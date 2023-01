La cotización por ingresos reales arranca con dudas entre los autónomos lucenses

La entrada en vigor del nuevo sistema de cotización conforme al que los autónomos deberán adaptar sus cuotas a sus rendimientos netos está multiplicando las consultas en gestorías y despachos jurídicos. Para tratar de facilitar la transición que tendrán que realizar los 206.200 trabajadores por cuenta propia activos en Galicia —casi 32.000 en Lugo—, la Seguridad Social ha activado una calculadora de cuotas en la que se puede realizar una simulación en base a los ingresos netos que espere obtener al mes.

Las dudas ante un cambio que pone fin a la libre elección de la aportación son muchas. "Las consultas han aumentado, principalmente de autónomos societarios, que son los que se han encontrado con una redacción normativa más ambigua. Además, surgen infinidad de casuísticas: como si me puede interesar cotizar más o menos para la jubilación que se vislumbra o si es mejor acogerse a planes de pensiones", explica el letrado Carlos Tomé de Santiago, socio de Caruncho & Tomé.

Esta reforma entra en vigor después de que Lugo fue el año pasado la provincia española que porcentualmente perdió más autómonos, 743, lo que supuso un 2,3% menos, tras las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, con un descenso del 2,5% y el 2,7%, respectivamente. Por comunidades, Galicia fue la segunda peor parada, con el 1,4% menos, tras Castilla y León.

¿Cuántos tramos de cotización hay a partir de ahora?

La tabla de rendimientos y bases de cotización para este año —que sufrirá alguna variación en 2024 y 2025, dentro de un sistema que se ajustará cada tres años hasta que en 2032 se complete su despliegue— contempla 15 tramos, con cuotas que oscilan entre los 230 euros para el que gane menos de 670 euros al mes y los 1.266,66 euros para el que supere los 6.000,01 euros mensuales.

En 2022, con el sistema de libre elección de la base de cotización, las cuotas oscilaban en un rango de 293,94 a 1.266,66 euros.

Upta estima que seis de cada diez trabajadores, esto es, 1,8 millones, "verán bajar su esfuerzo contributivo" entre los 760 euros al año que ahorrarán los que tienen menos ingresos y los 960 que quedarán en los bolsillos de los autónomossocietarios que no llegan al salario mínimo interprofesional (SMI).

Si bien es cierto que los trabajadores con menos facturación —inferior al SMI— podrán pagar una cuota más baja que la actual, también lo es que su base de cotización será inferior a la mínima de 2022 (960,60 euros). Para mitigar algo los efectos en la generación de derechos de prestaciones futuras, la reforma prevé que durante seis meses de 2023 y otros tantos de 24 en estos casos se tome en cuenta una base mínima de 960 euros aefectos de cálculo de la pensión.

¿Cómo calculo el rendimiento neto para la base de cotización?

El jurista Carlos Tomé explica que se halla tomando en cuenta los ingresos obtenidos de la actividad, a los que hay que restar "los gastos deducibles", que especifica la normativa del IRPF en el caso de los que tributan por el método de estimación directa. Al importe resultante se le suma la cuota que se paga a la Seguridad Social, menos un 7% "derivado de los gastos que tiene el autónomo y que son imposibles de justificar".

En el caso de "socios mercantiles o socios laborales, que hayan estado de alta como autónomos 90 días al año, esta deducción se reduce al 3%", indica Mar Lamas Casal, la secretaria del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia.

El INSS ha habilitado dos teléfonos para atender las dudas: el 901 502 050 y el 915 410 291

¿Cómo ajusto mi cotización?

Mientras los autónomos que abran su negocio este año ya tendrán que adaptarse al nuevo sistema, Mar Lamas recuerda a los que ya están en activo que tienen hasta el 31 de octubre para informar a la Seguridad Social de su previsión de rendimientos netos. Luego, harán una segunda comunicación para indicar la base de cotización elegida dentro del tramo que les toque "en función de los rendimiento". Y, dentro de ese rango, el cotizante seleccionará la cuota "que le interese o pueda asumir", como señala Tomé. Mientras no se realice la comunicación, se seguirá abonando la mensualidad según la base de cotización de diciembre de 2022.

¿Y si gano menos o más de lo que estimé?

No hay que preocuparse, pues la base de cotización se podrá ajustar hasta seis veces al año. Para ello, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) dispone en su sede virtual de un apartado destinado a la "Modificación de datos del trabajo autónomo" en el que se puede realizar el trámite desde casa o con asesoramiento. Con este nuevo sistema, todos deberán presentar la declaración de la renta.

En 2024, la TGSS cruzará datos con la Agencia Tributaria y revisará si se ha cumplido o no con la previsión de ingresos en 2023. Quien infracotizase deberá regularizar su situación abonando la diferencia y, al que pagara más de lo debido, la TGSS le devolverá de oficio el exceso.

