David Regades: "En verano germinarán proyectos que traerán empleo a Galicia"

Hace casi dos años que el Gobierno central situó a David Regades (Vigo, 1973) al frente del principal motor industrial del sur de Galicia. Gracias a su solvencia financiera, el consorcio respondió a la crisis sanitaria aliviando la situación de las empresas instaladas en sus polígonos e inmuebles con medidas como la condonación de rentas en el estado de alarma. Ante un escenario inédito de industrias cerradas e importaciones paralizadas, Zona Franca también inyectó 5 millones a la sociedad de capital-riesgo Vigo Activo para auxiliar a pymes en apuros, como explica el que fue segundo teniente de alcalde de Vigo y concelleiro de Fomento con Abel Caballero.

¿Las empresas instaladas en los polígonos del consorcio operan al 100%? ¿Qué sectores ve más tocados?

En los polígonos que promovemos operan empresas de multitud de sectores que han sufrido el impacto en diferente medida. Claro que los peor parados —el comercio, ocio y turismo— no dependen directamente de nuestra actividad. La automoción, que en el área de Vigo tiene un peso enorme, sí que ha sufrido mucho este parón. Pero, estoy seguro de que saldrá reforzada, porque en los centros tecnológicos hay mucho talento que trabaja a pleno rendimiento, ideando proyectos innovadores. Trabajamos en línea con el Gobierno de España, que pretende movilizar de aquí al 2025 un fondo de 10.000 millones en incentivos que abordarán un nuevo plan Pive y ayudas a la I+D. La planta de PSA, corazón del sector, tiene todo el apoyo de Zona Franca. No me quiero olvidar de que el textil también sufrió muchísimo y que, en cambio, el agroalimentario mostró más resistencia.

¿Cómo ha afectado el coronavirus a la demanda de suelo industrial? ¿Competir con Portugal para captar empresas sigue siendo difícil?

El norte de Portugal no es una amenaza para Galicia, es su complemento. Tenemos que creernos de una vez lo de la Eurorregión, pues solo así conseguiremos presentarnos en Europa como un mercado a tener en cuenta. Somos 6,5 millones de habitantes que vivimos en dos espacios de fuerte complementariedad. Dicho esto, en nuestra área seguimos detectando la necesidad de suelo. Desarrollar espacios para la industria es un trabajo que lleva muchísimo tiempo y esfuerzo para estar preparados para acoger a nuevas empresas mañana.

Van a ampliar Porto do Molle y a seguir con la urbanización de la Plisan. ¿Mantienen la hoja de ruta en inversiones pese al impacto del virus?

No solo lo mantenemos, sino que lo aceleramos. Acabamos de licitar las obras de la segunda fase del área logística y empresarial de la Plisan, un contrato de más de 2 millones, y también estamos en concurso para la construcción de un bloque modular de naves y talleres en Porto do Molle que dé cabida a pymes que quieran instalarse en alquiler. Y ya empezamos las compras de los terrenos de la ampliación del Parque Tecnológico y Logístico esta misma semana. Como medida de choque, la inversión en obra pública es importantísima, porque genera empleo inmediato en la construcción. Por eso, además de las obras de Plisan y Porto do Molle, estamos licitando la reforma de la nueva sede de Zona Franca en el antiguo Rectorado y la reforma del vial interno de Balaídos.

¿Qué compañías preparan su instalación en suelo de Zona Franca?

En la Plisan, se instalarán una empresa de suministro de combustibles y la viguesa, Beta Implants, que monta prótesis para mascotas. Es líder en España y nació en la aceleradora ViaGalicia. En la segunda fase, que está diseñada en parcelas de 20.000 metros cuadrados, se instalará la fábrica de Conservas Albo que según solicitó su propietaria, la china Shanghai Kaichuang, ocupará 60.000 metros. Y estamos trabajando en nuevos proyectos que germinarán este verano y traerán más empleo al sur de Galicia.

¿Ve posible atraer a Galicia más auxiliares de la automoción para reducir la dependencia del exterior?

Esta crisis ha dejado clara la necesidad de fortalecer la producción propia. La debilidad que suponía la dependencia excesiva del exterior ya se estaba demostrando cuando comenzó la pandemia en China. Creo que ese fortalecimiento de la industria local será lo que atraiga a Vigo más inversiones de la automoción y de otros sectores.

¿Hay trazas de que Galicia pueda captar la ansiada fábrica de baterías?

Con el alcalde de Vigo, nos reunimos con la ministra de Industria en una cumbre con el Gobierno chino para mostrar nuestras fortalezas para captar este proyecto para Galicia. Es una batalla difícil, pero la daremos y nos gustaría que se nos sume la Xunta, porque esa es la forma real de creer en los proyectos industriales del territorio.

La incertidumbre también rodea a Ence. ¿Sigue considerando que Zona Franca podría ofrecer un espacio para su reubicación?

Hace meses que hice esta propuesta y sigue siendo firme. Creo que es posible seguir produciendo y ser respetuosos con el medioambiente. Los pontevedreses se merecen una ría más limpia. La pandemia nos ha enseñado la relación directa entre la salud de las personas y el entorno. Es el momento de tener en cuenta el impacto de nuestra actividad sobre la naturaleza.

La base de datos del informe Ardán acaba de confirmar que en 2018 la facturación de las 20.000 mayores empresas gallegas fulminó los 100.000 millones. ¿Costará reponerse del Covid-19?

Creo en el alto potencial del talento de nuestros trabajadores y empresas. Saldremos fortalecidos socialmente, con una economía menos deslocalizada y más valores. Salir del confinamiento va a requerir un doble esfuerzo, pero hay que ser conscientes de que salvamos la vida a millones de compatriotas. Todos debemos arrimar el hombro, y la cabeza para que la desescalada sea mejor. El Fondo de Recuperación propuesto por la Comisión Europea, de 750.000 millones, de los que 500.000 serán subvenciones a fondo perdido y 250.000, préstamos, podría ser suficiente para paliar el parón sufrido. A España le corresponderían 140.000 millones. En Galicia tenemos que prepararnos con la fuerza suficiente, política y empresarialmente, para presentar proyectos que puedan acudir a la parte que nos corresponde.

Está a punto de completar los dos años en el cargo. ¿Qué metas se fija?

Conseguir captar proyectos tecnológicos e innovadores y seguir desarrollando las mejores infraestructuras de suelo y equipamientos industriales avanzados acordes con las nuevas necesidades urbanísticas. Objetivos que, en alguna medida, ya se van ampliando.

¿Cómo evalúa la relación del consorcio con la Xunta?

Nos gustaría que fuera mayor. Daré varios ejemplos. Para hacer realidad el circuito de pruebas que queremos construir en As Neves, y que es vital para el futuro del coche eléctrico, no han hecho más que dilatarlo, porque no tienen un horizonte industrial claro. Como Zona Franca queremos estar en el Ifevi, al igual que está la Zona Franca de Barcelona en la Fira, para dar nuestro impulso de talento y aportar en lo económico. Tras un año, ante esta propuesta solo obtuvimos el silencio como repuesta. Para llevar adelante un edificio que será el icono y carta de presentación de nuestro sector de automoción, el World Car Center, no hemos encontrado la más mínima colaboración. En fin...