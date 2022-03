Directo | Alemania pagará 300 euros a cada ciudadano

La undécima jornada de paros en el transporte discurre con manifestaciones en diversos puntos del país, y con el Gobierno y las asociaciones más representativas sentados a la mesa de negociación, aunque los convocantes de la protesta advierten de que no tienen intención alguna de desconvocarla.

Las ministras de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, de Hacienda, María Jesús Montero, y de Transportes, Raquel Sánchez, llevan reunidas desde las 11.30 de este jueves con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) –mayoritario– para tratar de buscar un consenso en torno a las ayudas para compensar el crecimiento de los combustibles.

Sánchez, Calviño y Montero. EMILIO NARANJO

El Gobierno y las principales asociaciones de transportistas trabajan ya con cifras concretas sobre la bajada del precio del gasóleo, en una horquilla que podría estar entre 0,15 y 0,30 céntimos por litro del carburante, en la reunión de este jueves y en la que buscan un acuerdo que facilite la desconvocatoria del paro.

En la reunión no participa la entidad convocante de los paros, la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, que agrupa a conductores autónomos y pymes pero que no forma parte del Comité y, por lo tanto, el Gobierno no le concede legitimidad como interlocutor.

La Plataforma ha descartado "totalmente" desconvocarlo, pase lo que pase en ese encuentro, porque defiende que los camioneros y conductores "de base" no están representados en ella.

Alemania pagará 300 euros a cada ciudadano

Alemania dará a cada contribuyente un pago único de 300 euros y rebajará temporalmente el precio de los carburantes como parte de una serie de medidas para compensar el fuerte repunte del precio de la energía como consecuencia de la guerra de Ucrania.

Así lo anunciaron este jueves los máximos responsables de los tres partidos de la coalición de Gobierno tras una larga noche de negociaciones en la que se acordó rebajar el precio de la gasolina y el diésel en 30 y 15 céntimos respectivamente durante los próximos tres meses. Esto último se formulará a través de una rebaja temporal del impuesto a los carburantes.

Además, y también durante tres meses, se ofrecerán billetes mensuales para el transporte público de cercanías por valor de 9 euros.

Plataforma descarta "totalmente" desconvocar el paro

La plataforma convocante del paro de transportistas ha descartado "totalmente" desconvocarlo, pase lo que pase en la reunión de este jueves entre el Gobierno y diferentes asociaciones del sector, al considerar que los camioneros y conductores "de base" no están representados en ella.

Manuel Hernández, presidente de Plataforma. EUROPA PRESS

Así lo ha avanzado en declaraciones a Efe el presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, Manuel Hernández, quien confía además en lograr una asistencia "multitudinaria" a la manifestación convocada este viernes en Madrid por esta entidad frente al Ministerio de Transportes.

Hernández ha apuntado que en el encuentro que ha empezado este jueves entre el Ejecutivo y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) "no se está negociando" el verdadero motivo que originó el paro, y que pasa por acabar con el "abuso" de las empresas cargadoras y de mensajería sobre los camioneros y conductores de furgonetas, a los que pagan un precio inferior a sus costes.

La plataforma Change.org ha recibido cerca de 30.000 firmas para una solicitud que pide al Gobierno que se reúna con la organización que ha convocado el paro nacional indefinido de transportistas, que comenzó el pasado día 14.

Los transportistas piden 1.000 millones de euros

Los transportistas representados en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) han pedido al Gobierno que eleve hasta los 1.000 millones de euros su propuesta de 500 millones en bonificaciones para el gasóleo.

Se trata, al menos, de la posición de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic), una de las 12 organizaciones que representan al 85% del sector en el CNTC, según ha confirmado la asociación a Europa Press.

Como España tiene muy poco margen para bajar el impuesto a los hidrocarburos –es ya prácticamente el mínimo que permite la normativa europea–, y el Iva ya se lo pueden desgravar los transportistas –siempre que facturen la actividad–, el Gobierno ha planteado estas bonificaciones.

La flota gallega ha vuelto a salir a faenar este jueves tras desconvocarse el amarre en la noche del pasado miércoles, jornada en la que el ministro de Pesca, Luis Planas, comprometió ayudas para el sector ante la subida de combustible.

