Concentración ante Zara no centro de Santiago para denunciar contratos "fraudulentos"

Varias decenas de persoas secundaron este venres a concentración convocada por UXT fronte á tenda de Zara na céntrica praza de Galicia de Santiago para denunciar contratos "fraudulentos" na provincia da Coruña e despedimentos que o sindicato atribúe a unha actitude "rastrera" por parte da empresa. Respecto diso, o representante do sindicato Álvaro Cajigal explicou que a central detectou uns 60 traballadores (case todas mulleres) cuxos contratos entende "fraudulentos".

En 38 dos casos, de feito, apuntou que foron transformados de eventuais a indefinidos, após a actuación da inspección de traballo. O que ocorreu entón, segundo o relato de Cajigal, foi que "a empresa, dunha maneira rastrera, para non ter que facelas indefinidas", despediu a varias empregadas.

"E non porque non haxa necesidade. Recoñecen que son traballadoras válidas e que necesitan xente, porque seguen contratando a xente nova, ocupando ese posto", afirmou.

Para eses supostos, UXT promove demandas nos xulgados (xa presentou sete, de cuxo resultado está pendente), xa que a inspección trasladoulles que "non tiña competencia para actuar con alguén que xa non está a traballar" e iso corresponde ao ámbito xudicial.

O sindicalista expuxo que "no primeiro acto de conciliación a empresa recoñece que son indefinidos e ofrécelles a indemnización por despedimento improcedente". Pero o que UXT pide é a readmisión, "porque esas traballadoras finalizaron o seu contrato a consecuencia de reclamar un dereito". "Ten que ser nulo ese despedimento e teñen que readmitilas", incidiu.

A contratación eventual, a xuízo deste portavoz sindical, "quérena a longo prazo porque primeiro se evitan que xeren antig~idade" os traballadores, e iso "afórranllo", pero tamén e "máis importante" polas implicacións a nivel dos calendarios.

A compañía ten "pactada" unha distribución para o cadro indefinido. No entanto, "coa contratación temporal móvoche como me dá a gana e póñoche onde me dá a gana", ilustrou Álvaro Cajigal, antes de engadir que tampouco ten "por que" darse vacacións a esta parte do cadro. "Iso é o que aproveitaba até agora a empresa", resolveu.