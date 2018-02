Diez claves para no tener morosos

Si algo preocupa a una pyme (pequeña o mediana empresa) o a un autónomo, especialmente si acaba de comenzar a trabajar, es la posibilidad de realizar trabajos impagados. Adelantar el trabajo y los recursos son riesgos más asumibles cuando contamos con clientes que responden. ¿Y si no es así? ¿Cómo evitarlo?



Klik & Pay, la plataforma de pagos digitales especializada en pymes y startups, desvela las claves para minimizar el riesgo de impagos. Y los resume en diez puntos:

1. Elige bien a tus clientes. Antes de aceptar un trabajo entérate bien de quiéen es tu cliente, investiga un poco sobre su actividad, trabajos anteriores... y si tienes dudas sobre su solvencia, consulta un fichero de morosidad.



2. Las palabras vuelan, lo escrito queda. Es muy importante firmar siempre un contrato de prestación de servicios con tus clientes, incluso si el pago se hace por adelantado. Un error muy común es “fiarse” de clientes con los que se ha trabajado previamente sin problemas o de amigos con los que se tiene una relación personal.



3. El contrato: 4 claves básicas. A) Establece formas de pago cómodas para ambas partes. B) Fija fechas concretas de emisión de facturas y plazos de pago. C) Incluye penalizaciones por incumplimiento de los plazos de pago. D) Introduce una cláusula que recoja la normativa legislativa que ampara al contrato.

4. En los negocios online, busca pasarelas de pago variadas y certificadas. Las ventas online admiten muchas más formas de pago que el clásico pago directo a débito con tarjeta.

5. Haz facturas dignas de enmarcarse. Es muy importante cumplir con las formalidades de las facturas. No te retrases nunca en la emisión de facturas, ya que pueden utilizarlo como excusa.



6. Aporta y guarda siempre pruebas documentales de tu trabajo. Recopila siempre documentos que prueben que un trabajo ha sido realizado, e-mails de recepción de un documento, fotos o vídeos del trabajo...



7. El primero que debe cumplir con sus obligaciones eres tú mismo. Es fundamental que cumplas con todas las obligaciones que estipula el contrato para poder exigir los pagos.

8. No tengas miedo de exigir que los pagos se realicen a tiempo. Muchas veces nos cuesta ponernos firmes a la hora de exigir que las facturas sean abonadas a tiempo. No dudes, tu trabajo tiene un valor y como tal tiene que ser recompensado.



9. Acepta pagos aplazados seguros. Mejor cobrar poco a poco que no cobrar. Si el cliente parece incapaz de abonar el importe íntegro de una factura, es recomendable negociar formas de pago aplazadas que puedan ser asumibles por el cliente.



10. Si no queda más remedio, acude a los abogados. Si no has logrado resolver el impago de manera amistosa, sólo queda contar con un servicio jurídico.