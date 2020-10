El Congreso busca soluciones al Brexit con empresas alimentarias y pesqueras

La Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Asociación Armadores de Cerco de Galicia (Acerga) comparecerán este martes y este miércoles, respectivamente, en la ponencia especial del Congreso de los Diputados sobre las consecuencias derivadas del Brexit y posibles soluciones.

La patronal alimentaria y la asociación gallega intervendrán en la ponencia especial sobre el Brexit de la Comisión Mixta para la Unión Europea (UE) del Congreso, en la que participan interlocutores de todos los sectores económicos, empresas y sindicatos, universidades y agentes sociales.

Portavoces del PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos han defendido, en declaraciones a Efeagro, la necesidad de ayudar a las empresas agroalimentarias a afrontar las consecuencias de Brexit.

La portavoz popular de Agricultura del Congreso, Milagros Marcos, que también forma parte de la comisión mixta, ha señalado que los diputados "identificarán los problemas y buscarán soluciones" ante el nuevo panorama con el Reino Unido.

La mayoría de las organizaciones que han participado en la ponencia hasta ahora han puesto de manifiesto el temor a un acuerdo “de última hora, muy pobre y para salvar los trastos” entre la UE y el Reino Unido, "que mantendrá el proceso abierto durante meses y no da soluciones", según el diputado Roberto Uriarte (Unidas Podemos).

Uriarte -de la comisión mixta- señala que para el sector agroalimentario es “fundamental” que la Política Agrícola Común (PAC) sea más social y sostenible o que se revisen las cuotas de importación, teniendo en cuenta que se reducirá la capacidad del mercado comunitario con la salida del Reino Unido, como por ejemplo en el caso de la mantequilla.

Ha añadido que existen pymes sin experiencia exportadora, a las que se les añaden complicaciones aduaneras con el Brexit, y por ello hacen falta “políticas públicas” para ayudarles a facilitar esos trámites.

En pesca, Uriarte ha admitido la incertidumbre porque hasta el último momento no se sabe si va a haber acuerdo de mínimos con el Reino Unido o no lo va a haber, y ha abogado por “presionar” en estas negociaciones, siempre teniendo en cuenta que es una discusión multilateral de la UE y no bilateral.

El portavoz socialista de Agricultura en el Congreso, Manuel González Ramos, ha pedido cautela mientras continúa la negociación de Bruselas y Londres, porque aunque en el sector cunde la incertidumbre “ahora nos movemos en hipótesis y todos deseamos que haya un acuerdo beneficioso”.

González Ramos ha añadido que, aún en el caso de que se cumpla el supuesto más desfavorable (Brexit duro), “el Gobierno tiene un plan de contingencia” y la Administración facilitará “el personal necesario” y ampliará la plantilla de funcionarios para que no haya retraso en las tramitaciones administrativas y “no lastren” la exportación.

También ha puntualizado que existen herramientas de la UE, dentro de la regulación de los mercados agrícolas.

Por el contrario, Marcos (PP) ha mostrado su desconfianza en el Gobierno, “porque no ha hecho los acercamientos necesarios ni ha trabajado en la actividad diplomática” que requiere el sector agroalimentario.

El portavoz de Agricultura de Vox en el Congreso, Ricardo Chamorro, ha expresado su preocupación por los movimientos del Reino Unido para buscar alternativas a los productos españoles, especialmente en las gestiones con Marruecos, en el ámbito hortofrutícola, y en el turístico.

La competencia marroquí “sería demoledora” para España y para Andalucía, según Chamorro.

Ha manifestado que el Gobierno “va mal y tarde” y ha pedido que “se ponga las pilas” en defensa de los intereses nacionales, que también ha hecho extensivos a la situación de Gibraltar, y a sus consecuencias para los pescadores españoles.