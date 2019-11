Poner en valor el denostado sector del ‘ladrillo’ es el objetivo que se ha marcado el también presidente de la patronal de constructores de A Coruña (Apecco), Diego Vázquez Reino, al frente de una "industria" cuyas respuestas a la recesión han sido la diversificación y el salto internacional. Falta de trabajadores, en el último año la actividad ha creado un 9% más de empleo, hasta alcanzar los 73.700 ocupados en el tercer trimestre.

¿Cuál es su diagnóstico?

Después de diez años de crisis, llevamos dos en los que hemos notado la recuperación y ha habido un repunte. De hecho, seguimos copando los primeros puestos en contratación de personal. En este escenario de mejoría, hemos tomado las riendas de la federación de manera unánime y con unos compañeros presidentes de las organizaciones provinciales que también tienen una visión de futuro y unión de Galicia. En la construcción no existen las divisiones localistas, pues las situaciones difíciles unen. Por otra parte, aprovechamos la crisis para mejorar muchos aspectos, pues el sector no es como hace diez años. Ahora me gusta utilizar como acepción ‘industria de la construcción’, porque es el término que mejor nos refleja. Intentaremos hacer cosas en común para mejorar las condiciones de inversión de las administraciones y poner en valor nuestra industria.

¿Esa mejoría viene sustentada principalmente por a licitación pública?

Es una parte importante. Hubo un impulso en las administraciones por mejorar la inversión, pero también hubo un repunte de la edificación, sobre todo en las áreas de A Coruña y Vigo. También influye el hecho de que se vuelven a construir y mejorar industrias en estas zonas y las renovables, que han supuesto una enorme carga de trabajo.

El eólico es un nicho de negocio que está cobrando protagonismo...

Estuvo parado durante años y ahora se ha retomado con mucha fuerza para cumplir con los criterios europeos en materia de emisiones de CO2. Las empresas gallegas están ejecutando trabajos para los principales promotores y adjudicatarios de los proyectos. Esto ha mejorado la situación, aunque estamos pendientes de la situación macroeconómica y también de la estabilidad y certidumbre que necesitamos. A ver si conseguimos que se conforme un Gobierno estable y que siga apostando por la inversión pública. Eso garantizará todos los empleos que hemos generado.

En materia de inversión pública, pasadas las municipales y con la parálisis política en el Estado, ¿lo que más tira del carro es la Xunta?

También influye la finalización de las obras del Ave. Somos muy rigurosos con nuestros balances, que son fruto de un trabajo escrupuloso que hacen los profesionales de la federación. Los datos son muy claros, aunque no hacemos las valoraciones. Pero, efectivamente, hay un porcentaje mayor de la administración autonómica y también en el ámbito local, aunque ha bajado un poco este año. Que se incorpore a esa inversión la administración estatal sería lo ideal por si surge una pequeña recesión económica. Esta se podría minorar haciendo una inversión regular que nos permita mantener la carga y los puestos de trabajo.

¿Cuáles son las perspectivas de cara a 2020, teniendo en cuenta que habrá autonómicas en otoño?

La Xunta ya tiene un presupuesto. Faltan los estatales y también los de las administraciones municipales. Prevemos una situación muy similar a la de 2019, aunque sería una buena noticia volver a datos del 2018 a nivel local, porque casi todos los concellos y diputaciones tienen remanentes importantes. Sería bueno para el sector y la sociedad, pues hacemos obras para las personas y generamos muchos puestos de trabajo, algo fundamental para reducir el paro.

La Xunta se dispone a crear la ‘Sogama del agua’ con la idea de impulsar las redes de abastecimiento y saneamiento de los concellos. ¿Puede ser una oportunidad?

En el proceso de modernización del sector, muchas constructoras nos hemos ido hacia la parte de servicios. Tuvimos la oportunidad de que la conselleira nos explicase el funcionamiento de esa nueva sociedad y el objetivo es intentar ordenar ese bien tan necesario. A futuro, el ciclo del agua va a ser uno de los grandes retos como país. Hay muchas obras pendientes en este campo y hay que ordenar cómo se gestiona su consumo. Es un proyecto que tiene visos de hacerse realidad y que puede ser bueno.

¿Echan en falta planes de inversión en mantenimiento y construcción de infraestructuras viarias?

España tiene una red muy importante de infraestructuras, pero con el paso del tiempo el mantenimiento y la rehabilitación son muy importante para que estén en condiciones óptimas. Ese es un nicho de negocio. Una vía bien mantenida elimina mucha emisión de CO2, reduce la siniestralidad y mejora las comunicaciones.

Pero los recursos públicos son limitados. Patronales como Seopan defienden cobrar por usar las autovías. ¿Cuál es la postura de la federación?

Es un debate importante del que se debe sacar una conclusión. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) sostiene que, dado que los recursos son finitos, el cobro es una muy buena solución para mantener la red en las mejores condiciones. ¿Cuánto y de qué manera? Esos son los puntos a debatir para hallar el equilibrio para no ocasionar al ciudadano un quebranto. Ese acuerdo debe venir precedido por un pacto de Estado. Desde la CNC hemos propuesto al nuevo Gobierno tres pactos: uno sobre las infraestructuras, otro sobre el agua y otro sobre la rehabilitación de edificios.

¿Tenéis dificultades para encontrar profesionales formados como sucede en otros sectores?

La construcción es una oportunidad de futuro para los jóvenes. Es verdad que existe una falta de mano de obra cualificada. Hasta el momento, no han tomado este sector como una referencia para iniciar su carrera profesional. Por la parte que nos toca, queremos hacer atractivo el sector y hacer ver nuestras cualidades, como el hecho de que hemos vuelto a recuperar el 10% del PIB. Somos empresas mucho más profesionalizadas, la mecanización y mejora de los equipos de trabajo es evidente. Aunque es una actividad que requiere esfuerzo, no tiene nada que ver con los procesos constructivos de hace años. Además, según el Ine, estamos entre los dos sectores con el mejor sueldo medio en España.