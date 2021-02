Las criptomonedas se abren paso en el sistema financiero

Mientras la pandemia ha acelerado la reducción del uso de dinero en efectivo en favor de medios electrónicos de pago, las criptomonedas y la tecnología que les sirve de soporte, el blockchain, suman adeptos y están llamadas a transformar el sistema financiero. En una semana en la que Tesla espoleó el cambio del bitcoin hasta rozar los 50.000 dólares al invertir 1.500 millones en la que es la moneda virtual con mayor capitalización, el temor a que pueda estar gestándose una burbuja que arrastre a cuantiosas pérdidas a más de un pequeño ahorrador ha llevado al Banco de España (BE) y a la CNMV a lanzar un aviso.

Los supervisores alertan de que la "extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia" de estos activos y la publicidad "agresiva" de la que algunos echan mano para captar a inversores inexpertos pueden convertir las criptodivisas en "una apuesta de alto riesgo". Para elevar la seguridad, la UE trabaja en un reglamento sobre mercados de criptoactivos (Mica).

Aunque poco a poco su utilización como método de pago avanza, hoy por hoy se usan como valor refugio y también con intereses meramente especulativos. Con más de 10.000 ciberdivisas en circulación, conviene saber separar el grano de la paja. "Es como en todo, hay proyectos que son puras estafas desde que nacen; pufos que son una comunidad y márketing y que prácticamente no tienen desarrolladores. Las personas que entran, si no están bien asesoradas, deben ir con mucha precaución", explica Antonino Comesaña, presidente de la Asociación Galega de Blockchain e IoT (Agalbit). La clave está en documentarse y en asumir un riesgo razonable. "Algunos llegaron a hipotecar su casa para meter todo en bitcoin, pero no es recomendable dada la volatilidad bestial de las cripto", remarca el portavoz de este colectivo especializado en asesorar a instituciones y empresas sobre el ecosistema del blockchain, la tecnología de cadena de bloques que permite transferir datos digitales con un sistema de codificación. En España, se estima que las monedas virtuales tienen de 2,3 y 4,7 millones de usuarios. Entre 27.000 y 135.000 son gallegos.

A juicio de Comesaña, las criptomonedas están inmersas en la "burbuja" que hoy afecta "a todos los activos financieros" debido a las potentes inyecciones de liquidez acometidas por bancos centrales como el BCE o la Fed para paliar la pandemia. "Esto está creando inflación, pero no en los productos básicos de la cesta de la compra, sino en los financieros. En EE.UU. se vio con los cheques de estímulo de 3.000 dólares que se entregaron a familias y que algunos invirtieron en aplicaciones como Robin Hood. Mucho dinero fue a las cripto, pero esa liquidez también llegó a instituciones de inversión, que la destinaron a activos financieros alimentando la burbuja", indica este consultor tecnológico.

Frente a los "pufos" que se esconden tras algunas ciberdivisas, el portavoz de Agalbit tiene claro que el Bitcoin "es diferente" al tratarse de "una tecnología más que contrastada". Actualmente funciona como reserva de valor, pues la lentitud de las transacciones ha frenado su extensión como medio de pago digital. Ideado por el misterioso Satoshi Nakamoto (pseudónimo empleado por su creador o creadores), el bitcoin se lanzó en 2009 en un escenario en el que la crisis de las hipotecas basura había minado la confianza en los bancos. Fue concebido como una moneda virtual descentralizada, esto es, sin una autoridad encargada de su emisión o el registro de sus movimientos, y pensada para adquirir productos y servicios.

"Muchos hablan de que el precio del bitcoin es una burbuja, lo llevamos escuchando desde que estaba en 3.000 euros. Si fuera así, a los precios actuales no entraría el dinero institucional", sostiene Daniel Vitoria, asesor de BitBase en A Coruña. A su juicio, su potencial de precio "está muy por encima del actual" —el viernes rozó los 49.000 dólares— y, por ello augura que en el corto plazo dejará de hablarse "de un bitcoin como unidad de medida". Para evitar sorpresas, Vitoria ve clave que el usuario sea el que controle su criptomoneda, evitando optar por plataformas de inversión "en las que cedes" la gestión a cambio de rentabilidades "muy por encima de lo normal".

EL FUTURO ESTÁ AQUÍ. Al margen de los riesgos, el BE y la CNMV asumen que las monedas virtuales son el futuro del sistema financiero. Consciente de ello, Mastercard comenzará a permitir a los titulares de sus tarjetas pagar con algunas criptodivisas. De su lado, el decano de la banca de inversión de EE.UU, BNY Mellon gestionará carteras de bitcoin de sus clientes y JP Morgan, la mayor entidad estadounidense, ha creado su propia moneda.

Las iniciativas se multiplican. Mientras BBVA lanza este año un servicio de compraventa y custodia de bitcoin y PayPal permitirá las transacciones, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, avanzó el inicio de pruebas para que en cuatro años funcione el euro digital, un capítulo en el que China lleva la delantera, pues lanzará el yuan virtual en los juegos olímpicos de 2022.



BitBase A Coruña: "El interés ha crecido de forma exponencial desde que abrimos"



La inversión en criptodivisas está llamada a desplazar poco a poco a otros activos considerados valores refugio. "Es lo mismo que en su día sucedió con el e-mail respecto a las cartas postales; es un avance lógico en la sociedad. Dudo que hoy en día los jóvenes se refugien en oro, lo hacen en bitcoin". Este análisis lo hace Daniel Vitoria, el responsable de la tienda de BitBase en A Coruña.

Este establecimiento permite a los particulares comprar y vender "las 500 principales criptomonedas", entre ellas el bitcoin y el ethereum, brindando asesoramiento. La cadena tiene 15 locales en España y, en la ciudad herculina, desde que abrió a finales de septiembre "el interés ha crecido de forma exponencial", según relata Vitoria, que apunta a que la coyuntura económica mundial "ha favorecido el aumento del interés". Bitbase pretende ser "una puerta de entrada" a las ciberdivisas "al alcance de cualquiera". Experto en blockchain, este asesor apunta que el perfil del usuario "es muy amplio".

Entre los reclamos, el cajero desde el que se puede adquirir criptomoneda identificándose o registrándose como cliente y enseñando el código QR asociado al wallet personal (monedero virtual).