¿Qué pasa con la tarifa plana?

Aquellos autónomos que, en 2022, ya tuviesen reconocida esa cuota reducida —60 euros al mes— seguirán gozando de ella. En cambio, "desaparecerá" para las nuevas altas que se produzcan en 2023. La sustituirá un nuevo incentivo por el cual los nuevos emprendedores —que no estuviesen dados de alta en los dos años anteriores, tres en caso de haber disfrutado ya de la tarifa plana— pagarán 80 euros al mes en el primer año. Podrá extenderlo por otros 12 meses quien estime que sus rendimientos netos no llegarán al SMI.

Mar Lamas añade que esta tarifa también se aplicará a los autónomos con una discapacidad "igual o superior al 33%, víctimas de violencia de género o de terrorismo" en sus primeros 24 meses en activo, pasando a 160 euros en los siguientes 36 en caso de no llegar al SMI.

Manuel Sandamil: "Non me puiden informar do cambio que supón"

Manuel Sandamil. EP

Manuel Sandamil es el presidente de Africor Lugo, una sociedad formada por medio centenar de ganaderos de la zona, la mayoría gente de campo dedicada al "control leiteiro" en diferentes granjas lucenses. Actualmente, Sandamil desconoce las variaciones que traerá consigo el nuevo sistema de cotización para autónomos.

"Agora mesmo, o meu descoñecemento é do 100%, aínda non me puiden informar do cambio que supón", afirma Manuel Sandamil. Además, señala que le preocupa que la cotización en base a los ingresos reales pueda perjudicar a su empresa. "Estamos nun momento de incertidume. A nós, teoricamente, o cambio vainos prexudicar case seguro", explica el ganadero chairego.

Aunque en un primer momento Sandamil tenía la cuota más baja para autónomos, el año pasado subió la base de cotización, al igual que otros de sus compañeros. "Os meus socios creo que tamén pagan unha cota un pouco máis alta da base", indicó.

Con todo, el autónomo de Castro de Rei, que también es presidente de Fefriga, confirmó que en próximas fechas buscará asesoramiento en una gestoría de confianza porque "debemos estar ao tanto deste tipo de cousas".

Sonia Arias López: "Non vexo que nos axude aos autónomos"

Sonia Arias. PORTO

Sonia Arias López, quien regenta en Sarria el comercio de lencería Centro Media, cree que el nuevo sistema de cotizaciones no supone un beneficio para el autónomo. "Non o vexo como unha axuda, nunca nos axudan, é darlle a volta ao tema, facer que pensan en nós, pero despois seguimos igual, abandonados. Fan soar o bombo pero non nos favorecen en nada", opina.

La comerciante explica que lo consultó en su gestoría, donde le trasladaron que la medida en su caso no le influirá "en nada", seguirá pagando "o mesmo".

Sonia Arias lleva nueve años como autónoma y denuncia que las administraciones públicas "non miran por nós". "Deberiamos ter dereito a paro e a unhas vacacións pagadas, e facilidades para contratar un empregado. Non o podes ter, a proba diso é que poucas tendas en Sarria teñen a un", afirma.

La reforma del sistema de cotizaciones incluye novedades sobre el paro de los autónomos, pero la comerciante considera que estas tampoco le favorecen. "Non é tal porque tes moitas cláusulas en realidade", señala.

Hace un llamamiento a los gobiernos para que "se acorden de nós para beneficiarnos, só miran polas grandes empresas".

Alberto Coutado: "Es como si pensasen que somos defraudadores"

Alberto Coutado. EP

Con veinte años de autónomo a sus espaldas, este monfortino que comenzó a trabajar como técnico de reparación de calzado con su padre como asalariado cuando solo tenía 17 años, señala que el nuevo sistema de cotización es "poco entendible. No sé, parece que piensan que somos unos defraudadores, o algo similar, cuando en realidad somos una parte muy importante en el sostén de la economía nacional".

Pone como ejemplo que para garantizarse una pensión de jubilación de unos 1.000 euros mensuales con la nueva normativa tendrá que incluirse en unos tramos de cotización por ingreso reales que quizá no logre todos los meses del año.

Para Alberto Coutado, "este es un país de pandereta, un país que no tiene arreglo, donde los diferentes gobiernos se ceban fiscalmente con los autónomos".

Añadió que no entiende esa "fijación hacia nosotros, pues somos los que en buena parte movemos España. Somos más de tres millones de autónomos cuya situación sociolaboral y también fiscal —tenemos que recurrir a gestores que lleven nuestras cuentas— nada tiene que ver con la de una persona asalariada".