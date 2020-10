Cs afirma tener el compromiso del Gobierno de que no se subirá el diésel y Montero lo niega

Ciudadanos reitera que tiene el "compromiso" de Moncloa de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 no incluirán una subida del impuesto al diésel, pese a que esta medida sí aparece en el proyecto de ley presentado este miércoles y pese a que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que no ha hablado con Cs sobre esta cuestión. En la rueda de prensa en la que ha presentado el proyecto de Presupuestos, Montero ha dicho: "En relación con la negociación de los grupos políticos, yo, el Ministerio de Hacienda, el comité de negociación, no ha tenido ese contacto con Ciudadanos".

Aun así, la ministra ha afirmado que en el Ejecutivo estarán "encantados de poder hablar" de este asunto durante la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas, un proceso en el cual se evaluarán las enmiendas que planteen los distintos grupos "para hacer posible que se sumen al proyecto de Presupuestos".

El Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos ya avanzó este martes un aumento del impuesto al consumo del diésel, que se va ir equiparando poco a poco al de la gasolina. En concreto, se modifica el impuesto de hidrocarburos reduciendo la bonificación fiscal del diésel, de tal manera que el tipo impositivo pasa a 34,5 céntimos el litro, frente a los 30,7 céntimos actuales.

UNA DE LAS CONDICIONES DE Cs PARA NEGOCIAR. Sin embargo, desde el partido liderado por Inés Arrimadas han asegurado que, en las conversaciones "discretas" que han mantenido con Moncloa en las últimas semanas, han conseguido el compromiso de que esa subida impositiva se eliminará a través de una enmienda durante la tramitación parlamentaria de los PGE.

De hecho, esta es una de las condiciones que pusieron al Gobierno de Pedro Sánchez —junto con varias peticiones relativas a otros impuestos que ya consideran cumplidas— para sentarse a negociar las cuentas públicas y respaldar su tramitación en la primera de las votaciones en el Congreso, la de totalidad.

Tras las declaraciones de Montero negando contactos sobre el impuesto al diésel, desde la dirección de Ciudadanos señalan que la interlocución la han tenido con Moncloa y, ante las versiones contradictorias, apuntan a posibles problemas de comunicación dentro del Ejecutivo. En cualquier caso, indican que la propia ministra se ha remitido a la tramitación parlamentaria y las enmiendas que ahí se puedan presentar.

MÁS PAÍS DEFIENDE LA SUBIDA Y PODEMOS PIDE ESPERAR. El aumento del impuesto al diésel ha sido criticado, además de por la formación naranja, por el Partido Nacionalista Vasco. En cambio, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha dicho que sería "inaceptable" que se retirara de los PGE, al entender que "las medidas verdes del Gobierno no pueden quedarse en humo".

Por su parte, Unidas Podemos ve necesario avanzar para acompasar la fiscalidad del diésel a la de la gasolina por "prioridades ecológicas" y para cumplir las exigencias de la Unión Europea en este sentido, pero son partidarios de esperar "un poco" y no incluir este elemento en los Presupuestos de 2021.

Sin embargo, el portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos en el Congreso, Juantxo López Uralde, ha advertido de que "no tendría ninguna justificación" retirar de las cuentas públicas el aumento de la fiscalidad al diésel.