El diésel más caro que la gasolina: ¿Por qué?

Cuatro días después de que entrase en vigor el programa de descuentos temporales trazado por el Gobierno para mitigar, al menos hasta julio, el encarecimiento de los costes energéticos, el litro de diésel se pagaba este lunes en Galicia a una media de 1,848 euros, un 1,19% más caro que la gasolina, que se dispensaba a 1,826, todo ello sin contar la rebaja de un mínimo de 20 céntimos por litro. Hace un año, por estas mismas fechas, los automovilistas con un modelo a gasoil pagaban un 9,4% menos de media por el litro que los que se decantaban por la gasolina.

¿A qué se debe la diferencia?

El investigador del Instituto de Ciencias del Mar del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), divulgador y doctor en Física, Antonio Turiel —que ya en 2010 avisaba de que se avecinaba una crisis energética a cuenta del agotamiento del petróleo barato—, explica que lo que hoy sucede con el precio del gasóleo es consecuencia del agotamiento del crudo convencional, "el que sirve para hacer más cosas y es más fácil de extraer y procesar".

En un artículo publicado por el CSIC, el experto indica que este combustible fósil llegó a su máximo en 2005 y que, desde entonces, la producción estuvo estancada 16 años para luego comenzar a caer. "Para compensar la falta de crudo convencional, hemos extraído otros líquidos más o menos similares, los llamados petróleos no convencionales, pero no valen para hacer lo mismo", indica el experto, que pone como ejemplo el que se extrae mediante el fracking, que no sirve para producir gasóleo.

En esta tesitura, el científico constata que la producción de diésel llegó a "su pico" en 2015, para comenzar a bajar a partir de 2019.

A estas tensiones en el suministro hay que añadir las sanciones impuestas a Rusia —el mayor exportador de crudo del mundo— por la guerra de Ucrania. Todo ello combinado con el alza de la demanda en plena reactivación económica global tras la pandemia.

¿Existe riesgo real de llegar al desabastecimiento de gasoil?

No se puede descartar. El consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar, avisó la semana pasada de que "el suministro de diésel a Europa depende mucho del que procede de Rusia". "Estos flujos hoy continúan, pero no con el mismo ritmo que antes y, por ello, el precio ha subido", señaló. En esta situación, se impone importarlo de otras zonas como "Oriente Medio y Asia", lo que seguirá espoleando los precios. El desabastecimiento podría llegar si Rusia cierra el grifo y "los flujos de diésel se detienen por completo".

¿Cuánto gasóleo consumimos?

Como dice Antonio Turiel, "el diésel es la sangre del sistema" económico, pues "mueve los camiones, las excavadoras, los tractores e, indirectamente, los barcos".

Según las estadísticas de la CNMC, en 2021 se consumieron en España 31,1 millones de toneladas de gasóleos (A, B, C y de otros tipos), lo que multiplica por seis la demanda de gasolinas, que rondó los 5,2 millones de toneladas. En 2007, antes de que estallase la burbuja inmobiliaria, el consumo anual de gasoils rondaba los 38 millones de toneladas, frente a 6,7 millones de gasolinas.

Según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), de los 7 millones de toneladas de gasóleos que España importó el pasado año, el 10,4% vino de Rusia. Solo llegó más suministro desde Italia, de donde procedió el 19,1% de las importaciones.

Si el análisis se realiza a nivel europeo, la radiografía es, si cabe, más preocupante, pues más de la mitad de las compras de diésel del viejo continente son a compañías energéticas rusas. Pese a que España adquiere, comparativamente, poco gasóleo a Moscú, y es exportadora neta de este subproducto, la patronal de operadores de productos petrolíferos AOP recuerda que "es la cotización internacional de los combustibles la que determina el precio final en el surtidor".

¿Cuáles son las expectativas en lo que toca a los precios?

"El principal problema no es que el petróleo sea más caro. Es que se va a acabar. No va a durar mucho más de 50 o 100 años y seguirá subiendo, porque habrá escasez en todas las zonas geográficas en las que ahora se extrae". Así lo resume el investigador del Ciqus de la USC Martín Fañanas Mastral, que en declaraciones a la Radio Galega urgió este lunes a "ir buscando alternativas claras al uso de derivados del petróleo".

Que se llegue al racionamiento no es ciencia ficción. De hecho, en Sri Lanka ya es una realidad. La incapacidad del Gobierno para costear las importaciones de combustibles por la falta de divisas ha llevado al Estado a fijar un cupo de diésel, además de recurrir a medidas como apagar las luces públicas. La crisis energética y económica ha detonado fuertes protestas.

Las gasolineras 'low cost' barajan acciones legales

La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas estudia emprender "actuaciones a nivel nacional y comunitario" contra el Gobierno tras la entrada en vigor el viernes del descuento mínimo de 20 céntimos por litro de combustible. La medida ha crispado al sector al tener que adelantar los 20 céntimos que, en su caso, debe cubrir íntegros el Estado.



Fallos en la aplicación

La Aesae apunta a una "imposibilidad clara" en la aplicación del descuento y avisa de que "la mayor parte de las estaciones no lo están haciendo correctamente", pues la Agencia Tributaria ratificó que los 0,2 euros deben descontarse al precio de venta. "Su sistema informático no se lo permite", asegura la patronal, que ve riesgo de que no puedan "recuperar el dinero anticipado al Ejecutivo por no haber hecho correctamente la liquidación". En cambio, Ballenoil y Plenoil —socias de la Aesae— se desmarcaron este lunes de esta posición y expresaron su apoyo a la rebaja.



Favorecer a los grandes

Mientras Hacienda asegura que entre este martes y este miércoles el 80% de las estaciones cobrará el anticipo de la bonificación, la Aesae avisa de que se "está destruyendo la competencia en un sector oligopolístico por la pérdida de liquidez" y al forzar a las estaciones low cost a vender "por debajo del precio de coste". La patronal sostiene que existe "una responsabilidad patrimonial del Gobierno".