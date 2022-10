La demanda del bono de alquiler para jóvenes gallegos triplica las ayudas en juego

El 31 de octubre finaliza el plazo para que los jóvenes de entre 18 y 35 años cuyos ingresos no superen los 24.318,84 euros anuales —esto es, tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem)— soliciten el Bono Alugueiro Mocidade de 250 euros al mes, cuya concesión tramita la Xunta. Desde que arrancó la presentación de solicitudes, el 1 de julio, hasta el 13 de octubre, el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) recibió 11.608. En total, están presupuestados 11,4 millones para este año, una cuantía que se repetirá en los presupuestos autonómicos para 2023 dado que la duración de la ayuda es de dos años. Con esta partida, el incentivo podrá llegar a un máximo de 3.800 jóvenes, lo que implica que la demanda ya triplica los fondos en juego.

Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente e Vivenda indicaron a AGN que "nas próximas semanas" se empezarán a resolver "as primeiras concesións". El hecho de que la resolución publicada en el DOG del 30 de junio especificase que el plazo máximo de la administración para responder sería de tres meses ha suscitado cierta preocupación entre los solicitantes que fueron de los primeros en presentar la documentación, una inquietud que algunos evidenciaron a través de las redes sociales.

El departamento que dirige Ángeles Vázquez incide en que en los últimos meses los técnicos del IGVS han ido "avanzando na comprobación dos datos e da documentación achegada xunto ás solicitudes". Achacan el retraso en la resolución a que el Ministerio de Hacienda "non abriu o prazo para poder pedir a verificación" de los datos tributarios "ata o pasado mes de setembro". "Por iso o IGVS prevé empezar a conceder en breve os primeiros bonos", explican desde la consellería, que recuerda que las ayudas se abonarán con carácter retroactivo desde el 1 de enero o, en caso de que el arrendamiento se pactase habiendo empezado ya 2022, "dende a data na que se subscribiu o contrato".

Cabe recordar que, aunque las autonomías se ocupan de la tramitación, el incentivo llamado a allanar la emancipación de los jóvenes lo impulsó el Ministerio de Agenda Urbana con cargo a los presupuestos generales. Para 2023, se han consignado 200 millones.

Solicitante a la espera: "Todas as miñas amizades tiveron dúbidas, o trámite pareceume complicadísimo"

Entre los solicitantes del Bono Alugueiro Mocidade —que cubre el arrendamiento de pisos con rentas máximas de entre 400 y 600 euros dependiendo del concello y de habitaciones que no superen los 200 o 300— está David Comesaña, un vigués de 34 años. Trabaja como creativo audiovisual y paga por el apartamento que comparte con su pareja 550 euros. Calcula que este gasto se lleva el 20% de su presupuesto, a lo que suman un mínimo de 150 euros en recibos. Y el próximo año la propietaria les subirá la renta.

David fue de los primeros en presentar su solicitud. Lo hizo el 1 de julio. Pese a estar acostumbrado a realizar gestiones online con la administración, le pareció "un trámite complicadísimo". "Todas as miñas amizades me chamaron para consultar dúbidas. No IGVS ninguén sabía nada do procedemento. Era moi frustante porque quen presenta todo máis rápido obtén a subvención", relata el inquilino, que sigue sin respuesta de la Xunta.

David, que comenzó a trabajar a los 16 años para costearse los estudios y que se independizó con 22, recuerda que pagaba 180 euros por un piso en Brión en 2010. "Hai pouco vin anuncios na mesma urbanización a 360 euros, un 100% máis en 12 anos nun concello no que o comportamento do mercado é máis conservador que no centro das cidades". A su juicio, la extensión de las viviendas de uso turístico con plataformas como Airbnb o Booking contribuyó a que "o alugueiro se disparase".

Quedan 12 días para pedir la ayuda

Si bien es cierto que el ‘cheque’ para el alquiler se concederá por concurrencia no competitiva, esto es, por orden de presentación de la documentación —siempre y cuando el solicitante cumpla los requisitos—, aún queda algo más de una semana para que se cierre el plazo de solicitud el lunes 31.



Para pisos o habitaciones

El incentivo está pensado para facilitar el arrendamiento de una habitación o de un piso. En caso de que sean varios jóvenes los que compartan vivienda, cada uno podrá beneficiarse de los 250 euros si cumple los requisitos. Entre otras variables, se exige que el solicitante no tenga deudas con Hacienda o la Seguridad Social, que sea el titular del contrato de alquiler o cesión de uso y que disponga de al menos una fuente "regular" de ingresos. Se entiende por tal una retribución o una prestación contributiva o asistencial. Eso sí, hay que acreditar "unha vida laboral de polo menos tres meses" en los seis que preceden a la presentación de la solicitud del bono o que la pensión que cobran durará al menos otros "seis meses".