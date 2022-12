La demanda de pellets y leña crece con el frío y espolea los precios

Con medidas como la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante o las rebajas fiscales aplicadas a la electricidad, el gas natural y otros combustibles como los pellets o la leña, los hogares gallegos van capeando la crisis inflacionaria, aunque un 48% admite que llegar a fin de mes le resulta difícil o muy difícil, según los datos del Instituto Galego de Estatística referidos al tercer trimestre.

A la espera de que el Gobierno despeje lo que sucederá con las ayudas del plan anticrisis que expiran el 1 de enero, con la llegada del frío muchos están haciendo acopio de pellets y leña para calentar sus hogares.

El riesgo de que el Ejecutivo pueda eliminar a final de año la rebaja del Iva del 21 al 5% que desde octubre se aplica a estos dos combustibles espolea la demanda y, en consecuencia, también los precios, que ya venían acusando el impacto del alza de los costes de producción por la escalada del gasóleo y la electricidad.

Esta semana, hacer un pedido de dos toneladas y media de pellets para una vivienda en Santiago podía salir por unos 0,45 euros el kilo. En marzo, la misma operación costaba 0,265, lo que implica que una factura que en primavera rondaba los 800 euros sumando el Iva del 21%, ahora supera los 1.180 con el tipo reducido del 5%.

El Clúster da Biomasa cifra en un 40% el ahorro que suponen los pellets respecto al gas y en un 70% en el caso del gasoil y la electricidad

Para evitar el desabastecimiento, esta semana en grandes superficies de bricolaje, como Leroy Merlín en Lugo, la venta de pellets estaba limitada a dos palets por cliente, con el saco de 15 kilos rebajado a 6,9 euros. En el invierno de 2021, en esta enseña era posible adquirir un envase por poco másde 4 euros. En algunas marcas, el encarecimiento supera el 70%.

A la hora de explicar una subida de precios que se traga el efecto de la rebaja del Iva, el presidente del Clúster Biomasa de Galicia, Francisco Álvarez, apunta a dos factores "fundamentales". "Algunas materias primas se han encarecido un 100% desde 2020. Y no hablo solo de los subproductos de la madera que utilizamos, sino de repuestos, del acero, los combustibles, los lubricantes y los transportes, entre otros costes". A esto, Álvarez, que también dirige Ecowarm de Galicia, que cuenta con un centro de producción de pellets de calidad premium en Brión, suma los costes eléctricos, "que se multiplicaron por cuatro en los últimos 14 meses" y de los que dependen procesos como el secado.

Respecto al incentivo fiscal, que el sector viene reclamando desde 2011 para "equiparar" a España con el entorno europeo, el líder del clúster sostiene que al aplicarse el tipo reducido del 5% desde octubre este ha quedado deslucido al coincidir con "el fin de las promociones de la precampaña de calefacción y con la entrada en vigor de la tarifa de invierno". En todo caso, Álvarez considera que la demanda actual "es más escalonada y racional" que la registrada en verano, que "multiplicó por tres la de otros años", lo que provoca que ahora muchos hogares ya tengan existencias para todo el invierno.

En un mercado en el que la adquisición de estufas comenzó a crecer "con fuerza" desde 2020, cuando los confinamientos acarreados por la pandemia impulsaron la compra de estos equipos para ganar en confort, la escalada de los precios de la energía que se desató a mediados de 2021 supuso un nuevo revulsivo. "Desde entonces, la biomasa se ha erigido como un sistema refugio para escapar a los tarifazos. No tiene una cuota fija. Si no se usa, no consumes", argumenta Francisco Álvarez, que apunta a un incremento de la venta de equipos del 40% en el sector doméstico y residencial.

En términos económicos, el clúster estima que un hogar con un sistema de calefacción con pellets puede ahorrarse alrededor de un 40% con respecto al gas natural y "hasta un 70%" si hablamos de gasoil o electricidad. Y todo ello, añade Álvarez, "sin cuotas fijas" como en el caso de las facturas de luz y gas y "sin los olores" que desprende el diésel.

Lignus Pellets de Galicia, que desde Caldas de Reis distribuye producto elaborado con serrín y astilla de pino 100% gallegos en camiones cisterna y en palés, confirma que los precios han subido "entre un 60 y un 70%, principalmente por los costes energéticos, de materia prima, fabricación y distribución". Así lo explica Juan Garrido, el gerente, que descarta un riesgo de desabastecimiento. "Los fabricantes tienen la capacidad productiva suficiente para atender la demanda actual e incluso si se incrementa. Además, está en marcha el proyecto de una planta que se estima que arrancaráa principios de año", avanza.

El gancho de la leña. Otro de los combustibles sostenibles que van ganando terreno al gasóleo es la leña, otrora considerada "a irmá pobre". "A demanda está indo a máis. Temos moita produción pero estamos desbordados", señala Manuel Meijomil, el dueño de Leña Galicia. Afincada en Lalín, esta empresa se ha visto en la tesitura de decir que no a un cliente alemán dispuesto a hacer un pedido de un centenar de tráileres de madera.

El empresario, que estima que la demanda ha despuntado un 50% en un año, comercializa leña de roble y eucalipto envasada para gasolineras, supermercados, comerciales agrarias y otros establecimientos. Señala que, de media, sus clientes venden ahora el saco de 18 kilos a unos 7 euros, frente a los 5,5 del invierno de 2021, en tanto que el 'big bag' de un metro cúbico (unos 500 kilos) ha pasado de 100 a unos 130 euros. Para explicar el alza de precios, Meijomil apunta al encarecimiento del combustible y la electricidad y a la "escaseza de leña de carballo". Esto no se debe a que no haya plantaciones, sino "a que aos madeireiros lles falta man de obra", argumenta.