Con todo, en declaraciones a Europa Press, el portavoz de Acerga, Andrés García, señala que las embarcaciones que forman parte de esta asociación, la principal del cerco en Galicia –cuenta con 121 cerqueros–, han decidido seguir amarrados hasta el próximo lunes, "a la espera" de saber qué ocurre con el paro del transporte, dado que no les compensa salir a faenar sin la seguridad de que van a poder mover sus capturas.

El paro de transportistas ha provocado que no se traslade por carretera ningún carbón desde el puerto exterior de Ferrol a la central térmica de Endesa en As Pontes de García Rodríguez.

Así lo ha trasladado a Europa Press el presidente de la Asociación de Transportistas del Carbón de As Pontes, Cholo Bouza, que ha reseñado que "de momento" no están "transportando nada". "Y una vez que acabe todo esto nos sentaremos y hablaremos, pero por ahora no estamos trabajando", ha reseñado.

El portavoz del colectivo de transportistas ha detallado que "antes de ponerse a funcionar" tendrán "que saber cómo va a quedar el precio del gasóleo", al mismo tiempo que ha estimado que la central térmica "debe de estar a punto de parar". "Yo calculo que debe de tener carbón para funcionar hasta mañana, y después tendrá que parar", ha apostillado.

Ganaderos de carne levantan el bloqueo de los mataderos

La Asociación Gandeiros Galegos da Suprema ha informado de que los productores de carne han levantado ya el bloqueo que mantenían desde el martes de la pasada semana sobre la mayoría de los mataderos de Galicia, con la promesa de la apertura de una “vía de diálogo” para conseguir una subida del precio en origen.

En declaraciones a Efe, el presidente de esta asociación, Santiago Rego, confirmó que los ganaderos de carne comenzaron ayer por la noche a levantar el bloqueo sobre los mataderos, de modo que esta mañana ya se permite de nuevo el acceso de vehículos pesados a esas instalaciones.

La Guardia Civil ha confirmado una segunda detención en menos de 24 horas por daños en camiones y furgonetas, concretamente por pinchazos en sus ruedas, en la provincia de Lugo.



Se trata también de un vecino de Sarria, de 62 años de edad, que ha sido imputado, al igual que su compañero, como investigado por los delitos de daños, coacciones y contra la seguridad del tráfico.

Un total de 13 personas han sido detenidas y otra 578 fueron identificadas por hechos registrados durante los diez primeros días del paro en el transporte de mercancías.



Las cifras han sido aportadas en la mañana de este jueves por la Delegación del Gobierno, cuyo titular, José Miñones, ha incidido en su "condena" a los episodios violentos que han tenido lugar durante la semana y media que duran ya las movilizaciones.

Caravana de Tui a Vigo

Cientos de camiones circulan entre Tui y Vigo en una nueva jornada de protestas.

Normalidad en la recogida de leche

El responsable del sector lácteo del sindicato Unións Agrarias (UU.AA), Óscar Pose, ha informado de que este jueves la recogida de leche en las granjas gallegas se mantiene con relativa "normalidad", a pesar del paro en el sector del transporte y del anuncio de una posible suspensión que hicieron dos industrias.

De momento, todas las empresas están cumpliendo con sus proveedores, "incluso Lactalis y Danone", que habían anunciado un paro a causa de la situación de bloqueo en sus fábricas por el paro del transporte.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha comprometido este jueves que el Gobierno gallego cofinanciará en un tercio las ayudas a ganaderos que active el Ejecutivo con fondos europeos y ha anunciado la ampliación del plan Renove en la comunidad para ayudar al sector de la automoción.



"Los ganaderos se dan un tiro en el pie"

El secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, ha cargado contra los ganaderos que se han sumado a los paros iniciados por el sector del transporte, ya que considera que unirse a las movilizaciones supone "pegarse un tiro en el pie" por los problemas que causa a las explotaciones.

"Es difícil de entender que haya ganaderos que se suman a darse un tiro en el pie", ha espetado este jueves en declaraciones a los medios Roberto García, que ha apuntado que "en otras zonas del Estado los cerdos y los terneros siguen yendo a los mataderos y la leche se sigue recogiendo con normalidad".

