecutivo en un tuit.

Esta noche llegamos a un gran acuerdo con los representantes del sector del transporte que supondrá una inyección de más de 1.000 M€.



Desde el Gobierno trabajamos sin descanso, tanto en España como en la Unión Europea, para mitigar los efectos de la guerra. Seguimos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 25, 2022

Sánchez se encuentra desde este jueves en Bruselas para asistir a la reunión del Consejo Europeo, en el que se debatirán medidas para rebajar los precios de la electricidad.

Plataforma se desmarca

Un grupo de transportistas se ha vuelto a concentrar a primera hora de esta mañana en la Zona Franca de Barcelona preparados para mantener las protestas contra la subida del precio de los carburantes, pese al acuerdo alcanzado esta madrugada entre la patronal del sector y el Gobierno.

Los responsables de la llamada Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte insistieron el jueves en que descartaban "totalmente" poner fin al paro independientemente del resultado de la negociación, y de hecho para este viernes han convocado una manifestación frente a la sede del Ministerio del ramo en Madrid.

Manuel Hernández, presidente de Plataforma. EUROPA PRESS

Sánchez, sobre los convocantes

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha abierto hoy la puerta a la posibilidad de reunirse con los pequeños transportistas que llevan ya casi dos semanas parados y que hoy están concentrados ante las puertas de ese Ministerio reclamando se atendidos por ella en persona.

Protestas de camioneras en Madrid. EDUARDO PARRA

"No lo descarto", ha dicho la ministra en una entrevista en Onda Cero en lo que supone la primera concesión en ese sentido desde que el pasado 14 de marzo la Plataforma para la Defensa del Transporte por Carretera convocara un paro indefinido que está poniendo contra las cuerdas a la cadena de suministro a nivel nacional.



Transporte de viajeros

La manifestación de transportistas de viajeros programada para este domingo debido al aumento del precio de los combustibles ha sido desconvocada por sus organizadores después del acuerdo suscrito esta madrugada con el Gobierno.

Así lo han señalado a Efe fuentes del Comité Nacional de Transportes por Carretera (CNTC), que han confirmado que no habrá finalmente manifestación en Madrid de taxistas y conductores de vehículos de alquiler, ambulancias y autobuses de transporte no regular.

El colectivo del transporte de viajeros por carretera se había sumado a las protestas que están protagonizando otros sectores relacionados con el encarecimiento energético y de las materias primas, entre ellos una parte de los transportistas de mercancías, que arrancaron hace doce días un paro indefinido.