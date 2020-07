Conde prevé unha caída do PIB en torno ao 10% este ano, pero ve a Galicia en "mellores condicións"

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria en funcións, Francisco Conde, indicou que a caída do produto interior bruto (PIB) galego estará este ano en torno ao 10 por cento, pero considerou que Galicia está en "mellores condicións" que outros territorios da contorna para afrontar a recesión económica xerada pola crise sanitaria da COVID-19.



Nunha entrevista na Cadena SER recollida por Europa Press, o conselleiro identificou tres aspectos para a reactivación económica: o apoio aos sectores máis prexudicados, como o comercio, o turismo ou a automoción; a aposta pola competitividade e unha transformación dixital e enerxética.



O plan de reactivación elaborado pola Xunta, defendeu, é "a base" para a recuperación económica e "o primeiro que terá que facer o novo Goberno" será trasladarllo aos grupos políticos da oposición e presentalo no diálogo social.



A pesar de considerar que a comunidade conta con "bases sólidas" no tecido produtivo e coa "estabilidade" do Goberno e que Galicia estaba antes da crise do coronavirus "mellor que a media de España en todas as variables macroeconómicas", Conde cre que na actualidade hai "unha situación de maior dificultade derivada da política enerxética" do Executivo estatal, que está "a pór en apertos ás empresas electrointensivas".



A estas dificultades contribúen tamén a "incerteza polo futuro de Ence", que afecta o sector forestal, e os efectos que poida ter sobre as actividades que se atopan en dominio público marítimo-terrestre unha posible modificación da Lei de Costas, algo que a Xunta teme após ver o proxecto de lei contra o cambio climático.



Sobre Alcoa, Conde lembrou que o prazo de negociación do expediente de regulación de emprego (ERE) presentado para a planta de San Cibrao (Lugo) para 534 traballadores remata o 24 deste mes, a próxima semana. A Xunta, afirmou, traballará "até o último minuto" para manter o emprego.



O conselleiro manifestou que o Goberno central "acerta" cando di que as competencias en materia de industria son da Xunta, pero "para ser competitivos" é necesario un prezo da enerxía "competitivo" e, sobre o réxime económico da política enerxética, "só ten competencia o Goberno de España". "Non está ben que oculte a súa responsabilidade", reprochou e insistiu en que as comunidades non poden "facer regulacións que afecten o prezo eléctrico". A Xunta concorda cos traballadores de Alcoa nos pasos que hai que dar. "Só nos falta que o Goberno de España se sume", dixo.



A súa aposta, reiterou Conde, é por un prezo competitivo ou unha "intervención" da planta de San Cibrao. Ademais, pediu diálogo ao Executivo estatal e que sente a falar sobre as empresas electrointensivas con Galicia, Asturias e Cantabria.



Sobre se repetirá como conselleiro, Conde respondeu que a conformación do novo Goberno e o papel do grupo parlamentario do PPdeG son decisións que "competen ao presidente", Alberto Núñez Feijóo. Ademais, felicitouse polos resultados electorais, que considera unha "ratificación" do traballo destes últimos anos.