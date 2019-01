A dirección de Vulcano advirte do risco de liquidación se se mantén o prazo de entrega do ferri

A dirección do estaleiro vigués Vulcano trasladou ao cadro de persoal que a nova data de entrega do ferri para Armas, o 29 de marzo, é "inalcanzable" nas actuais condicións, e que se non hai un cambio nese prazo, están abocados á liquidación voluntaria. Así o explicou o comité de empresa a través dun comunicado, no que aclarou que a nova data de entrega xurdiu dun "acordo bilateral entre o Banco Santander (dono do barco) e a naviera Armas".

Así mesmo, precisaron que a dirección de Vulcano presentou unha planificación para acabar o barco en 42 días, pero esa conta atrás iniciaríase só no momento en que, desbloqueado o financiamento, se paguen as nóminas e aos provedores, e todos os traballadores da industria auxiliar estean "operativos" no estaleiro. "A dirección comunicoulle ao comité de empresa que, de non conseguir un cambio na data de finais de marzo, do acordo bilateral entre Santander e Armas, veríanse abocados a pedir unha liquidación voluntaria inminente", conclúe o comunicado dos traballadores.

Mentres, o cadro espera resposta á súa petición de reunirse co conselleiro de Economía, Industria e Emprego, Francisco Conde. En todo caso, lamentaron que a reunión celebrada en Santiago nas últimas horas non servise para desbloquear os avais que permitan resolver o financiamento e poder retomar os traballos do ferri.