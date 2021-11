"El covid reveló que las tiendas que no vendan online no tienen futuro"

Definición de empresa gacela: aquella que crece rápidamente, incluso en tiempos de crisis. Es el caso de 2bedigital. ¿Puede que se haya expandido más por la aceleración digital que ha supuesto la pandemia de covid?



Ayudar a las empresas a vender sus productos a través de internet ha sido vital durante la pandemia, por eso 2bedigital ha crecido tanto, en tan poco tiempo. Aunque la venta online era ya una tendencia, el encierro obligado de la población hizo crecer exponencialmente el comercio a través de internet y las empresas vieron que, o vendían online, o no vendían, y ahí estuvo 2bedigital para ayudarles a utilizar este canal de ventas.

Que la Zona Franca de Vigo los reconozca como empresa gacela les otorga un sello de calidad.

Para todos los que formamos parte de 2bedigital es un orgullo que se nos reconozca como un proyecto de éxito que crece, crea empleo y, por tanto, genera dinamismo económico. Pero también es un orgullo que sea una institución gallega como la Zona Franca de Vigo sea quien reconozca a una empresa como la nuestra, con unas profundas raíces gallegas.

La empresa del futuro será digital o no será. O, como dice uno de sus lemas, 2beornot2bedigital. ¿Es cierta esta dicotomía?

En la pandemia era llamativo ver a gente muy mayor haciendo videollamadas con sus nietos. Esto es una metáfora de la nueva sociedad, que ya está aquí y usa el móvil como centro gestor de su vida. Se acerca el Black Friday y mucha gente ya empieza a ver online los productos, aunque después los compre online o en tienda. Creo que las empresas que no vendan por internet no tienen futuro.

¿Son hoy en día más efectivos los anuncios en Instagram, Facebook o Google que los de televisión?

La mayor parte de las empresas no puede permitirse un anuncio por televisión, pero sí puede establecer una estrategia de ventas online que le dé muy buenos resultados. Además, dependiendo del tipo de público al que te dirijas, puede que la televisión no sea el medio más efectivo. ¿Cuánta televisión ven hoy los menores de 20 años? En cualquier caso, en la televisión se puede o no se puede estar, pero en el mundo online sí hay que estar obligatoriamente.

¿Hasta qué punto son los anuncios que nos salen en internet personalizados?



La tendencia es ofrecer oportunidades de compra relacionada con los gustos del cliente, lo cual supone una ventaja para la empresa, pero también para el consumidor. Si yo estoy buscando un tipo de zapatillas, agradezco que internet haga una selección previa y me ofrezca posibilidades. Después, en cada uno está la opción de elegir uno u otro producto, pero esa selección previa es un ahorro de tiempo y una mejora considerable. De hecho, hoy en día, los consumidores buscan primero los productos en internet y después los compran online o en tienda. ¿Te imaginas el tiempo que haría falta para hacer una comparativa de zapatillas visitando las tiendas físicas de cada una de las marcas?

Supongo que supone una ventaja diferencial el poder afinar por targets de edad, gustos...

Es la ventaja que aporta internet, que puedes dirigirte con un mensaje concreto a un grupo de clientes potenciales muy determinado e incluso puedes conocer sus gustos y adaptar tu producto a ellos.

"Cada red social aporta unas características diferenciadas e Instagram es, sin duda, la red de la imagen por excelencia"

Ustedes trabajan mucho con el sector del calzado. ¿Es el textil uno de los más susceptibles de anunciarse en Instagram?

Cada red social aporta unas características diferenciadas e Instagram es, sin duda, la red de la imagen por excelencia y donde está el público más activo en cuanto a tendencias de moda. Instagram es el gran escaparate al que poder asomarse para ver las grandes tendencias de moda. Además, ahora se está trabajando en la posibilidad de analizar las fotos que subimos a Instagram y detectar los productos y estilos que se incluyen para afinar aún más el tipo de productos y servicios que se nos ofrecen. Un paso más en ese sistema de ayuda en la selección de productos del que hablábamos antes.

Pregunta inevitable: ¿Se puede ser pequeño comercio y digital? A menudo se asocia este a la tienda física de toda la vida, y el canal digital a las grandes marcas.

Todas las empresas, grandes y pequeñas, pueden y deben ser digitales. Es más, las pequeñas tienen más necesidad de ser digital que las grandes y además, pueden ser mucho más atractivas si cuidan su presencia en internet. Por tanto, efectivamente se puede ser pequeño comercio y digital, incluso se puede ser sólo digital, sin tener una tienda física detrás.

¿Cómo ayudan a alguien que tenga una empresa a digitalizarse?

Cualquier negocio puede y debe poner en marcha una estrategia que le permita vender más sus productos y un público mayor, y en 2bedigital nos encanta encontrar la estrategia que mejor se adapta a cada tipo de negocio, al producto que venden y al tipo de consumidor al que se dirigen. Por poner un ejemplo, si una persona tiene una tienda en una calle de Santiago, sus clientes potenciales serán todos aquellos que pasen por la calle, pero esa misma tienda en internet, venderá también a los clientes de Santiago de Chile si enfoca su publicidad digital allí. La diferencia es pasar a tener a todo el mundo como posible cliente.

Ahora hablemos de ustedes. De 2bedigital se destaca su compromiso, la flexibilidad, la deslocalización y la especialización técnica. ¿Pasan por ahí las recetas del éxito de la empresa moderna, sobre todo a raíz de la pandemia?



En la pandemia hemos empezado a hablar de teletrabajo, de deslocalización, de flexibilidad… que son conceptos que 2bedigital tiene integrados en su ADN desde su creación. 2bedigital está formado por una veintena de profesionales repartidos por toda España. Cada uno de ellos trabaja desde su lugar de residencia y se organiza como entiende que es mejor para él. No queremos encerrarlos a todos en una oficina en Santiago, aunque se pierdan experiencias como un buen pulpo y un vino blanco en el Mercado de Abastos (ríe).

En márketing digital pervive la afirmación de que o estás en Madrid o Barcelona o no trabajas, aunque parece que cada vez es menos cierta. ¿Se está expandiendo en Galicia el sector en los últimos años?

Hay muchas empresas de márketing con sistemas muy anticuados de empresas no digitales. Si algo permite el mundo online es, precisamente, teletrabajar. Estoy seguro de que veremos grandes marcas situadas en localidades pequeñas y en entornos privilegiados. Y Galicia puede decir mucho en este sentido, aunque necesitamos dar un empujón a nuestro tejido empresarial para que entienda la necesidad de digitalizarse.

Por último. En su web que divulgaron una campaña sobre afectados por el dieselgate: AfectadosTDI. ¿Cómo fue coordinar una acción tan multitudinaria?



Ha sido todo un éxito y una experiencia muy gratificante porque se trataba de poner en común a mucha gente que estaba afectada por este problema y que estaba dispersa y sin saber cómo reclamar sus derechos. Haber sido capaces de localizarles y ponerles en común para unir fuerzas ha sido un reto que sólo ha sido posible gracias a las posibilidades que ofrece internet.