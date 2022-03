Día 5 de paro del transporte: los piquetes cortan durante media hora la A-6 en O Corgo

España afronta el quinto día del paro convocado por la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, minoritaria en el sector pero cuyas acciones están llevando a la economía al borde del colapso. El Gobierno ha reforzado la vigilancia policial para actuar contra los piquetes y acompañar a los transportistas que quieren desarrollar su trabajo, mientras continúan sufriendo problemas algunas industrias claves. El desabastecimiento de algunos productos continúa en supermercados y mercados.

Corte total de la A-6 en O Corgo



Decenas de transportistas, según algunas fuentes casi doscientos, cortaron esta mañana durante aproximadamente media hora la A-6 en ambos sentidos de la circulación a la altura del municipio lucense de O Corgo.

Según la información facilitada por el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Lugo, el corte se produjo en ambos sentidos, Madrid y A Coruña, a la altura del kilómetro 479 de la autovía, y se prolongó durante media hora, entre las 11.00 y las 11.30 horas.

Aunque los manifestantes no tenían permiso para realizar el corte, el acto de protesta tuvo lugar sin apenas incidentes. La circulación ya ha quedado totalmente restablecida en ese punto.



La jornada echó a andar sin incidencias de consideración. Tampoco se produjeron cortes en la entrada a Galicia por la A-6, en Pedrafita, uno de los puntos calientes de las protestas durante el cuarto día de las protestas.

Caravana de camiones en Vigo

En Vigo, una carvana ha dificultado la circulación en la entrada de la ciudad por la A-55. Unos cien camiones han desfilado por el carril derecho a partir de las 10.00 horas de la mañana desde Tui (Pontevedra) en dirección a la Plaza de España de la urbe olívica.



Fuentes de la Subdelegación del Gobierno apuntan que la movilización se ha saldado sin incidentes. Durante la madrugada se produjeron piquetes en la zona del puerto de Vigo, uno de los puntos controlados por Policía y Guardia, que colaboran en su operativo desplegado para evitar incidencias por los paros.



En Lugo, agentes de la Guardia Civil escoltan durante la mañana de este viernes a transportistas que entran en Galicia desde Asturias por la A-8; mientras que en la provincia de A Coruña, un piquete pinchó las ruedas a 12 camiones que estaban estaciones en el municipio de Dumbría

La Guardia Civil escolta a un camión en la AG-56. EP

Contra los piquetes

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha asegurado este viernes que se producirán detenciones si continúan los piquetes que dificultan la labor de los transportistas, ya que “no hay una convocatoria de huelga”. “Vamos a ser más contundentes”, ha subrayado a preguntas de los periodistas en A Coruña, donde ha indicado que ya se están llevando a cabo acciones de investigación.

En concreto, las fuerzas de seguridad han procedido este jueves a la investigación de dos personas por delitos de coacciones y conducción temeraria en la provincia de Lugo. También se ha citado a un investigado por delitos de daños, coacciones y amenazas en la provincia de Pontevedra.

#EnVídeo 📹 Así escoltaba esta madrugada la Guardia Civil a un varios camiones entre Ourense y #Monforte 🚛 #ParoTransporte pic.twitter.com/JIuwvDYkBN — El Progreso de Lugo (@elprogreso_Lugo) March 18, 2022

Así, Miñones ha explicado que para permitir que el transporte se mueva la Policía Nacional y la Guardia Civil "ampliarán los dispositivos de seguridad" en todos los puntos donde "sea necesario" para la distribución de la leche, el pescado y otras mercancías.

También ha precisado que hay puntos “conflictivos” que se han reforzado con grupos de guardias civiles, como es el caso del desvío de la A-6 en Pedrafita do Cebreiro. En suma, ha calculado que “más de 2.000 agentes” vigilaron el jueves las carreteras gallegas y se han hecho "más de 400" convoyes con escolta.

Preguntado por si el Gobierno se entrevistará con los convocantes, Miñones ha dicho que desde el Ejecutivo se habla “con representantes mayoritarios del transporte” como el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que es “el órgano habilitado” para negociaciones.

En León también hubo piquetes en la A-6 que provocaron cinco accidentes leves en varios puntos de autovía por el lanzammiento de neumáticos en llamas. La provincia de León es una de las más conflictivas. La Guardia Civil investigaba ya a once piqueteros' que fueron identificados los días precedentes por delitos continuados de desórdenes con "violencia". Entre los hechos investigados en varias vías, entre ellas la A-6, se incluye la rotura de una luna de un camión por el lanzamiento de piedras o el pinchazo de varias ruedas. También se ha intervenido navajas y clavos de fabricación casera.

Constructores avisan de que han empezado a parar obras



La Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (APEC) de Lugo reconoce que la falta de material provocada por la huelga del transporte ha obligado ya a paralizar varias obras y avisa de que serán muchas más si realmente no se soluciona la actual situación y se levanta el paro lo antes posible.

En declaraciones a Efe, el gerente de la APEC, Eugenio Corral, dijo que “ya hay más de una obra parada”, porque “no hay cemento, hormigón, ni hierro”, de modo que “toda aquella obra que necesita de estructura” ha tenido que quedar paralizada. “Tampoco hay aglomerado asfáltico”, de modo que también está “parada la obra civil”, precisó.

Un supermercado de Lugo, en el que solo faltaba leche este viernes. EP

Celeiro comienza a congelar merluza

El sector pesquero del puerto lucense de Celeiro ha comenzado a congelar parte de la merluza descargada por los barcos en los últimos días, ante la imposibilidad de venderlo en los centros logísticos, debido a la huelga de transportistas.

Así lo ha indicado el gerente de los productores pesqueros y jefe de flota del puerto de Celeiro, Jesús Lourido, alegando que al tratarse de un "producto de gran calidad", los profesionales han decidido "no tirar" sino conservar esas capturas.

"Tenemos 140 toneladas almacenadas y hemos empezado a congelar. A ver después cómo hacemos para sacarla", dijo Lourido y señaló que desde hace cinco días tienen dificultades de transporte debido a la huelga de camioneros, que protestan por el elevado precio del carburante generado tras la invasión militar rusa en Ucrania. “A medida que se van acabando los acopios, se van parando los tajos. Ya han parado varios esta semana. Esto hay que solucionarlo”, dijo Corral.

La plataforma convocante: "Va para largo"



El portavoz de la Plataforma de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, Manuel Hernández, reconoce que “en Galicia, como en todos lados, está habiendo desabastecimiento” y, aunque asegura que la intención de los transportistas que secundan el paro no es “perjudicar a nadie”, opina que esto “va para largo” por la postura del Gobierno.

“Seguimos igual y, desgraciadamente, estos señores nos están abocando a que esto vaya para largo. No nos han llamado. No hemos tenido ningún contacto con ellos y vamos por el quinto día de huelga. No sé a qué esperan”, dijo Hernández a Efe.



Reducida a la mitad la entrega de material al Sergas

El Servicio Gallego de Salud (Sergas) ha informado este viernes de que las entregas de material sanitario en su plataforma logística se han visto reducidas estos días entre un cuarenta y un cincuenta por ciento a causa de la huelga de transportistas.

En un comunicado, el Sergas indica que "está adoptando medidas con el objetivo de minimizar el impacto" de este paro en el suministro de material a los centros sanitarios de Galicia, dado que, a lo largo de la semana, ha ido teniendo "una repercusión importante" en el funcionamiento habitual de la plataforma.

Entre las decisiones acordadas por este servicio, está el contacto directo "con los proveedores más importantes que no están realizando entregas" para tratar de llegar a "posibles soluciones" en cuanto al transporte.