El responsable de la organización agraria ha señalado que "es un incógnita" el volumen de leche que se ha podido "tirar" como consecuencia de los paros, que viven este jueves su día número once.

Evitar compras masivas

El sector alimentario ha hecho un llamamiento a los consumidores a no hacer compras masivas en las puertas del fin de semana para evitar el desabastecimiento en un contexto marcado por el paro de los transportistas, que se reunirán de nuevo este jueves con el Gobierno para abordar y definir un paquete de medidas que consiga paliar el impacto del precio de los carburantes en su actividad.

En concreto, la directora de Competitividad y Sostenibilidad de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab), Paloma Sánchez Pello, ha afirmado que la situación es "muy complicada" y ha advertido de que si el Ejecutivo no adopta ya medidas y soluciones "las dificultades serán muy grandes en los próximos días".

"La gente se pone nerviosa ante la posibilidad de desabastecimiento, el problema está muy complicado, pero el sector es responsable y lo ha demostrado durante toda la pandemia e intentará por todos los medios abastecer siempre que pueda", ha afirmado Sánchez Pello este jueves en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press.

La responsable de Fiab ha afirmado entender "perfectamente" las reivindicaciones de los transportistas, porque las subidas de los carburantes y de la energía son "inasumibles" para todas las empresas.

"Están desorbitados, entendemos que las reivindicaciones son legítimas, pero pedimos que no se coarte la libertad de movimientos de mercancías y que se facilite poder trabajar a aquellos que no quieran secundar la huelga", ha señalado.

En la misma línea se pronunció el secretario general de Asedas, Felipe Medina, quien destacó el "gran compromiso" del gran consumo y lanzó un mensaje de tranquilidad a los consumidores porque se trabaja en la reorganización del surtido y en que los lineales cuenten con productos de todas las categorías en un marco de "gran colaboración" con los proveedores.

El precio de la gasolina ha bajado un 1,68% en la última semana, hasta los 1,81 euros el litro, y el del gasóleo, un 1,10%, hasta los 1,79 euros, después de varias semanas en que han batido sus propios récords, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE).

Unas 800 personas, según los cálculos iniciales de la Plataforma convocante, arrancaron con puntualidad británica, a las once de la mañana, la manifestación del sector del transporte en Lugo.

La marcha a pie discurre desde el parque empresarial de As Gándaras hasta la Subdelegación del Gobierno en Lugo, en el centro de la ciudad.



Hostelería de Galicia estudia mañana si para

Hostelería de Galicia, la confederación integrada por las asociaciones provinciales de hostelería de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, estudiará este viernes la posibilidad de proponer un paro para el próximo lunes como protesta por la situación que están padeciendo los negocios de este sector a causa del incremento de precio de la energía y de las materias primas.

En declaraciones a Efe, su presidente, Cheché Real, precisó que se trata de una propuesta formulada por una de las asociaciones provinciales de hostelería que ahora será tratada en el seno de la propia confederación.

Aclaró, en todo caso, que "si finalmente se lleva a cabo", lo que formularía Hostelería de Galicia sería "una propuesta de paro", porque a fin de cuentas cada hostelero es libre de adoptar la decisión que considere oportuna en su negocio.

El transporte público estima un sobrecoste de 1.370 millones

La Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) ha estimado un sobrecoste de 1.367,5 millones de euros derivado tanto de las restricciones a la movilidad por el coronavirus como de los altos precios de la energía.

El sector cuenta con un volumen total de negocio de 5.000 millones de euros, por lo que este sobrecoste tendría un impacto del 27% en la facturación global, según informa ATUC, organización representada en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

Medidas especiales para ganadería, maíz y girasol

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha adelantado este jueves que la ganadería y los cultivos agrícolas de maíz y de girasol tendrán una especial importancia en el paquete de medidas gubernamentales para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Ha indicado que la mayor parte de las siembras que se detraigan de la superficie dedicada a barbecho y cultivos de interés ecológico para incrementar la productividad de materias primas que antes se importaban de Ucrania se dedicarán al maíz y al girasol.