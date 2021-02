La construcción necesitará hasta 9.150 operarios en Galicia en 2021

La construcción se postula como un nicho de empleo en plena crisis por el coronavirus. El sector necesitará cubrir este año entre 5.300 y 9.150 puestos de trabajo en Galicia, lo que podría suponer alcanzar un ritmo de generación de oportunidades sin precedentes desde el estallido de la burbuja inmobiliaria si se llega a la parte alta de esa horquilla.

El dato lo destaca la Fundación Laboral de la Construcción citando como fuente la Encuesta de Población Activa (Epa), aunque advierte de que las dificultades para encontrar profesionales preparados puede actuar como barrera para lograr ese repunte de la ocupación.

La entidad llama la atención sobre la "falta de traballadores cualificados", sobre todo en los oficios básicos más demandados en la actualidad. El problema se acentúa en la rama de la rehabilitación, un motor de la actividad en estos momentos que no consigue encontrar suficientes trabajadores capacitados para desempeñar esa labor.

Esta industria necesita perfiles como albañiles, carpinteros, electricistas, fontaneros, encofradores, pintores, operadores de maquinaria o montadores de estructuras metálicas —que, destacan, "non se están a repoñer tras as xubilacións"—. Con ese telón de fondo, la Fundación Laboral de la Construcción aboga por potenciar la formación de trabajadores cualificados en estos oficios y, en este sentido, este año aspira a dar a conocer entre la juventud "as saídas profesionais para traballar nun sector en expansión en Galicia".

La que fuera una de las industrias más tocadas por la crisis desatada en 2008, se encuentra ahora "nunha posición magnífica para actuar como dinamizador e impulsor da economía e do mercado laboral". La entidad concluye en un informe que fue la que "mellor resistiu a crise" del covid en la comunidad y que tuvo un comportamiento mejor que a nivel estatal.

Demandas: fondos europeos y más inversión pública

Pese a que el comportamiento de la actividad fue "muy positivo" durante la crisis sanitaria, el sector ve con preocupación la caída de visados por la repercusión que puede tener en la construcción de vivienda nueva. Así, desde la Fundación Laboral de la Construcción llaman a destinar fondos europeos para la recuperación a la renovación del parque de viviendas y a mantener o reforzar la inversión en obra pública para que esta industria siga al alza.



75.500

Son los ocupados en la construcción en Galicia tras ganar el año pasado un millar, según la Epa.