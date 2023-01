Diego Mateos: "Cuando la economía se reactive volverá el fantasma de la subida de la luz"

El precio de la electricidad ha frenado un poco y eso se nota en la factura. ¿Ya ha pasado lo peor de la tormenta o debemos prepararnos para nuevas escaladas?

Creo que lo peor ya lo hemos visto. Lo malo es que el coste de la energía va muy ligado a los ciclos económicos. En un contexto en el que se teme a una recesión habrá menos demanda, pero una vez que se inicie la reactivación de la economía seguramente esos fantasmas vuelvan a aparecer. Porque lo que está ocurriendo no se debe a la guerra de Ucrania. El megavatio hora (MWh) ya alcanzó precios elevados en el último trimestre de 2021. Toda esta situación se ha producido porque las políticas medioambientales impulsadas en Europa, con la decisión de dejar de consumir combustibles fósiles, han hecho que quitemos todo el carbón de la ecuación, o incluso la nuclear en otros países, y toda la energía que se producía con esas fuentes la hemos tenido que sustituir por el gas. Como ha subido tanto y es el que marca el precio del resto de tecnologías, ha hecho que toda la energía sea cara.



¿Cree que las medidas impulsadas en España para aliviar el recibo de la luz han sido acertadas y efectivas?

Hay que hablar de dos tipos de medidas. Hemos llegado a esta situación en España porque las medidas tomadas anteriormente no han sido las adecuadas. Haber cerrado prácticamente todas las centrales de carbón ha hecho que tengamos que sustituir una gran parte de la energía del mix por gas. Esa decisión no ha sido acertada. Por otra parte, en 2021 se aprobó una ley que prohíbe en España hacer prospecciones o explotar yacimientos de combustibles fósiles. Es decir, si encontramos gas en aguas de Canarias no lo podremos explotar, pero los marroquíes si podrán hacerlo. Se están adoptando decisiones con poco sentido, pero luego, cuando en el corto plazo nos estalla todo esto en nuestra cara con subidas de precios, tenemos que tomar medidas. Las que se han adoptado ahora creo que sí han sido efectivas, como la bajada del Iva y de otros impuestos en la factura de los hogares o el tope al gas.

España ha corrido demasiado en la transición energética sin sopesar las consecuencias de avanzar sin prepararse

¿Cree que se está yendo muy rápido en la transición energética o de forma poco realista hasta tener las renovables más desarrolladas?

En el sistema eléctrico español la oferta de energía tiene que casar con la demanda en todo momento, no se puede producir más de la que necesitamos ni menos. Por eso, necesitamos fuentes que permitan adecuarse a la demanda, y las renovables no sirven para gestionar la energía porque el almacenamiento no está desarrollado. Mientras, vamos a depender del gas. Lo que hemos hecho es correr demasiado sin tener en cuenta las consecuencias de hacerlo sin ir preparando la transición. Lo que estamos haciendo no es una transición, en un corte radical. Ahora hay un plan para cerrar todas las nucleares en España hasta 2035. Me gustaría que el Gobierno explicara a los ciudadanos cuál sería el precio de la electricidad sin esas centrales. Esta tecnología aporta el 20% de la energía al sistema.

Si estuviera en sus manos, ¿Qué cambios haría en el mercado eléctrico?

Cambiaría el sistema de fijación de precios. Eliminaría el modelo marginalista, es decir, que la tecnología más cara marque el precio de todas, y me iría hacia un precio medio ponderado en función del coste de cada una de las tecnologías. Luego fomentaría muchísimo la hidráulica de bombeo. En España tenemos una orografía que lo permite. El resto de países europeos lo tienen mucho más complicado, pero aquí tenemos agua suficiente pese a los episodios de sequía. Por otro lado, fomentaría la nuclear, creo que es una tecnología segura y muy estable. Y seguiría apostando por las renovables, pero ligadas siempre al almacenamiento.

Considero que es fundamental simplificar los trámites administrativos a los proyectos de renovables

Qué le parece la decisión de la Comisión Europea de allanar el camino a renovables como la eólica?

Creo que es fundamental. El desgaste que se sufre en todos los proyectos por los trámites administrativos que se requieren retrasa muchísimo el avance de las renovables. Tenemos que correr, pues cuando pase el ciclo de crisis la demanda aumentará mucho.

El hidrógeno verde se ha convertido en la gran apuesta.

Queda mucho tiempo para que sea tan rentable. Lo mezclaremos con el gas natural. Pero es de difícil manipulación, por lo que acarrea muchos problemas. Por ejemplo, si metemos una pila de hidrógeno en un coche son muchos bares de presión. Llevaríamos una bomba.

Lo primero para gastar menos con la calefacción es evitar que el calor salga de casa. Y debe ponerse en unos 19 grados

¿Qué recomendaciones daría para no gastar de más con la calefacción?

Lo que tenemos que evitar como primera medida es que el calor salga de casa. ¿Cómo lo conseguimos? Cerrando las persianas por la noche hasta abajo y que no quede ninguna rendijita. Luego, por las cajas de persianas pasa mucho aire, tendríamos que sellarlas de tal forma que cuando hay mucho viento no entre. Y a la hora de encender la calefacción, retirar todo lo que tengamos alrededor de los radiadores. Muchas veces tenemos una cortina que baja hasta el suelo y tapa el radiador, impidiendo que el calor salga. Otro consejo es tenerla en el entorno de los 19 grados. Y no es bueno apagarla para después tener que ponerla más alta para calentar la casa, pues el coste energético será mayor.