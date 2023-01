Cruzada para que el Iva del pescado baje: ¿por qué el Gobierno se resiste?

La vieja reivindicación de la cadena pesquera al completo para que se aplique a los productos del mar el tipo más bajo del Iva ha vuelvo a escena después de que el Gobierno sorprendiera con su decisión de dejar un alimento básico como el pescado fuera de la lista de artículos que han visto rebajado o eliminado temporalmente ese impuesto para aliviar el impacto de la carestía de la cesta de la compra en el bolsillo.

El pescado y los productos elaborados a partir de la proteína del mar se mantienen en el tipo reducido del 10% en España. El Ejecutivo ha hecho caso omiso hasta el momento a la petición de la pesca, la acuicultura, la transformación y la comercilización de volver sobre sus pasos y aliviar la carga fiscal sobre los productos pesqueros al 4%, pero no tiran la toalla. Al contrario, elevan la presión solicitando una reunión al presidente, a Pedro Sánchez.

Quieren que el propio mandatario les explique las razones por las que no se ha rebajado el Iva al pescado pese a su "papel esencial en una dieta equilibrada". Es la pregunta del millón, a la que el Gobierno tampoco ha dado una respuesta clara. A la hora de diseñar la medida se habría decantado, fundamentalmente, por suprimir el tributo a aquellos productos considerados de primera necesidad que más habían subido y que ya tenían un tipo superreducido del 4%. Es el caso de la leche; el queso; los huevos; el pan común y las harinas panificables, los cereales; las legumbres, hortalizas y verduras; las patatas y la fruta, que hoy no tienen Iva.

El Ejecutivo sumó a la lista de rebajas el aceite y la pasta pasando a aplicarles un tipo del 4%, por considerar que, pese a estar gravados con un 10% como la carne y el pescado, son muy habituales en la cesta de la compra. Y también acumulaban una subida intensa de precios.



Pesca, acuicultura, transformación y venta defienden una reducción del Iva del pescado al 4% para espolear su consumo



Esto generó un fuerte malestar en toda la cadena de valor de la pesca, que quiere exponer ante Pedro Sánchez los argumentos "científicos, sociales y medioambientales" que respaldan su reivindicación que reducir al 4% el Iva de todos los productos pesqueros en sus diferentes presentaciones, también refrigerados, congelados, en

conserva, ahumados o salados.

Ante el "silencio administrativo" que han obtenido como respuesta al escrito enviado al Gobierno a inicios de mes, las organizaciones más representativas del sector (la patronal de la pesca Cepesca; la de la conserva Anfaco-Cecopesca; la de la acuicultura Apromar; Conxemar; la patronal de las pescaderías Fedepesca; la de mayoristas de pescados Fenamar; la cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores) actúan.

SALUD. Aseguran no entender por qué el Ejecutivo no rebaja el Iva de todos los productos pesqueros, no solo de forma temporal para ayudar a las familias a capear la inflación, sino "como medida definitiva" para lanzar un "mensaje contundente sobre la necesidad" de consumirlos. Indicen en que son "indispensables para la salud" en un contexto de "avance imparable de las enfermedades relacionadas con una mala alimentación".

Destacan que estas dolencias tienen para las arcas públicas un coste mucho mayor que el de reducir el Iva al pescado. Y aportan datos al respecto: mientras esas enfermedades cuestan al Sistema Nacional de Salud "14.000 millones de euros anuales" —casi el 20% del gasto sanitario—, bajar el impuesto a los productos del mar supondría "menos de 500 millones" menos de ingresos para el Estado.

El ejemplo de otros países

Este frente común de organizaciones del sector pesquero dispuesto a dar la batalla para que se rebaje el Iva del pescado piden al Gobierno que se sume a la «fiscalidad saludable» de la que ya se habla en Europa». De hecho, han animado al Ejecutivo a tocar el ejemplo de otros países europeos en los que los productos pesqueros se gravan con un tipo de entre el 0 y el 5%.



En Irlanda y Malta, por ejemplo, no se aplica el impuesto a este alimento. En Luxemburgo se grava con un 3%, en Hungría el tipo es del 5% y en Francia, del 5,5%. En otro país vecino, Portugal, está gravado con el 6%, al igual que en Bélgica.