Desde Cuntis, Madeiras Caramés sirve directamente a particulares y apunta a que sigue recibiendo "bastantes chamadas", aunque la demanda "estabilizouse un pouco" debido a que la gente hizo acopio de leña ya al final del verano. "Estamos moi automatizados e servimos aos clientes na mesma semana en que nos chaman", expone Pablo Caramés, el propietario, que constata que "o ideal" es comprar en los meses estivales para dejar que el sol seque totalmente la madera y así obtener el mejor rendimiento.

Buen termómetro de lo que sucede en los hogares, a este empresario le consta que muchos de sus clientes han cambiado "a caldeira de gasóleo pola de leña" y que otros han dejado de considerar sus chimeneas un elemento "decorativo". "Moitos non poden permitirse pagar 1.000 euros por un tanque de gasoil que logo lles dura dous meses. Meten leña para aforrar", constata. En su caso, el precio medio del camión, que lleva unos 4 metros cúbicos de madera, ronda los 300 euros, unos 50 más que hace un año.

Eloy Fernández, gerente de Lar e Fogo: "O investimento medio para ter unha estufa ronda os 1.000 euros"

La llegada del frío ha provocado un repunte de la demanda de equipos para caldear el hogar y, con la electricidad, el gas natural y el gasoil de calefacción por las nubes, las estufas de pellets y de leña tienen tirón, pese a que ‘alimentarlas’ también cuesta más que hace un año.

"Entre as instalacións que facemos, as vendas en tenda a particulares, fontaneiros e albaneis e as que realizamos por internet, podemos dar saída a tres ou catro equipos ao día durante o inverno, a nosa tempada alta. Isto supón entre un 20 ou un 30% máis que hai un ano", señala Eloy Fernández, el gerente de Lar e Fogo.

Después de que entre finales de septiembre e inicios de octubre se desatase una fiebre por las estufas ante el temor a un recrudecimiento de la crisis energética, lo que esta empresa con sede en Lugo notó sobre todo en la venta de equipos de leña, las compras se han vuelto a ‘incendiar’.

"Estamos notando maior demanda sobre todo nos últimos días. Como sempre, é cando chega o frío cando nos acordamos de que hai que arranxar a estufa, limpala ou mercar unha", explica este empresario.

¿Cuál es la inversión mínima? Ronda los 1.000 euros para dotarse de una estufa de pellets, "co equipo colocado e a instalación feita". Este desembolso puede bastar e incluso ser inferior en caso de decantarse por la leña, aunque —al igual que en el caso de los pellets— todo depende de si la vivienda ya dispone de un conducto de chimenea. Si toca hacer obra en el tejado para construir una salida de humos, tocará rascarse más los bolsillos, aunque se pueden encontrar estufas ya por "entre 400 e 500 euros".

En la elección influyen diversidad de factores. Entre ellos, la necesidad de contar con espacio para almacenar la madera resguardada de la lluvia para que esté seca y la comodidad, pues en las estufas de pellets —que van conectadas a la red eléctrica— la carga suele estar automatizada, mientras que para mantener vivo el fuego con leña toca reponerla a mano.

Disponer de predios con madera también puede inclinar la balanza, así como el peso que se conceda a la eficiencia energética, pues las estufas de pellets suelen tener capacidad para convertir el combustible en calor superior al 80%, mientras que las de leña están por encima del 70%.

También es cierto que en el mercado hay opciones híbridas, que funcionan tanto con pellets como con leña. En cuanto al precio de los pellets, Eloy Fernández señala que, pese a todo, este sistema de calefacción sigue siendo económicamente "máis rendible" que los que operan con gasóleo, gas natural o electricidad. "Hai que ter en conta que levaba moitos anos sen subir de prezo. O ano pasado vendiamos o saco de 15 kilos a 4 euros, era superbarato. E este ano témolo a 6,9", explica el dueño de Lar e Fogo.

Llenar la caldera con gasóleo C cuesta el doble que en 2020

El boletín petrolero de la UE refleja que llenar la caldera con gasóleo C exige pagar un 47% más que hace un año y hasta un 121% más que en el invierno de 2020. El 5 de diciembre, el litro se dispensaba en España a una media de 1,22 euros.



El negocio está controlado por empresas de distribución de carburantes a domicilio, de modo que los datos del Geoportal de gasolineras del Gobierno no son representativos.



De hecho, en Galicia son solo dos las estaciones que dan cifras, una en Santa Comba, que ayer comercializaba el gasóleo C a 1,599 €, y otra en Vigo (1,532).



El hecho de que el Ejecutivo no incluyese el C entre los combustibles con la bonificación de 20 céntimos ha propiciado que algunos hogares opten por llenar su depósito con el B, que sí se beneficia de la rebaja y que es el que se utiliza en el agro.



43%



Es la ratio de hogares con calefacción a gasóleo en la provincia de Lugo en 2020, según el Ige. La segunda fuente más extendida era, entonces, el gas natural (23,5%), seguido de la biomasa (15,7%) y la electricidad (15,6%). 24,9% Es lo que bajó en noviembre la factura de la luz para un consumidor medio que tenga contratada la tarifa regulada (PVPC), según Facua.



Influyeron el abaratamiento del gas, que utilizan los ciclos combinados, la producción renovable, y la tardanza del frío, que moderó la demanda. En el caso del gas natural, tras analizar el mercado libre, Facua señala que la TUR que fija el Gobierno es la más competitiva.