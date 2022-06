La crisis pone en 'standby' la reforma de la financiación

Aunque la reforma del sistema de financiación autonómica acumula ya ocho años de retraso –pues en 2014 el exministro Cristóbal Montoro optó por aplazarla debido al clima político al coincidir con el proceso soberanista catalán–, las probabilidades de que el melón se reabra en la legislatura en curso son escasas.

"É condición necesaria a estabilidade política e económica e non temos ningunha das dúas. Polo tanto, o debate vaise alongar". Así lo constató este viernes la profesora de Economía Aplicada de la USC y subdirectora de la Red de investigadores en financiación autonómica y descentralización financiera en España (Rifde), María Cadaval, que señaló que el debate debería ir "en paralelo" a la reforma fiscal. Según lo acordado por el Gobierno y la Comisión Europea, la revisión del modelo tributario debe estar aprobada en el primer trimestre de 2023, si bien el Ejecutivo podría optar por retrasar sus efectos, máxime teniendo en cuenta que el próximo será un año electoral y que la UE acordó retrasar hasta 2024 la vuelta al cumplimiento de las reglas de gasto que obligan a contener el déficit público –al 3% del PIB como máximo– y a reducir la deuda por debajo del 60% del PIB.

Junto al catedrático de Economía Aplicada de la UVigo Santiago Lago, Cadaval encabezó desde el miércoles tres días de debate que congregaron en Santiago a 70 expertos en finanzas autonómicas procedentes de diversas universidades españolas y de entidades como el Banco de España, Fedea, BBVA Research o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, llamó a sellar un consenso general para abordar la reforma

En la sesión de cierre intervino el nuevo secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, que llamó a sellar un consenso general para abordar la reforma del modelo, que data de 2009, cuando la debacle financiera comenzaba a arreciar. El número dos de la ministra María Jesús Montero –a la que remplazó en el foro– admitió que ahora resulta prioritario responder a la crisis. Eso sí, abogó por seguir dando pasos después de que su departamento remitiese a finales de 2021 una propuesta de modificación del criterio de población ajustada a la que las comunidades presentaron sus alegaciones en los últimos meses.

Es el caso de Galicia, como recordó el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que señaló que la financiación autonómica representa "o 80% dos ingresos" de los que disponen los diferentes territorios para cubrir el coste de la educación, la sanidad y los servicios sociales. En 2021, el Estado repartió unos 124.000 millones.

Galicia

En un foro que sirvió para poner en común las necesidades de las diferentes regiones, Corgos lamentó que Hacienda no haya planteado "un calendario para abordar a reforma". "Estamos nunha situación de standby, esperando a ver se o ministerio se pronuncia sobre as alegacións de cada comunidade", afirmó. A raíz de la propuesta del Ejecutivo central sobre el criterio de población ajustada, explicó que Galicia elaboró un informe que reveló que existen "luces e sombras", al detectar "algúns elementos que non están suficientemente recollidos, coma o tema do gasto sanitario".

El titular de Facenda también considera que "a dispersión poboacional está insuficientemente ponderada". Convencido de que las variables de reparto son "mellorables", Corgos desechó hablar de "infrafinanciamento ou sobrefinanciamento", pese a ser tajante al señalar que la propuesta inicial del Ejecutivo de Pedro Sánchez "non satisfai as necesidades" de Galicia.

Galicia recibe 800 millones menos de lo que cuestan los servicios

El conselleiro de Facenda incidió en su intervención en que Galicia apuesta por un nuevo modelo que tenga en cuenta "os custos reais" que entraña prestar los servicios públicos, teniendo en cuenta factores como el envejecimiento y la dispersión, que por sí sola acarrea un "sobrecusto anual de 500 millóns". Recalcó que la Xunta recibe del modelo en vigor 800 millones menos al año de lo que destina a cubrir la sanidad, la educación y las políticas sociales.



Tarea "urxente"

Convencido de que el covid, la crisis inflacionaria y el alza de los tipos de interés hacen que resulte "urxente" abordar la revisión del modelo, apostó por "mellorar" la financiación, la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal.